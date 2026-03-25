Hiếu PC nói về vụ nam sinh lớp 12 hack 94 nghìn tài khoản: 'Học làm hacker ngày càng dễ'

SVO - Vụ việc một nam sinh lớp 12 tại Thanh Hóa tham gia đường dây lập trình, phát tán mã độc để đánh cắp hơn 94.000 tài khoản người dùng toàn cầu đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ hóa tội phạm công nghệ cao. Trao đổi với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) nhận định việc tiếp cận kiến thức công nghệ quá dễ dàng hiện nay đang khiến việc "học làm hacker" trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, một nam sinh lớp 12 đã tự học lập trình, tạo ra mã độc "PXA Stealers" và tham gia một đường dây tội phạm mạng khép kín qua Telegram, hưởng lợi nhuận 15%.

Đánh giá về mô hình hoạt động này, chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho biết, những đối tượng trẻ tuổi trở thành tội phạm mạng như vụ việc trên hiện không hiếm ở Việt Nam. Nhiều em mới chỉ học lớp 10, lớp 11 nhưng đã tự lập ra các hội nhóm trên Telegram để cung cấp những dịch vụ nhạy cảm như hack tài khoản, mua bán tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng.

Từng là một hacker "khét tiếng", chuyên gia Ngô Minh Hiếu giờ là Giám đốc Tổ chức Chống lừa đảo, hỗ trợ hàng triệu người dùng Internet tại Việt Nam nhận diện và phòng tránh các cạm bẫy trên không gian mạng. (Ảnh: Lê Vượng)

"Các bạn trẻ thường dùng kỹ năng của mình để lập trình ra những trang web giả mạo hoặc ứng dụng độc hại (stealer) nhằm dẫn dụ người dùng tải về. Các mã độc này có khả năng vượt qua một số phần mềm diệt virus căn bản, từ đó đánh cắp dữ liệu, username, password lưu trên trình duyệt như Chrome hay Microsoft của nạn nhân", anh Hiếu phân tích.

Cũng theo anh Hiếu, những mã độc này được rao bán với giá khá rẻ, từ vài chục đến vài trăm USD một tháng. Các đối tượng thường thanh toán hoàn toàn bằng tiền mã hóa như USDT hay Bitcoin để che giấu hành vi.

"Giỏi công nghệ nhưng dở đạo đức"

Trước những bình luận trên mạng xã hội tỏ ra thán phục tài năng của các hacker trẻ, chuyên gia Ngô Minh Hiếu thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Các bạn này có tư duy về công nghệ rất giỏi. Tuy nhiên, sử dụng tư duy và kỹ năng đó sai đường thì gọi là giỏi về công nghệ nhưng dở về đạo đức".

"Điều này cũng giống như trường hợp của tôi ngày xưa, có tư duy bảo mật nhưng lại dùng vào mục đích xấu Công nghệ dành cho nghiên cứu thì tốt, nhưng dùng để hại người thì tôi hoàn toàn không hoan nghênh", anh nhấn mạnh.

Qua vụ việc, anh Hiếu cũng gửi gắm hy vọng đến các bạn trẻ đang đi sai đường: "Tôi mong rằng sau khi thi hành án xong hoặc vượt qua được giai đoạn này, bạn ấy có thể dùng kỹ năng, hiểu biết của mình để bảo vệ cộng đồng, đóng góp và phát triển đất nước".

Lý giải về nguyên nhân tội phạm mạng ngày càng trẻ hóa, anh Hiếu cho rằng môi trường không gian mạng hiện nay khiến việc trở thành hacker dễ dàng hơn trước rất nhiều.

"Ngày xưa không có nhiều tài liệu, nhưng bây giờ thông tin dạy hack được chia sẻ tràn lan trên YouTube hay các diễn đàn mạng xã hội. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Telegram – nơi được xem như thiên đường của tội phạm mạng, cùng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến con đường trở thành tội phạm mạng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết", chuyên gia Ngô Minh Hiếu nhận định.

Sự việc của hacker lớp 12 tại Thanh Hoá không chỉ là một bài học đắt giá cho cá nhân em mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho gia đình và nhà trường. Việc nhận diện, định hướng đúng đắn đam mê công nghệ của con trẻ ngay từ sớm là yếu tố tiên quyết để ngăn chặn những tài năng IT biến thành hacker mũ đen trong tương lai.