5 cách để không yêu người không yêu mình

SVO - Quên đi một người không yêu mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hãy cùng khám phá những cách để buông bỏ tình yêu đó một cách lành mạnh.

Tình huống đáng buồn nhất khi bạn yêu là khi tình cảm không được đáp lại. Tình huống này tạo ra nhiều cảm xúc, bao gồm sự bối rối, thất vọng và tức giận. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn đau khổ này, điều quan trọng là phải biết cách không yêu một người không yêu mình.

Như nhà tâm lý học người Tây Ban Nha, Silvia Congost Provensal đã giải thích rất rõ trong một cuộc phỏng vấn, khi người mình yêu không đáp lại, người ta thường bị cuốn vào sự lý tưởng hóa mối quan hệ và duy trì hiện trạng. Tuy nhiên, trong khi bạn tiếp tục nuôi hy vọng và tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ thay đổi, thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.

Dấu hiệu cho thấy ai đó không yêu bạn

Họ nói thẳng rằng họ thích bạn "như một người bạn". Đây là một câu nói đau lòng, nhưng nó có thể giúp bạn đối mặt với thực tế. Nếu bạn đã nghe thấy điều này, có nghĩa là người kia đã cảm nhận được rằng tình cảm của bạn vượt xa tình bạn đơn thuần. Vì vậy, đừng cho rằng người kia có thể thay đổi suy nghĩ của họ.

Một mối quan hệ cần 50% nỗ lực từ cả hai người. Khi một bên cảm thấy thất vọng và không hạnh phúc khi cố gắng duy trì mối quan hệ, khi giao tiếp bị gián đoạn, khi người kia không có hứng thú cải thiện mối quan hệ, và khi người còn lại hoàn toàn không nỗ lực gì cho mối quan hệ, rõ ràng là họ đang yêu đơn phương.

Có những người cư xử như 'vợ chồng' khi ở bên nhau nhưng không cam kết với mối quan hệ. Có lẽ, đó là những người chỉ tìm kiếm những thú vui phù phiếm.

5 lời khuyên để không yêu người không yêu mình

Giữ khoảng cách nhất định là lời khuyên tốt nhất để quên đi người không yêu bạn. Khi bạn giữ khoảng cách với người kia, cảm xúc của bạn sẽ nguội lạnh, cho phép bạn nhìn nhận tình huống một cách thực tế hơn.

Thứ hai là đừng đánh giá thấp bản thân. Bạn có thể nghĩ rằng, người kia không thích bạn vì bạn xấu xí. Tuy nhiên, việc tự ti như vậy chẳng giúp ích gì.

Thứ ba là hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Mặc dù tình huống này rất đau lòng, hãy tận hưởng một buổi đi dạo một mình trong thiên nhiên mà bạn yêu thích, thử một bài tập thể dục mới và chăm sóc bản thân tại spa. Bạn phải đối xử với chính mình bằng sự tôn trọng và quan tâm.

Thứ tư là tập trung vào mục tiêu của bạn. Nhiều người tin rằng nếu một mối quan hệ kết thúc, thế giới cũng kết thúc. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn nhận tình huống một cách khách quan, bạn sẽ thấy được thực tế. Tập trung vào công việc, sở thích và tương lai sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn.

Thứ năm là tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Việc cảm thấy tổn thương lòng tự trọng sau trải nghiệm này là điều bình thường. Hoặc bạn có thể cảm thấy không chắc chắn về cách sống tiếp theo. Điều cần thiết là phải vượt qua nỗi buồn, bắt đầu tự mình nỗ lực và nhìn xa hơn nỗi đau mà bạn đang cảm thấy. Bạn không thể lúc nào cũng làm điều này một mình. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể hỗ trợ bạn phục hồi nhanh chóng.