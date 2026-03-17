Diễn viên 'top 1 rating truyền hình Việt' Lê Minh Thành: 'Soi' người yêu cũ trên mạng xã hội là điều bình thường

SVO - Diễn viên Lê Minh Thành chia sẻ cách xử lý khi bị người yêu cũ nhắc lại chuyện xưa trên mạng và tiết lộ, anh vẫn giữ kết bạn với người yêu cũ trên mạng xã hội.

Lê Minh Thành là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các vai diễn trong Muôn kiểu làm dâu, Cây táo nở hoa... Năm 2023, anh ghi dấu ấn với vai nam chính trong phim Hoa hồng cho sớm mai, đạt rating top 1 truyền hình Việt thời điểm đó. Ngoài ra, Lê Minh Thành còn đoạt giải “Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất” tại Ngôi sao Xanh 2020, 9với vai Phương Đông trong phim Làm rể Mười Xuân.

Trong 24h nói thật, diễn viên Lê Minh Thành chia sẻ quan điểm về chủ đề “Chia tay nhưng vẫn theo dõi mạng xã hội của người yêu cũ”. Tại chương trình, Lê Minh Thành thừa nhận, anh từng vào xem trang cá nhân của người yêu cũ sau khi cả hai đã chia tay.

Nam diễn viên cho biết, trong khoảng 1–2 tháng đầu, anh vẫn dành sự quan tâm nhất định và muốn biết cuộc sống của đối phương ra sao. Dù đã đường ai nấy đi, cả hai vẫn giữ kết bạn trên mạng xã hội.

Lê Minh Thành chỉ dừng lại ở việc thỉnh thoảng ghé trang cá nhân xem, giữ khoảng cách nhất định và không can thiệp vào cuộc sống của người yêu cũ. “Với tôi, mức độ đó cũng khá hạn chế, chỉ xem qua thôi, nên có thể xem như một kiểu "rình rập" nhẹ vậy. Còn những kiểu "rình rập" nghiêm trọng hơn thì tôi không rõ”, nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên cho rằng, trong trường hợp phát sinh những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, điều quan trọng trước tiên là phải ngắt nguồn thông tin gây ảnh hưởng đến mình, sau đó mới tìm cách trao đổi để làm rõ vấn đề.

“Trước tiên, tôi sẽ tắt nguồn thông tin đó đi để nó không tiếp tục ảnh hưởng đến mình. Sau đó, tôi sẽ nói chuyện lại với người đã đăng những thông tin không hay về mình, hoặc nhờ người quen liên hệ để hỏi rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trên mạng xã hội, thông tin đôi khi rất dễ bị sai lệch hoặc bị đánh tráo nên cần phải xác định lại cho rõ ràng”, Lê Minh Thành chia sẻ.

Anh cho rằng, việc làm rõ thông tin không chỉ giúp tránh những hiểu lầm không đáng có, mà còn để bảo vệ những mối quan hệ cũ. Theo nam diễn viên, đôi khi những kỷ niệm trong quá khứ vẫn là điều đáng trân trọng.

Cuối chương trình, nam diễn viên nhấn mạnh rằng, mạng xã hội là một hệ thống kết nối rộng lớn, mang lại nhiều nguồn tài nguyên quý giá như thông tin và các mối quan hệ. Vì vậy, mỗi cá nhân cần sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm, tránh để hành vi của mình gây tổn hại đến người khác, cả về vật chất lẫn tinh thần.