Xúc động trước bài phát biểu mang thông điệp của tuổi trẻ TP. HCM tri ân các anh hùng liệt sĩ

SVVN - Đại diện cho đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên TP. HCM, anh Nguyễn Khánh Tùng - Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM đã phát biểu tại lễ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi nghe những lời ca trong bài hát “Mùa xuân trên quê hương” của nhạc sĩ Hoài Mai: “Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương. Khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền”, “Một Việt Nam thống nhất”, tuổi trẻ Thành phố hôm nay sống lại với cảm xúc và không khí của thời khắc lịch sử vẻ vang của đất nước, luôn chan chứa một niềm tự hào mãnh liệt về quá khứ hào hùng của dân tộc ta, đất nước ta.

Những vần thơ ấy minh chứng cho gửi gắm khát vọng đoàn kết dân tộc, kiến thiết đất nước sau ngày chiến thắng, sẽ mãi còn được ngân vang như khúc khải hoàn dưới màu cờ hoa rực rỡ, đồng thời đọng lại sâu lắng trong tiềm thức, trong suy nghĩ, tình cảm của thế hệ trẻ sự hy sinh vô bờ bến của đồng bào, đồng chí đã nằm xuống để đất nước có được những mùa xuân độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất hôm nay.

Với tuổi trẻ hôm nay, ngày 30 tháng 4 không chỉ là ngày chiến thắng mà còn là ngày tự hào, là ngày tri ân vô hạn đối với sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước đã dâng hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, đem lại hòa bình, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong mỗi một đoàn viên, hội viên, sinh viên, đó còn là sự tự hào về thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định yêu nước, dũng cảm “theo nhịp khúc lên đàng”, “trui rèn trong lửa đỏ”, đấu tranh trực diện trong lòng đô thị, biến nhà tù thành trường học cách mạng, xây dựng các căn cứ khởi nghĩa trong nội thành để hỗ trợ năm cánh quân thực hiện nhiệm vụ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975, với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngay tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. HCM và ở 6 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP. HCM, có gần 30.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ chưa được xác định được tên và còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được mộ, đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Trong đó có nhiều anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi còn ở độ tuổi thanh niên, để lại cho tuổi trẻ một bầu trời khát vọng cống hiến, lẽ sống cao đẹp; là ánh lửa rất sáng, rất đẹp để tuổi trẻ gìn giữ, phát huy hôm nay và mai sau. Tuổi trẻ Thành phố mãi mãi tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Các cô chú, anh chị thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.

Chính nguồn “cảm xúc thế hệ” ấy là “chiếc chìa khoá” giúp cho tuổi trẻ hôm nay nhận thấy trách nhiệm to lớn của mình với Tổ quốc thân yêu, với Thành phố mang tên Bác Hồ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đặc biệt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc, khi Thành phố yêu cầu. Tuổi trẻ Thành phố sẽ quyết tâm tham gia tốt Cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, “hiểu - tin - yêu - hành động” và luôn vun đắp sự tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng - Thành phố vinh dự mang tên Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Là một cán bộ Hội Sinh viên, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về truyền thống yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước và cùng với niềm tự hào là điểm tựa thôi thúc bản thân tôi và các bạn hội viên, sinh viên không ngừng học tập, rèn luyện hằng ngày, hằng giờ để phấn đấu trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

Trong giờ phút trang nghiêm này, trong niềm xúc động và tự hào kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tuổi trẻ Thành phố kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân; tri ân sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ Liệt sĩ.