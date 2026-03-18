Áp lực tỏa sáng và câu hỏi của người trẻ: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

SVO - Trước những tranh luận xoay quanh câu hỏi “Nếu không rực rỡ thì sao?”, nhiều giảng viên và sinh viên đã đưa ra những góc nhìn đa chiều về ý nghĩa của sự “rực rỡ” trong cuộc sống. Theo đó, rực rỡ không chỉ là đích đến của thành công mà còn là một hành trình nỗ lực bền bỉ; và dù có đạt được hào quang hay chưa, điều quan trọng vẫn là giữ được sự khiêm tốn, không tự mãn, đồng thời kiên trì theo đuổi những giá trị ý nghĩa của riêng mình.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ câu hỏi: “Nếu không rực rỡ thì sao?”. Tuy nhiên, “rực rỡ” không phải là một khái niệm có thể định nghĩa theo một khuôn mẫu duy nhất. Có người cho rằng đó phải là thành công theo những chuẩn mực quen thuộc như học đúng ngành, làm đúng nghề, thu nhập cao hay vị trí xã hội ổn định. Nhưng cũng có ý kiến nhìn nhận giản dị hơn: Sống tử tế, có đạo đức cũng đã là một dạng của sự “rực rỡ”.

Thành tựu của một quá trình tích lũy

Theo TS Triệu Thị Phượng, Giảng viên Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , “rực rỡ” không nên được hiểu như một khoảnh khắc bùng sáng nhất thời, mà là kết quả của cả một quá trình tích lũy và nỗ lực bền bỉ. Đó là “trái ngọt” được hình thành từ sự kiên trì, học hỏi và phát triển bản thân qua thời gian.

Vì vậy, “không rực rỡ” không đồng nghĩa với thất bại hay lụi tàn. Khi mỗi người vẫn đang cố gắng từng ngày, không ngừng trau dồi tri thức, kinh nghiệm và năng lực, thì sự rực rỡ sẽ đến theo cách riêng, trong lĩnh vực và thế mạnh của chính họ.

Chia sẻ thêm về điều này, TS Phượng bày tỏ: “Tôi rất thích câu thơ của Xuân Diệu: 'Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm'. Thế nhưng, thực tế là sự rực rỡ hay thành công chưa bao giờ đến một cách dễ dàng. Dẫu không thể trở thành người tỏa sáng nhất, bạn vẫn sẽ mang một thứ ánh sáng của riêng mình, với những thành tựu xứng đáng nếu không ngừng nỗ lực và hoàn thiện bản thân. Để rồi khi nhìn lại hành trình đã qua, bạn hoàn toàn có quyền tự hào về những gì mình đã kiến tạo. Bởi lẽ, mỗi người là một bản thể độc lập, đều có thể lan tỏa những giá trị tích cực và rực rỡ theo cách riêng biệt”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Góc nhìn thực tế từ những người trẻ

Không ít sinh viên hiện nay cũng lựa chọn tiếp cận tương lai theo hướng cởi mở và thực tế hơn, thay vì tự đặt áp lực phải “tỏa sáng” theo những định kiến sẵn có. Với họ, hành trình theo đuổi sự nghiệp là quá trình trải nghiệm, thử sai và điều chỉnh, hơn là một con đường đã được định sẵn từ trước.

Bạn Minh Tâm (21 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM ) chia sẻ:“Mình không mưu cầu sự rực rỡ bề nổi, mà ưu tiên một con đường mang lại sự ổn định và cảm hứng lâu dài. Giả sử một sinh viên ngành Văn rẽ hướng sang bán bún bò, điều đáng bận tâm nhất không phải là sự chê cười của người đời, mà là bài toán thực tế về vốn liếng và công thức giữ chân thực khách. Tương lai vốn dĩ là một ẩn số. Việc dám từ bỏ vùng an toàn để dấn thân vào một ngã rẽ mới đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Và với mình, sự can đảm lựa chọn và bắt đầu lại đó đã là một kiểu ‘rực rỡ’ rất đáng trân trọng”.

Trong khi đó, bạn Mỹ Tâm (sinh viên năm 3, Trường Đại học KHXH&NV) – người luôn ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên lại mang đến một góc nhìn đầy lạc quan: “Được gắn bó với công việc mình hằng ao ước và lan tỏa tri thức đến học trò chắc chắn là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng giả sử mọi chuyện không như ý, mình tin cuộc đời vẫn còn rất nhiều ngã rẽ khác dẫn đến đích. Điều quan trọng không phải là đi con đường nào, mà là bản thân có dám bước tiếp hay không. Chỉ cần kiên trì bồi đắp và không từ bỏ, mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp. Sự bền bỉ vươn lên ấy, với mình, chính là một sự rực rỡ đích thực”.

Vậy nếu "rực rỡ" thì sao?

Từ một góc độ khác, thầy Dương Trần Minh Đoàn, Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhận định: “Nếu cuộc đời trao tặng những khoảnh khắc rực rỡ, chúng ta hoàn toàn có quyền tận hưởng niềm vui và hạnh phúc xứng đáng sau bao nỗ lực.

Tuy nhiên, sự rực rỡ của một cá nhân hiếm khi là câu chuyện độc hành. Đằng sau ánh hào quang ấy luôn có những cơ hội, những bệ phóng và những con người đã tin tưởng, đồng hành cùng ta. Vì vậy, rực rỡ không bao giờ là cái đích để tự mãn, mà là một lời nhắc nhở để sống ý nghĩa hơn. Nếu chỉ tỏa sáng cho riêng mình, ta đơn thuần chỉ đang tồn tại. Nhưng khi ánh sáng ấy lan tỏa và mang lại giá trị cho những người xung quanh, đó mới là lúc ta chạm đến tận cùng của sự rực rỡ và thực sự cảm thấy mình đang sống”.