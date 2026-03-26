(ẢNH) Đội tuyển Việt Nam thắng nhàn Bangladesh 3-0: Màn chào sân ấn tượng của các tân binh

SVO - Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn áp đảo trên sân nhà khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đối thủ Bangladesh. Với các pha lập công từ rất sớm của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ định đoạt trận đấu ngay trong hiệp một mà còn mang đến những thử nghiệm đội hình đáng chú ý với sự góp mặt của Xuân Son, Hoàng Hên cùng sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, qua đó tạo bước chạy đà hoàn hảo cho cuộc tái đấu với Malaysia vào ngày 31-3 tới.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đội tuyển Việt Nam lập tức đẩy cao đội hình và dồn ép Bangladesh bằng những pha lên bóng tốc độ. Sức ép được duy trì liên tục trong những phút đầu khiến khung thành đội khách luôn trong tình trạng báo động.

Thế trận áp đảo sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút thứ 8. Từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, hàng thủ Bangladesh tỏ ra lúng túng và hỗn loạn. Tuấn Hải chớp thời cơ rất nhanh, băng cắt dứt điểm cận thành, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng đầu tiên vào lưới Bangladesh.

Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 16, Hoàng Đức có pha tung người vô lê đẹp mắt từ đường chuyền đảo cánh của Quang Hải, nhưng đáng tiếc bóng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Chỉ một phút sau pha bỏ lỡ của Hoàng Đức, cách biệt đã được nhân đôi cho ĐT Việt Nam. Quang Hải tiếp tục ghi dấu ấn với pha treo bóng chuẩn xác. Sự băng cắt của các tiền đạo áo đỏ khiến hàng thủ Bangladesh khựng lại, tạo điều kiện để Phạm Xuân Mạnh xuất hiện đúng điểm rơi, dứt điểm gọn gàng xé lưới đội khách nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ sau bàn thắng của Xuân Mạnh.

Dẫn trước 2 bàn, ĐT Việt Nam có thoáng chững lại ở phút 20. Bangladesh tận dụng khoảng trống tung cú sút xa đầy uy lực, nhưng thủ thành Đặng Văn Lâm đã chứng minh giá trị với pha cản phá xuất sắc, giữ sạch mành lưới cho đội nhà.

Phút 24, Hoàng Hên suýt chút nữa đã để lại dấu ấn đậm nét. Nhận đường chuyền thuận lợi sau pha đi bóng ấn tượng của Tiến Anh, tiếc rằng pha khống chế bước một không tốt đã làm lỡ nhịp, khiến cú dứt điểm sau đó của tiền đạo này đi chệch khung thành.

Hoàng Hên nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ trong trận ra mắt.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội từ đường chuyền của Hoàng Hên ở phút 32, Hai Long đã tự mình điền tên lên bảng tỉ số vào phút 38. Tiền vệ này có pha xử lý kỹ thuật xuất sắc loại bỏ hậu vệ Bangladesh trước khi đột phá thẳng vào vòng cấm, dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 3-0 cho hiệp 1.

Pha ăn mừng của Hai Long.

﻿ Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik thực hiện hàng loạt sự thay đổi khi tung Xuân Son, Đoàn Văn Hậu và Thành Long vào sân thay cho Hoàng Đức, Quang Hải và Văn Vĩ. Đây là thời khắc đặc biệt khi lần đầu tiên hai nhân tố Xuân Son và Hoàng Hên cùng sát cánh trên hàng công ĐTQG, trong khi Văn Hậu mang đến những phương án tấn công mới bên hành lang trái.

Với lợi thế an toàn, ĐT Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát thế trận nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Khuất Văn Khang không thể chiến thắng thủ môn trong pha đối mặt ở phút 71. Ngay sau đó, Xuân Son cũng liên tục bứt tốc và dứt điểm uy lực ở các phút 77 và 83 nhưng bàn thắng vẫn lẩn tránh chân sút này.

Phút 88, Hoàng Hên khép lại ngày thi đấu kém duyên bằng tình huống đi bóng và dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-0 cho ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 5 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi bước vào cuộc tái đấu quan trọng với Malaysia tại chảo lửa Thiên Trường vào ngày 31/3 tới.

Đội tuyển Việt Nam thúc trận đấu khá "nhàn" trước đối thủ.