Bạn trẻ TP. HCM tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

SVVN - Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 do Thành Đoàn TP. HCM chỉ đạo tổ chức vừa diễn ra tại trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

Ngày hội do Đoàn các trường: ĐH Sư phạm TP. HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM), ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng Đoàn trường CĐ Sư phạm Trung ương TP. HCM, Đoàn Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sài Gòn và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt TP. HCM phối hợp thực hiện.

Ngày hội diễn ra với một số nội dung như sinh hoạt chuyên đề về Luật An toàn giao thông đường bộ; đạp xe tuyên truyền “Hành trình Tuổi trẻ Thành phố với Pháp luật”; cuộc thi tìm hiểu pháp luật “Hãy chọn đúng”; khu vực như lái xe an toàn; trò chơi “Biển báo giao thông”, khu vực “Thay nhớt xe miễn phí”; sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”; không gian trải nghiệm thực tế ảo “Hành trình tri thức”.

Ngoài ra, Ngày hội còn tổ chức phiên toà giả định về "Tội cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 để tạo thêm sự hiểu biết về pháp luật cho sinh viên.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. HCM đã tiến hành ký kết liên tịch với các cơ sở Đoàn trong cụm về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Luật An toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục Luật An toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong năm học 2022 - 2023.