Cơ hội việc làm của cử nhân công nghệ trong năm 2026 từ góc nhìn của CEO TopCV Trần Trung Hiếu

Anh Trần Trung Hiếu thành lập TopCV Việt Nam vào năm 2016 và là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực HR Tech tại Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của anh Hiếu, TopCV đã trở thành nền tảng tuyển dụng trực tuyến có lượng truy cập lớn nhất hiện nay, cùng hệ sinh thái sản phẩm HR Tech đa dạng, hướng tới kết nối và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Anh Hiếu từng được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi (2022), và thường được biết đến với vai trò là diễn giả/khách mời các chương trình về Nhân sự, Công nghệ và Khởi nghiệp.

Thưa anh Trần Trung Hiếu, dữ liệu TopCV nói gì về cơ hội việc làm của cử nhân ngành công nghệ mới ra trường hiện nay?

CEO TopCV Trần Trung Hiếu: Theo Báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên 2025 - 2026 (BCTT 25 – 26) dựa trên khảo sát khoảng 3.000 đại diện doanh nghiệp và người lao động trên toàn quốc của TopCV, IT - Phần mềm tiếp tục nằm trong Top 2 nhóm ngành được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nhiều nhất. Điều này cho thấy công nghệ vẫn là một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, cơ hội đang phân bổ không đồng đều theo cấp độ kinh nghiệm. Nhóm 2 - 3 năm kinh nghiệm chiếm khoảng 31,25% tổng nhu cầu tuyển dụng, trong khi nhóm 1 - 2 năm chiếm 15,62%. Tỷ trọng dành cho nhóm dưới 1 năm kinh nghiệm thấp hơn đáng kể (6,25%), phản ánh xu hướng doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có thể tham gia dự án ngay.

Dữ liệu hành vi trên nền tảng TopCV.vn cũng cho thấy Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Top 6 ngành có số lượng tin đăng cao, nhưng lại là nhóm có số lượng hồ sơ ứng tuyển trung bình trên mỗi tin cao nhất. Điều đó đồng nghĩa với mức độ cạnh tranh lớn hơn so với nhiều ngành khác.

Nhìn tổng thể, cơ hội cho sinh viên mới ra trường vẫn tồn tại, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng đã cao hơn và thị trường đang chuyển dịch sang mô hình tuyển dụng có chọn lọc, tập trung vào năng lực thực tế.

Thị trường không thu hẹp, nhưng đang chọn lọc mạnh hơn.

Những biến động lớn nhất của thị trường công nghệ 2025 – 2026 là gì, thưa anh?

CEO TopCV Trần Trung Hiếu: Thị trường công nghệ đang chịu tác động của ba xu hướng lớn. Thứ nhất, doanh nghiệp tối ưu hiệu suất thay vì mở rộng quy mô. Thứ hai, chuyển đổi số đi vào chiều sâu, tập trung vào hiệu quả hệ thống thay vì tăng trưởng bề rộng. Thứ ba, AI đang được ứng dụng ngày càng phổ biến.

Điều này khiến cấu trúc tuyển dụng thay đổi: Thay vì tuyển số lượng lớn nhân sự entry-level, doanh nghiệp tập trung vào những người có thể làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ cao.

Anh có thể cho biết những ngành nào đang dư cung, những ngành nào có mức độ cạnh tranh cao?

CEO TopCV Trần Trung Hiếu: CNTT không dư cung ở quy mô toàn ngành, nhưng có sự tập trung cạnh tranh ở một số nhóm vị trí phổ biến.

Nhóm Lập trình viên (Software Engineer, Frontend, Backend) và AI là hai nhóm có mức độ cạnh tranh cao nhất trên nền tảng TopCV.vn, theo sau là Tester và Data Science. Ở cùng một vị trí, nhóm dưới 1 năm kinh nghiệm có mức độ cạnh tranh cao hơn đáng kể so với các nhóm còn lại.

Điều này phản ánh thực tế rằng nhiều ứng viên đang tập trung vào những hướng đi phổ biến, khiến áp lực cạnh tranh gia tăng ở phân khúc entry-level.

Ngành nào đang thiếu hụt, thưa anh?

CEO TopCV Trần Trung Hiếu: Sự thiếu hụt đang diễn ra ở hai tầng khác nhau.

Nếu xét theo hành vi ứng tuyển trên nền tảng, một số vị trí như Process Quality Assurance, Kỹ thuật IT, IT Project Manager, Product Owner hay UI/UX Design có số lượng tin tuyển dụng tương đối ổn định nhưng lượng hồ sơ ứng tuyển trung bình lại thấp hơn so với mặt bằng chung. Điều này cho thấy nguồn cung ứng viên ở các mảng này chưa thực sự dồi dào.

Thứ hai, nếu nhìn từ góc độ khảo sát doanh nghiệp trong BCTT 25 - 26, những vị trí khó tuyển nhất lại tập trung ở nhóm chuyên sâu và cấp độ cao như Kỹ sư trí tuệ nhân tạo, Kỹ sư cầu nối, Kiến trúc sư giải pháp, Lập trình viên Ứng dụng Di động (7,63%) và Kiến trúc sư phần mềm.

Như vậy, sự thiếu hụt không nằm ở số lượng người học công nghệ, mà ở sự chênh lệch giữa cấu trúc kỹ năng của nguồn cung và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo anh, AI đang thay đổi cấu trúc việc làm ra sao?

CEO TopCV Trần Trung Hiếu: AI không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, mà còn nâng chuẩn năng lực người lao động. Những ngành có tỷ lệ cao các tác vụ lặp lại như Dịch vụ khách hàng, Marketing, Kinh doanh, IT và Tài chính được đánh giá là chịu tác động ưu tiên tối ưu nhân sự rõ rệt từ tự động hóa (theo báo cáo).

Tuy nhiên, AI không đơn thuần làm giảm cơ hội việc làm, mà đang nâng chuẩn năng lực. AI tạo ra nhu cầu về một thế hệ Nhân tài số - GEN AI (AI-empowered Talent Generation). Thế hệ này không chỉ đáp ứng khung năng lực của công việc căn bản, mà còn sở hữu kỹ năng sử dụng và ra đề bài cho AI, đồng thời ứng dụng AI vào quy trình và chiến lược một cách sáng tạo và hiệu quả, để khai thác tối đa tiềm năng từ công nghệ.

“AI không lấy đi việc làm, mà đang phân loại lại giá trị của người lao động”. Do đó, thay vì xem AI là một mối đe dọa, người lao động cần được định hướng để coi công nghệ này như một đồng minh, một công cụ giúp họ nâng cao năng lực và hiệu quả công việc. Việc chủ động học hỏi, làm quen và áp dụng AI không chỉ giúp họ tránh bị tụt hậu mà còn mở ra cơ hội tạo dựng giá trị mới trong môi trường lao động hiện đại.

Bằng cấp hiện còn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao không? Một CV công nghệ nên thể hiện điều gì?

CEO TopCV Trần Trung Hiếu: Bằng cấp vẫn là nền tảng, nhưng không còn là yếu tố quyết định duy nhất. 1 CV Công nghệ có giá trị được quan tâm hàng đầu là ở những dự án thực tế đã từng tham gia và kinh nghiệm với bộ công nghệ (Tech Stack) tương ứng. Ngoài chuyên môn, kỹ năng giao tiếp kỹ thuật, tư duy phản biện và tư duy sản phẩm ngày càng được đề cao.

Trong vài chục giây đầu tiên, nhà tuyển dụng cần nhìn thấy lợi thế cốt lõi của ứng viên, chứ không phải một danh sách dài chỉ liệt kê các thành tích. Còn ở những doanh nghiệp hàng đầu có quy trình tuyển dụng tinh chọn hiện nay thường không chỉ nhìn vào chỉ bằng cấp mà đánh giá khả năng giải quyết vấn đề và tư duy sắc bén.

Thị trường đang nâng chuẩn, và ứng viên cũng cần nâng chuẩn cách định vị bản thân.

Thông điệp nào anh muốn gửi tới sinh viên công nghệ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026?

CEO TopCV Trần Trung Hiếu: Thị trường có thể cạnh tranh hơn, nhưng cũng minh bạch hơn. Người có năng lực thực sự sẽ luôn có cơ hội. Sinh viên nên tham gia dự án thực tế sớm, học cách làm việc cùng AI và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp chuyên nghiệp thông qua sử dụng các công cụ số để tối ưu CV, và tiếp cận các doanh nghiệp hàng đầu cùng uy tín thông qua nền tảng tuyển dụng minh bạch. Trong ngành công nghệ, tốc độ nâng cấp bản thân sẽ quyết định tốc độ sự nghiệp.

Trân trọng cảm ơn anh!

Nội dung: Quỳnh Hoa | Thiết kế: Thu Trang | Hình ảnh: NVCC