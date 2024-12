Xu hướng các bạn trẻ học tập qua đêm tại quán cafe: Lối sống hiện đại hay áp lực vô hình?

SVVN - Trong nhịp sống hiện đại, những quán cafe mở cửa 24/7 không chỉ là địa điểm giải trí mà đã trở thành “văn phòng tạm thời” của một bộ phận giới trẻ. Lối sống này đang dần trở thành xu hướng, phản ánh sâu sắc những biến chuyển về tâm lý và phong cách của giới trẻ. Nhưng liệu đây có phải là biểu hiện của sự sáng tạo và năng động, hay đang che giấu những áp lực ngầm mà chính họ chưa nhận ra?

Không gian mở tại quán Cafe là nơi khơi nguồn sáng tạo hay lối thoát tạm thời?

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, hình ảnh các bạn trẻ ngồi làm việc hoặc học tập tại những quán cafe mở cửa 24/7 không còn xa lạ. Những quán cafe đêm, với ánh sáng dịu nhẹ, wifi miễn phí, và không gian được thiết kế hiện đại, đã trở thành “văn phòng dã chiến” cho nhiều sinh viên và freelancer.

Trần Thị Thu An, sinh viên năm hai tại Hà Nội, là một trong nhiều bạn trẻ có thói quen học tập tại quán cafe, đặc biệt trong những tuần ôn thi căng thẳng. An chia sẻ rằng hầu như toàn bộ thời gian ôn bài của mình đều gắn liền với những quán cafe mở cửa qua đêm. “Quán cafe vừa đủ thoải mái để tập trung, vừa đủ nhộn nhịp để mình không cảm thấy cô đơn. Những đêm chạy deadline, mình thường chọn nơi này vì ở nhà mình dễ bị xao nhãng”, An bộc bạch. Dù vậy, Thu An cũng thừa nhận việc học đêm liên tục khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, đặc biệt là nhịp sinh học bị đảo lộn. Không chỉ riêng An, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội cũng lựa chọn cách học tập này, xem đó như một phương pháp hữu ích để đạt hiệu quả cao trong các kỳ thi quan trọng.

Lý giải hiện tượng này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: “Không gian tại các quán cafe ngày nay được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Những yếu tố như wifi miễn phí, ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc nền và không gian mở tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu mà ở nhà hoặc thư viện đôi khi không thể đáp ứng được.”

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh cũng nhấn mạnh: “Lựa chọn quán cafe là nơi làm việc cũng là một cách để giới trẻ thể hiện phong cách sống hiện đại, năng động và cá tính của mình. Các bạn trẻ luôn có xu hướng muốn cập nhật những điều mới mẻ, sợ bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị. Quán cafe là nơi họ có thể vừa làm việc, vừa hòa mình vào nhịp sống sôi động. Đây là một hiện tượng xã hội thú vị, phản ánh sự thay đổi trong lối sống, tâm lý và nhu cầu của thế hệ trẻ trong thời đại mới.”

Áp lực vô hình trong một không gian đầy sự “tự do”

Việc lựa chọn quán cafe qua đêm không đơn thuần là thói quen, mà đôi khi còn là một cách các bạn trẻ thoát khỏi áp lực trong cuộc sống. “Ở nhà em cảm thấy ngột ngạt, vừa bị deadline đè nặng, vừa không có cảm hứng. Ra quán cafe ít nhất em thấy mình đang ‘bận rộn’ như những người xung quanh”, Thu An chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Tuyết Minh, điều này có thể tạo ra áp lực tâm lý khác: “Làm việc khuya tại quán cafe có thể tạo ra tâm lý ganh đua ngầm. Nhiều bạn trẻ cảm thấy cần phải ‘thể hiện’, ‘chứng tỏ’ mình là người hiện đại, chăm chỉ, năng động. Nhưng áp lực này nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến lo âu, căng thẳng, thậm chí cảm giác cô lập khi không theo kịp những kỳ vọng xã hội.”

Ngoài ra, thói quen thức khuya để làm việc có thể phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên, gây mất ngủ, mệt mỏi, căng thẳng kéo dài làm suy giảm khả năng tập trung và hiệu suất học tập. Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử trong không gian thiếu ánh sáng tự nhiên cũng có thể gây rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến tâm trạng, thậm chí dẫn đến trầm cảm.

Lợi ích có thật, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ

Không thể phủ nhận rằng, làm việc tại quán cafe mang lại những lợi ích đáng kể: cảm giác đổi mới, sự tập trung nhờ không gian sáng tạo và cơ hội kết nối xã hội. Tuy nhiên, nếu thói quen này trở nên lạm dụng, nó sẽ mang lại nhiều hậu quả tiêu cực hơn là lợi ích. “Làm việc khuya tại quán cafe không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn dễ khiến bạn trẻ bị cuốn vào lối sống mất cân bằng. Thời gian dành cho gia đình, bạn bè hoặc các hoạt động thư giãn bị giảm thiểu, khiến họ dễ rơi vào trạng thái cô đơn và căng thẳng”, Tiến sĩ Tuyết Minh cảnh báo.

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Để khai thác tối đa lợi ích của việc làm việc tại quán cafe mà không tổn hại đến sức khỏe, các bạn trẻ cần tỉnh táo điều chỉnh thói quen của mình. Tiến sĩ Tuyết Minh đưa ra các khuyến nghị để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Làm việc tại quán cafe qua đêm thể hiện sự linh hoạt và hiện đại trong cuộc sống giới trẻ. Nhưng nếu không có sự điều tiết hợp lý, thói quen này có thể phản tác dụng, khiến áp lực chồng thêm áp lực. Trong một thế giới đầy biến động, điều quan trọng nhất không chỉ là hoàn thành công việc mà còn đi đôi với chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất – yếu tố nền tảng để thành công lâu dài.