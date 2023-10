An toàn và bảo mật – chìa khóa quan trọng cho kỷ nguyên “bứt phá giới hạn” của thanh toán số

Vừa qua, Công Ty Công Nghệ Toàn Cầu trong Ngành Thanh Toán Mastercard tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Ngày thẻ Việt Nam” trong năm thứ ba liên tiếp, thể hiện cam kết thúc đẩy việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về tầm quan trọng của an toàn và bảo mật trong thanh toán số.

Sự phát triển thần tốc của thanh toán số đang kéo theo những mối đe dọa ngày càng tăng về bảo mật và an toàn thanh toán, ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến người tiêu dùng mà còn cả các tổ chức tài chính. Các chuyên gia cho rằng, bảo vệ các hoạt động thanh toán của người dùng trong môi trường kỹ thuật số là điểm then chốt để hướng tới tương lai thanh toán bền vững.

Thanh toán số tại Việt Nam: Tiềm năng đi liền thách thức về an toàn, bảo mật

Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu lạc quan trong việc gia tăng chấp nhận và ưu tiên các phương thức thanh toán kỹ thuật số trong đời sống hàng ngày. Tính đến tháng 5/2023, có đến gần 75% người trưởng thành có tài khoản thanh toán, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, 3,71 triệu tài khoản Mobile-Money đã được mở, trong đó hơn 70% được mở tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chứng minh cho khả năng tiếp cận và tham gia vào thanh toán số của người Việt, bắt nhịp cùng kỷ nguyên “bứt phá giới hạn” của thanh toán số trên toàn cầu.

Tất nhiên, sự phát triển thần tốc này cũng đi kèm với những thách thức về an toàn và bảo mật. Thời gian vừa qua, một số phương thức lừa đảo phổ biến đã được báo cáo bởi các ngân hàng bao gồm: Mạo danh cán bộ ngân hàng gọi khách hàng mời vay vốn nhằm chiếm đoạt các loại phí, thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng để lừa đảo; Giả mạo mã QR tại các cửa hàng, địa điểm thanh toán nhằm chiếm đoạt tiền;…

Trước các phương thức lừa đảo biến hóa khôn lường, các cơ quan nhà nước đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy và đảm bảo an toàn và bảo mật trong thanh toán số. Ngoài ra, trước tình trạng các thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi, các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng không ngừng truyền thông, nhấn mạnh liên tục đến việc nâng cao an toàn và bảo mật để đảm bảo các giao dịch của khách hàng của họ.

Nâng cao kiến thức an toàn và bảo mật trong thanh toán số cho người Việt

Đồng lòng với nỗ lực chung, vấn đề an toàn và bảo mật trong thanh toán số được nhấn mạnh đáng kể tại chuỗi sự kiện “Ngày Thẻ Việt Nam 2023” do báo Tiền Phong và NAPAS tổ chức. Với sự hợp tác của các nhà tài trợ nổi bật như Vietcombank, Agribank, MB Bank, Mastercard,… chuỗi sự kiện đã thành công thu hút đông đảo người tiêu dùng. Đặc biệt, với thông điệp "Bứt phá giới hạn" tại sự kiện Sóng Festival, các bạn trẻ tham gia đã có những trải nghiệm đa dạng và hữu ích với thanh toán số, nâng cao nhận thức về các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác nhau, với trọng tâm là tính an toàn và bảo mật.

Mastercard là đơn vị tài trợ vàng đồng hành cùng chuỗi sự kiện “Ngày thẻ Việt Nam” trong 3 năm liên tiếp. Thông qua sự hợp tác này, Mastercard mong muốn truyền tải thông điệp tích cực tới các bạn trẻ Việt Nam về những lợi thế của các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong cuộc sống hiện đại, cũng như chú trọng tính an toàn và bảo mật khi sử dụng thanh toán số. Tại Sóng Festival năm nay, gian hàng của Mastercard lựa chọn chủ đề "An toàn và bảo mật trong thanh toán kỹ thuật số", với các hoạt động về an ninh an toàn trong thanh toán, đơn vị một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức người dùng về việc đảm bảo an toàn và bảo mật trong thanh toán số.

Tham gia gian hàng của Mastercard tại Sóng Festival, Phương Thảo (19 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ: “Thanh toán số giúp tôi tiết kiệm công sức và giảm thời gian chờ đợi trong các giao dịch. Các hoạt động tại gian hàng Mastercard với thông điệp 'Yên tâm thanh toán. Mọi lúc, mọi nơi' đã giúp tôi hiểu rõ hơn tầm quan trọng của an toàn và bảo mật khi mở thẻ hoặc thực hiện thanh toán số".

Mastercard cam kết an toàn và bảo mật thanh toán số trên toàn khu vực

Là đối tác thanh toán toàn cầu đáng tin cậy, Mastercard đang hợp tác với nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính để xây dựng công nghệ giao dịch số an toàn và bảo mật. Xem an ninh mạng là ưu tiên hàng đầu trên thế giới và tại khu vực, Mastercard đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm giúp các đối tác phòng chống lừa đảo, gian lận trên mạng và giảm rủi ro về tài chính do các cuộc tấn công dữ liệu,...

Nhờ đầu tư hơn 5 tỷ USD vào việc phát triển công nghệ tân tiến để có thể tạo ra sự đổi mới giúp ngăn chặn tấn công và củng cố an ninh mạng trong 5 năm qua. Trong 3 năm gần đây, Mastercard đã ngăn chặn thất thoát 35 tỷ USD từ các cuộc tấn công mạng.

Gần đây, công ty đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Vesta, một nền tảng phòng chống gian lận toàn diện. Quan hệ đối tác này cho phép tích hợp các giải pháp Payment Guarantee™ và bảo vệ thanh toán của Vesta vào nền tảng Mastercard Gateway Payment Service (MGPS). Bắt đầu từ nửa cuối năm 2023, người dùng của MPGS ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ được cấp quyền truy cập tùy chọn vào cả hai giải pháp chống gian lận, giúp bảo vệ toàn diện các giao dịch thương mại điện tử, đồng thời giảm toàn bộ chi phí thiệt hại do gian lận.