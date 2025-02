Ca sĩ Hồ Văn Kãnh và trải nghiệm đáng nhớ cùng ‘Hành trình hạnh phúc – Chuyến xe mùa xuân 2025’

SVVN - Giao thừa năm Ất Tỵ 2025 đã đến và mang theo không khí náo nức trên khắp mọi nẻo đường. Với nhiều người trẻ, đây là thời điểm để hòa mình vào những màn pháo hoa lung linh, tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời. Sau đó, họ cùng nhau đi lễ chùa để cầu mong may mắn, sức khỏe và bình an. Dù xã hội hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng truyền thống đón giao thừa và đi lễ chùa vẫn luôn được thế hệ trẻ gìn giữ và yêu mến.

SVVN - Đông Ấm là chương trình thiện nguyện thường niên của Đội sinh viên tình nguyện Nghệ An tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Đội SVTN Nghệ An tại AJC). Sau hơn 1 tháng hoạt động, chặng hành trình đã đi đến hồi kết, các món quà ý nghĩa được trao tới các em nhỏ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào ngày 19/01/2025.