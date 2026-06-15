An toàn trong nắng nóng cực đoan mùa Hè

SVO - Nắng nóng mùa Hè không chỉ gây khó chịu mà còn có thể đe dọa sức khỏe. Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể quá nóng và không còn khả năng tự làm mát bằng cách tiết mồ hôi. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho não và tim. Tuy nhiên, sốc nhiệt phần lớn có thể phòng tránh được.

Nguyên nhân phổ biến gây sốc nhiệt

Hiểu rõ các nguyên nhân gây sốc nhiệt sẽ giúp bạn chủ động phòng tránh tình trạng này:

- Tiếp xúc quá lâu với nắng nóng: Ở ngoài trời hoặc trong môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài.

- Lao động nặng: Thực hiện các công việc nặng nhọc hoặc tập luyện cường độ cao dưới trời nóng.

- Mất nước: Không uống đủ nước khiến cơ thể không thể tiết đủ mồ hôi để làm mát.

- Thời tiết độ ẩm cao: Khi độ ẩm không khí cao, mồ hôi khó bốc hơi, khiến cơ thể giữ nhiệt nhiều hơn.

- Trang phục không phù hợp: Quần áo bó sát hoặc chất liệu dày có thể giữ nhiệt trên da.

Các triệu chứng quan trọng của sốc nhiệt

Phòng ngừa sốc nhiệt hiệu quả bắt đầu từ việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo:

- Nhiệt độ cơ thể tăng cao: Thân nhiệt tăng bất thường do cơ thể quá nóng.

- Rối loạn ý thức: Chóng mặt, lú lẫn, nói khó hoặc mê sảng.

- Da khô hoặc ẩm bất thường: Da có thể đỏ, rất nóng và cơ thể có thể ngừng tiết mồ hôi.

- Buồn nôn: Cảm giác khó chịu ở dạ dày hoặc nôn ói.

- Mạch nhanh: Tim đập nhanh và mạnh bất thường.

8 mẹo đơn giản giúp phòng tránh sốc nhiệt

1. Uống nước thường xuyên: Đừng đợi đến khi khát mới uống. Hãy bổ sung nước đều đặn suốt cả ngày, khoảng mỗi 20 phút một lần.

2. Mặc trang phục thoáng mát: Ưu tiên quần áo rộng rãi, sáng màu. Chất liệu cotton đặc biệt phù hợp trong mùa Hè.

3. Tìm nơi có bóng râm: Nếu phải làm việc ngoài trời, hãy nghỉ ở nơi râm mát hoặc có điều hòa nhiệt độ.

4. Tránh thời điểm nắng gắt: Nên hoàn thành các công việc nặng vào sáng sớm trước khi mặt trời lên cao.

5. Hạn chế ở ngoài trời quá lâu: Hãy để cơ thể có thời gian thích nghi bằng cách tăng dần thời gian hoạt động ngoài trời, nhưng không nên ở dưới nắng gay gắt quá lâu.

6. Hạn chế caffeine: Uống quá nhiều cà phê hoặc nước ngọt có thể khiến cơ thể mất nước. Nên ưu tiên nước lọc hoặc các loại nước điện giải.

7. Không ở trong ô tô đỗ dưới nắng: Ngay cả khi hé cửa kính, nhiệt độ bên trong xe vẫn có thể tăng rất nhanh.

8. Ăn thực phẩm chứa nhiều nước: Các loại trái cây và rau củ như dưa hấu, dưa leo và cam giúp bổ sung nước cho cơ thể.

Khi nào cần đi khám hoặc gọi cấp cứu?

Nếu bạn thấy ai đó ngất xỉu, lú lẫn hoặc ngừng đổ mồ hôi dù thời tiết rất nóng, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Trong lúc chờ nhân viên y tế, hãy đưa người bệnh đến nơi mát và dùng khăn ẩm lau lên da để hỗ trợ làm mát cơ thể.

Điều trị sốc nhiệt

- Ngâm nước lạnh: Cẩn thận đưa người bệnh vào bồn nước mát để hạ nhiệt.

- Phun sương và dùng quạt: Kết hợp hơi nước mát và luồng gió để giảm nhiệt độ da.

- Chăn làm mát chuyên dụng: Sử dụng các loại chăn đặc biệt giúp đưa nhiệt ra khỏi cơ thể.

- Truyền dịch tĩnh mạch: Truyền dịch lạnh trực tiếp vào tĩnh mạch nhằm bù nước và hỗ trợ hạ nhiệt.

Khi nhiệt độ tăng cao, bạn không thể đơn giản “chịu đựng” những tác động mà nắng nóng cực đoan gây ra cho cơ thể. Sốc nhiệt là một tình trạng cấp cứu y khoa nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ sức khỏe, trước khi cơ thể bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Việc chủ động phòng ngừa và hiểu cách bảo vệ bản thân trước thời tiết nắng nóng sẽ giúp bạn giảm nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm và bảo vệ sức khỏe an toàn hơn trong mùa Hè.