Bạn trẻ chọn về nghỉ Lễ 2/9 bằng xe máy cần lưu ý gì?

SVVN - 'Phượt' bằng xe máy về quê nghỉ Lễ đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều bạn sinh viên tại TP. HCM. Với hình thức này, các bạn vừa chủ động được thời gian lại không phải chịu cảnh bon chen khi di chuyển vào dịp Lễ. Tuy nhiên, để có một hành trình an toàn và thuận lợi, việc chuẩn bị kỹ càng và cẩn trọng là điều cần thiết.

Kiểm tra và bảo dưỡng xe

Việc đảm bảo xe hoạt động tốt trước khi đi đường xa vô cùng cần thiết. Trước khi xuất phát, các bạn nên kiểm tra các bộ phận quan trọng của xe như: Dầu nhớt, lốp (vỏ), phanh (thắng), đèn xe, xích (sên), bugi...

Nếu xe đã đi nhiều, lốp (vỏ) có dấu hiệu mòn, nên thay săm (ruột) và lốp mới để đảm bảo an toàn trên đường đi.

Đổ xăng đầy bình trước khi xuất phát

Dịp Lễ là khoảng thời gian giao thông đông đúc nhất, tình trạng quá tải ở các cây xăng là điều không thể tránh khỏi.

Theo kinh nghiệm của nhiều bạn trẻ, nên đổ đầy bình xăng trước khi bắt đầu xếp đồ lên xe và xuất phát. Đồng thời, cần nắm rõ mức tiêu thụ nhiên liệu của xe và kiểm tra trên Google Maps các trạm xăng trên tuyến đường về để chủ động đổ xăng khi cần thiết.

Chuẩn bị hành lý gọn nhẹ nhất có thể

Thời gian nghỉ Lễ kéo dài 3 đến 5 ngày, nên việc mang đồ đạc và quà cáp về quê sẽ khá bất tiện và cồng kềnh vì bị hạn chế về không gian. Chính vì thế, nên ưu tiên những món đồ cần thiết để hành lý được gọn nhẹ, giúp cho việc di chuyển được thuận tiện hơn.

Ngoài ra, bạn trẻ cũng có thể lựa chọn phương án gửi đồ về bằng xe khách để có thể vừa mang được nhiều đồ về nhà, mà lại an toàn.

Chia quãng đường nghỉ ngơi hợp lý

Để giữ an toàn tuyệt đối trên đường về, nên chia thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nếu mệt thì nên dừng lại nghỉ lấy sức, không nên chạy cố. Thời gian hợp lý nhất để nghỉ ngơi là sau mỗi 50 đến 70 km. Điều này giúp tài xế có thời gian nghỉ ngơi cũng như giúp xe máy được nghỉ sau quãng đường dài di chuyển liên tục.

Tuân thủ luật giao thông

Khi tham gia giao thông, bạn nên tuân thủ luật giao thông, đảm bảo cho chuyến hành trình về quê được an toàn. Đội mũ bảo hiểm, ưu tiên loại mũ 3/4, có kính để bảo vệ tốt phần đầu, đi đúng làn đường dành cho xe máy, đúng tốc độ quy định, không vượt đèn đỏ, không dùng rượu bia trước khi lái xe...

Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ

Cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết như: Căn cước công dân, đăng ký (cà vẹt) xe, bảo hiểm, giấy phép lái xe... phòng trường hợp CSGT kiểm tra.

Tìm bạn đồng hành

Chuyến đi sẽ đỡ nhàm chán và dường như có cảm giác đường về nhà gần hơn nếu người về có một người đồng hành ngồi sau trong chuyến đi về quê vào dịp Lễ.

Bên cạnh đó, nếu có người đi cùng sẽ có thể thay phiên nhau lái xe, khi người cầm lái có cảm giác mệt, buồn ngủ, mỏi tay.

Trang bị đồ bảo hộ, dụng cụ sửa xe chuyên dụng

Nếu bạn di chuyển vào ban đêm hay đi đến đoạn đường giữa đồng vắng ở ngoại thành không có nơi để sửa xe mà lỡ chẳng may xe bị xì hơi, nổ lốp thì dụng cụ sửa xe sẽ rất cần thiết để bạn có thể tự sửa chữa. Tất nhiên, việc này đòi hỏi người đi xe phải biết một số kỹ năng cơ bản. Bên cạnh đó, đồ bảo hộ như áo khoác gió, găng tay, mũ bảo hiểm, kính râm... cũng rất cần thiết cho chuyến đi, bạn nên chuẩn bị trước.

Chọn thời điểm xuất phát hợp lý

Bạn trẻ nên cân nhắc thời gian xuất phát hợp lý tùy theo tình hình xe cộ, độ dài quãng đường để tránh bị ùn tắc kéo dài khiến bạn mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để chuyến đi của bạn được an toàn.

Đi ‘phượt’ bằng xe máy về quê là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm cảm giác tự do và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trên đường đi. Tuy nhiên, để chuyến đi thực sự trọn vẹn và an toàn, bạn trẻ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi quyết định thực hiện chuyến đi của mình bằng hình thức này.