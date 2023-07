Ahn Hyo Seop: 'Chỉ nhìn thôi đã thấy phấn khích'

SVVN - Ahn Hyo Seop đang nhận được sự ủng hộ và tình yêu của người hâm mộ toàn cầu không chỉ bởi hình ảnh của 'chàng hoàng tử trong mơ' mà còn bởi những hành động 'ngọt lịm tim'.

Ahn Hyo Seop đã nhận được sự ủng hộ và tình yêu của người hâm mộ toàn cầu khi chuyển sang thể loại hài lãng mạn và trong quý III (7/9) năm nay 'nam thần áo blouse trắng' sẽ trở lại với loạt phim gốc của Netflix Into Your Time (A Time Called You). Đó là một câu chuyện tình lãng mạn vượt thời gian diễn ra khi Jun-Hee (Jeon Yeo Bin),người luôn mang nỗi đau khổ sau sự ra đi đột ngột của bạn trai Gu Yeon Joon (Ahn Hyo Seop) một năm trước quay trở lại năm 1998 và sống trong cơ thể của nữ sinh Kwon Min Joo rồi gặp được chàng trai Nam Shi Heon có ngoại hình giống hệt người yêu đã mất.