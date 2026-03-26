Người trẻ kết nối, sáng tạo qua việc 'đu' idol

SVO - Từ những tấm poster tự thiết kế đến các dự án LED hàng chục triệu đồng, “đu idol” đang dần vượt khỏi khuôn khổ của một sở thích cá nhân để trở thành không gian sáng tạo và kết nối của người trẻ. Phía sau sự hâm mộ ấy là cách họ chủ động tạo ra giá trị cho bản thân và cộng đồng trong đời sống hiện đại.

Một “hệ sinh thái” hoạt động của người hâm mộ

Việc theo dõi và ủng hộ thần tượng ngày nay không chỉ dừng lại ở những lượt thả tim hay chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Với nhiều bạn trẻ, sự hâm mộ được thể hiện qua những hoạt động sáng tạo được đầu tư công sức và tổ chức bài bản, từ lên ý tưởng, triển khai dự án đến tạo dựng không gian kết nối trong cộng đồng người hâm mộ.

Tại Hà Nội và các thành phố lớn trên cả nước, những dự án chiếu LED mừng sinh nhật thần tượng đang trở nên phổ biến. Đây là hoạt động mà người hâm mộ sẽ thuê màn hình lớn tại các khu vực đông người qua lại để trình chiếu hình ảnh, video về thần tượng nhằm thu hút sự chú ý, tăng độ tiếp cận của idol mình đến công chúng.

Màn hình LED mừng sinh nhật thần tượng được thiết kế bắt mắt, thu hút đông đảo người hâm mộ đến check-in.

Một nhóm người hâm mộ trẻ mang tên “Sunset In MARs” đã dành tới 3 tháng để thực hiện một dự án như vậy. Điều đáng chú ý là hầu hết thành viên là những người đi làm trẻ tuổi, sinh viên, thậm chí có cả các bạn học sinh.

Nói về quá trình thực hiện dự án, đại diện nhóm - bạn Trâm Anh (23 tuổi) hiện đang là một Event Planner (Người lập kế hoạch sự kiện) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tụi mình làm một dự án lớn như thế này. Nhưng có lẽ chính từ việc muốn quyết tâm làm một món quà ý nghĩa cho idol nên tụi mình đã tự mày mò, học hỏi mọi thứ”.

Quy trình thực hiện dự án không hề đơn giản, bao gồm tất cả các công việc từ khảo sát địa điểm, xây dựng ý tưởng, thiết kế hình ảnh, ấn phẩm đến triển khai trên truyền thông. Để một màn hình LED vài chục giây xuất hiện giữa phố, chi phí có thể dao động từ 15 - 25 triệu đồng - và phần lớn đến từ đóng góp của chính các thành viên nhóm.

Màn hình LED được trình chiếu ngay giữa ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch thường xuyên có lượng lớn người qua lại.

Song song với đó là các hoạt động “offline fan” - nơi người hâm mộ tụ tập, giao lưu và tổ chức các mini game, phát quà. Những món quà này không phải sản phẩm được mua sẵn, mà thường được chính người hâm mộ tự tay thiết kế.

Vũ Tuệ Anh (23 tuổi), một bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, cho biết việc tự thiết kế ấn phẩm bắt đầu từ những sản phẩm đơn giản đăng tải trên mạng xã hội. “Sau này khi có điều kiện hơn, mình bắt đầu in các áp phích nhỏ, móc khóa, hình dán để phát cho mọi người trong các dịp đặc biệt như một cách thể hiện tình cảm của mình đến với thần tượng và cộng đồng người hâm mộ”, cô nói.

Các ấn phẩm được Tuệ Anh tự tay chuẩn bị cho buổi gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ.

Để tạo ra một bộ ấn phẩm, Tuệ Anh thường bắt đầu bằng việc xây dựng bảng ý tưởng khái quát, tìm kiếm các yếu tố màu sắc, chất liệu dựa trên phong cách của thần tượng. “Mình muốn sản phẩm vừa thể hiện được “vibe” của idol, vừa có dấu ấn cá nhân của bản thân mình”, cô chia sẻ.

Những sản phẩm này không chỉ là vật trang trí hay kỷ niệm, mà còn là cầu nối giữa những người hâm mộ với nhau. Người nhận quà có thể không quen biết người tặng, nhưng lại dễ dàng bắt đầu một cuộc trò chuyện từ chính món quà trao tay đó.

Những món quà nhỏ được trao tặng qua lại giữa các bạn trẻ.

Ở góc nhìn của người tham gia, Đặng Minh Khuê (21 tuổi), sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết các hoạt động “đu” idol mang lại trải nghiệm rất khác so với việc chỉ theo dõi thần tượng qua màn hình điện thoại. “Có những hôm mình chỉ định đi check-in LED một chút rồi về, nhưng cuối cùng lại nán lại rất lâu để trò chuyện với mọi người. Có lúc đi một mình nhưng lúc về lại quen thêm bạn mới”, Minh Khuê hào hứng chia sẻ.

Minh Khuê lưu lại khoảnh khắc bên màn hình LED mừng sinh nhật thần tượng.

Không chỉ nhận được những món quà bắt mắt, Khuê cho biết điều khiến cô ấn tượng là không khí tại các buổi giao lưu như vậy. “Mọi người khá cởi mở, dễ nói chuyện. Chỉ cần cùng thích một thần tượng là có thể bắt đầu câu chuyện rồi”.

Từ những dự án quy mô hàng chục triệu đồng đến những tấm hình dán nhỏ được trao tay, “đu” idol đang hình thành một hệ sinh thái hoạt động vô cùng đa dạng và năng động - nơi mỗi người có thể tham gia theo cách riêng của mình.

Không gian sáng tạo và kết nối của người trẻ

Nếu nhìn từ bên ngoài, những hoạt động xoay quanh thần tượng có thể chỉ được xem như một hình thức để giải trí. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào cách người trẻ tham gia và duy trì những hoạt động này, có thể thấy đây đang dần trở thành một “không gian thực hành” để họ học hỏi, kết nối và phát triển bản thân.

Việc cùng chia sẻ một đam mê chung giúp những người xa lạ dễ dàng kết nối và xây dựng các mối quan hệ. Không ít nhóm người hâm mộ bắt đầu từ những tương tác nhỏ với nhau qua mạng, rồi dần trở thành một tập thể gắn bó, có thể cùng nhau thực hiện những kế hoạch dài lớn và lâu dài.

Trâm Anh - đại diện nhóm “Sunset In MARs” cho biết: “Có lẽ chính tình cảm chân thành dành cho nghệ sĩ đã kết nối chúng mình lại với nhau với mục đích duy nhất là được gửi gắm tình cảm, lan tỏa yêu thương đến với thần tượng”. Từ những cá nhân tưởng chừng như không có điểm chung, họ đã có thể phối hợp nhịp nhàng, cùng theo đuổi một mục tiêu chung trong nhiều tháng - điều vốn dĩ không dễ đạt được nếu thiếu sự tin tưởng và đồng điệu.

Một sản phẩm chung đáng tự hào được hình thành từ sự kết nối.

Không chỉ là kết nối, quá trình thực hiện các hoạt động này còn giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng của mình. Với những người làm sáng tạo, đây là cơ hội để thử nghiệm và phát triển chuyên môn.

Vũ Tuệ Anh chia sẻ việc thiết kế ấn phẩm cho cộng đồng người hâm mộ đã giúp cô phát triển tư duy thiết kế, chăm tìm tòi và thử nhiều kiểu thiết kế khác nhau. Không dừng lại ở đó, việc tương tác với những người cùng lĩnh vực cũng giúp cô học hỏi thêm kinh nghiệm và áp dụng vào những công việc sau này.

Ở khía cạnh tinh thần, khi những sản phẩm do mình tạo ra được đón nhận, người trẻ có thêm động lực và sự tự tin. “Bản thân mình thấy mọi người khi nhận quà đều khá hào hứng và bày tỏ sự yêu thích với thiết kế của mình, khiến mình cảm thấy có thêm nhiều động lực và niềm vui”, Tuệ Anh chia sẻ.

Những ấn phẩm thiết kế phi lợi nhuận được người hâm mộ đón nhận tích cực.

Với nhiều người, việc tham gia các hoạt động này cũng là một cách để cân bằng cảm xúc trong cuộc sống. Theo Tuệ Anh, “đu” idol là một sở thích để bản thân cảm thấy thư giãn và vui vẻ hơn. Chính những niềm vui nhỏ như vậy lại góp phần giúp người trẻ giảm áp lực và tìm thấy sự kết nối trong đời sống thường ngày.

Sự hâm mộ thần tượng của người trẻ ngày nay không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân mà đang dần được chuyển hóa thành những hành động có tổ chức, có đầu tư. Khi được nhìn nhận một cách đầy đủ, những hoạt động này không chỉ phản ánh đời sống văn hóa năng động của giới trẻ, mà còn cho thấy cách họ chủ động tạo ra giá trị từ chính niềm yêu thích của mình, góp phần hình thành những không gian kết nối và sáng tạo trong xã hội hiện đại.

