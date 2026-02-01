'Bedford Park' ghi dấu ấn tại tại Liên hoan phim Sundance

Bộ phim Bedford Park, với sự tham gia của Son Suk Ku và Choi Hee Seo đã mang đến tin vui từ Hoa Kỳ. Liên hoan phim Sundance lần thứ 42 thông báo bộ phim đã giành giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo cho "Phim truyện đầu tay xuất sắc nhất" trong hạng mục "Phim chính kịch Mỹ". Sundance là liên hoan phim độc lập lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Bộ phim do đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Stephanie Ahn thực hiện, dựa trên câu chuyện tự truyện của chính bà. Phim khắc họa hành trình của Audrey (Choi Hee Seo), người cảm thấy bị cô lập trong gia đình nhập cư của mình, và Eli (Son Suk Ku), một cựu đô vật được nhận nuôi từ nhỏ. Hai nhân vật hình thành một mối liên kết sâu sắc và giúp nhau hàn gắn những vết thương lòng.

Hai diễn viên Son Suk Ku và Choi Hee seo, những người đóng vai chính trong bộ phim 'Bedford Park', chào đón khán giả tại buổi ra mắt phim ở Mỹ vào ngày 24 tháng trước.

Ban giám khảo của liên hoan phim đã hết lời khen ngợi bộ phim: "Bộ phim đã mạnh dạn hé mở một câu chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân và phá vỡ những định kiến ​​của khán giả thông qua chiều sâu và kỹ thuật làm phim".

Diễn viên Son Suk Ku được ghi nhận là nhà sản xuất, và Hyundai Motor Company tham gia với tư cách nhà đầu tư. Đây là sự hợp tác thứ hai của họ sau phim ngắn Night Fishing (2024), bộ phim đã giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Sáng tạo Quốc tế Cannes Lions. Sony Pictures Classics đã mua bản quyền phim Bedford Park của Stephanie Ahn: “Bedford Park mang đến cho chúng ta một thế giới hoàn chỉnh, đầy những nhân vật và tình tiết phong phú, thấm đẫm lịch sử của thời điểm giao thoa văn hóa hiện tại. Câu chuyện chân thực về hai con người ở New Jersey này rất dễ đồng cảm và sẽ gây được tiếng vang ở khắp mọi nơi, một bộ phim tuyệt vời mà chúng tôi rất vui được chia sẻ với thế giới”.