Ba câu chuyện tình xứ Hàn khiến bạn tràn ngập năng lượng 'ngọt ngào' trong tháng Mười Một

SVVN - Tháng Mười Một năm nay được coi là thời điểm 'bão phim Hàn' đổ bộ, và 3 câu chuyện tình trên màn ảnh nhỏ này khiến bạn thấy 'ngọt ngào' hơn bao giờ hết.

Moon in the Day (Tạm dịch Trăng lên ban ngày): Chuyện tình xuyên thời gian 1.500 năm

Moon in the Day là bộ phim truyền hình dựa trên webtoon kể về câu chuyện tình yêu 'lạnh lùng và đau lòng' kéo dài 1.500 năm. Di chuyển qua lại giữa quá khứ và hiện tại, bộ phim sẽ theo chân một người đàn ông mà thời gian đã ngừng trôi sau khi bị người yêu giết chết và một người phụ nữ đã mất đi ký ức về kiếp trước và tiếp tục “trôi qua dòng thời gian". Phim được phát sóng trên ENA vào lúc 21h các ngày thứ Tư, thứ Năm hằng tuần, bắt đầu từ 1/11.

My Demon: Chuyện tình đẹp nhất màn ảnh Hàn tháng Mười Một

My Demon là một bộ phim hài lãng mạn giả tưởng mới kể về cuộc hôn nhân theo hợp đồng giữa Do Do Hee, một nữ thừa kế chaebol (do Kim Yoo Jung thủ vai) và Jung Gu Won, một con quỷ thực sự bị mất sức mạnh (do Song Kang thủ vai). Mặc dù Do Do Hee không tin tưởng bất cứ ai nhưng cuộc sống của cô lại thay đổi theo cách mà cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được khi ký hợp đồng với ác quỷ Gu Won. Trong khi đó, để ngăn chặn cái chết của chính mình, Gu Won không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ Do Hee sau khi cô cướp đi sức mạnh của anh.

The Story of Park's Wedding Contract: Cuộc hôn nhân hợp đồng xuyên thế kỷ 'hot' nhất

Dựa trên một webtoon cùng tên, The Story of Park's Wedding Contract là một bộ phim tình cảm xuyên thời gian kể về cuộc hôn nhân theo hợp đồng giữa chàng độc thân Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) và Park Yeon Woo (Lee Se Young), người đã du hành đến thời hiện đại từ thế kỷ 19 Joseon. Tuy nhiên, qua thời gian, tình cảm giữa họ dần phát triển và cả hai phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn.

Là một bộ phim tình cảm, lãng mạn kết hợp yếu tố xuyên thời không, The Story of Park’s Wedding Contract từ sớm đã hứa hẹn về một tác phẩm truyền hình thú vị và hấp dẫn.

Phim được phát sóng vào lúc 21h50 trên MBC các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ 24/11.