ADOR phản bác các cáo buộc đạo văn của NewJeans

Đầu tiên, họ cảm ơn người hâm mộ vì tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện khi nhóm kỷ niệm 2 năm ra mắt.

Họ cũng chỉ ra sự thật liên quan đến cáo buộc đạo văn:

Video âm nhạc Bubble Gum được phát hành vào ngày 26/4. Vào ngày 20/5, chúng tôi nhận được email qua HYBE từ Wise Music Group của Vương quốc Anh, đại diện bởi Edition Korea, nói rằng có những điểm tương đồng giữa Bubble Gum và một bài hát của Shakatak.

Vào ngày 21/5, các nhạc sĩ của Bubble Gum đã trả lời rằng họ chưa bao giờ nghe bài hát Easier Said Than Done trước khi đưa ra tuyên bố, có nghĩa là họ không thể sử dụng nhạc của Shakatak mà không được phép.

Khi các phương tiện truyền thông đưa tin vào ngày 13/5, xung đột với HYBE, ADOR đã yêu cầu hai nhà âm nhạc học nước ngoài phân tích chuyên môn.

Vào ngày 17/6, chúng tôi nhận được thư từ đại diện pháp lý của Shakatak, theo đó chúng tôi có xác nhận lại rằng chúng tôi không sử dụng âm nhạc của họ mà không được phép và yêu cầu họ cung cấp báo cáo đáng tin cậy chứng minh mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp.