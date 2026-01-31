Hòa Minzy đại thắng 'Làn sóng Xanh 2025', SOOBIN, Nguyễn Hùng, Quang Hùng MasterD, LYHAN thắng các mục lớn khác

SVO - Kết quả giải thưởng 'Làn sóng Xanh' cho thấy, 2025 là năm của những sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt, được đầu tư chỉn chu cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Trong đó, Hoà Minzy gần như “áp đảo” mùa giải khi xuất hiện đề cử dày đặc ở hầu hết các hạng mục quan trọng và liên tục chiến thắng với tỷ lệ phiếu vượt trội. Cụ thể, Hoà Minzy đoạt giải "Nữ ca sĩ của năm", với 41,7% phiếu, một tỷ lệ rất sát với Phương Mỹ Chi (41%) và hàng loạt giải ở các hạng mục: "Ca khúc của năm", "MV của năm", "Sự kết hợp xuất sắc", "Hòa âm phối khí", "Ca khúc được yêu thích trên radio" và "Top 10 ca khúc của năm".

Xét trên bình diện cả “trực tiếp” lẫn “gián tiếp”, Hòa Minzy đã mang về cho mình 7 giải thưởng, trở thành nghệ sĩ nữ có mức độ hiện diện cao nhất tại Làn sóng Xanh lần thứ 28. Tính theo sản phẩm, Bắc Bling đã mang về nhiều chiến thắng cho ê kíp, như đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ... qua đó, trở thành một dấu mốc nổi bật, hội tụ cả giá trị chuyên môn lẫn sức lan tỏa đại chúng.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Nguyễn Hùng. Dù là tân binh, anh đã tạo dấu ấn sâu đậm trong thị trường âm nhạc năm qua và liên tục xuất hiện ở những hạng mục quan trọng. Nguyễn Hùng chiến thắng áp đảo ở hạng mục "Gương mặt mới xuất sắc", với 69,2% phiếu. Ca khúc Còn gì đẹp hơn của anh cũng đoạt giải "Bài hát hiện tượng", với 32,7% phiếu.

Đáng chú ý, Nguyễn Hùng còn ghi dấu ấn ở mảng nhạc phim, với Phép màu. Tác phẩm này đã giúp anh giành chiến thắng tại hạng mục "Ca khúc nhạc phim được yêu thích", với tỷ lệ 55,1%. Ngoài ra, Phép màu cùng với Còn gì đẹp hơn cũng đoạt giải "Top 10 ca khúc được yêu thích". Như vậy, ngay năm đầu tiên được chú ý, Nguyễn Hùng đã mang về cho mình 5 chiếc cúp ở 4 hạng mục.

Cũng về phía các gương mặt nam, SOOBIN là nghệ sĩ nổi bật nhất với danh hiệu "Nam ca sĩ/Rapper của năm", đạt 63,5% phiếu, con số vượt trội hoàn toàn so với các đề cử còn lại và cho thấy sự đồng thuận rất cao của Hội đồng bình chọn. Ngoài giải cá nhân, SOOBIN còn có thêm dấu ấn gián tiếp thông qua các dự án lớn trong năm, như Mục hạ vô nhân, hay live concert All rounder đã giúp SlimV giành giải "Nhà sản xuất của năm".

Liên quan đến SlimV, tại hạng mục "Nhà sản xuất của năm", với 37,5% số phiếu bầu, SlimV xuất sắc được xướng tên người chiến thắng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, SlimV đoạt giải thưởng này tại Làn sóng Xanh.

Quang Hùng MasterD đã xác lập kỷ lục tại hạng mục "Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất", với số điểm vote cao ngất ngưởng: Hơn 9,1 triệu điểm. Ngay sau chiến thắng của Quang Hùng MasterD là sự tiếc nuối không nhỏ dành cho HIEUTHUHAI.

Dù có một năm 2025 vô cùng sôi động và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng, nhưng nam rapper đã lỡ hẹn với hạng mục này và chỉ dừng chân ở giải thưởng "Top 10 ca khúc được yêu thích".

"Em xinh" LYHAN gây bất ngờ khi giành giải "Nữ ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất", với gần 1,7 triệu điểm vote. Bên cạnh đó, ca khúc Ếch ngoài đáy giếng trong chương trình Em xinh say hi của Phương Mỹ Chi cũng đoạt giải "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất".

Phương Mỹ Chi thật sự là một điểm sáng không thể bỏ qua tại mùa giải năm nay. Nữ ca sĩ đã chứng minh nội lực và sức sáng tạo không giới hạn, khi sở hữu tổng cộng 3 giải thưởng lớn, gồm giải "Ca sĩ đột phá", với 57,1% phiếu bầu, "Top 10 ca khúc được yêu thích" và góp phần vào thành công của album MADE IN VIETNAM, sản phẩm đoạt giải "Album của năm".

Hạng mục "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất" năm nay là một "đại tiệc" văn hóa, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng tâm hồn dân tộc. Đáng chú ý, ca khúc Tái sinh do Tăng Duy Tân sáng tác đã giúp ca sĩ Tùng Dương chạm tay vào giải Làn sóng Xanh năm nay, với "Top 10 ca khúc được yêu thích nhất".

Tiếp nối tinh thần đó, với tỷ lệ phiếu bầu 37,2% từ Hội đồng chuyên môn, chiến thắng của MADE IN VIETNAM (DTAP) tại hạng mục "Album của năm" là một điểm nhấn thú vị của Làn sóng Xanh 2025.

Một điều không thể không nhắc đến chính là dấu ấn đậm nét nhất về sức mạnh cộng đồng tại Làn sóng Xanh 2025, thông qua ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Chính vì sự lan tỏa mãnh liệt cùng giá trị thông điệp cao đẹp, Ban tổ chức đã quyết định trao tặng "Giải thưởng Đặc biệt" cho tác phẩm này, với phần thể hiện của rất nhiều phiên bản, từ Nguyễn Duyên Quỳnh đến Tùng Dương lẫn Võ Hạ Trâm và Đông Hùng.

Đặc biệt, với giải thưởng "Thành tựu Làn sóng Xanh 2025", Ban tổ chức vinh danh hai nghệ sĩ gạo cội có ảnh hưởng sâu rộng và bền bỉ đối với âm nhạc Việt Nam là Hồng Nhung và Quang Linh. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến lâu dài và dấu ấn nghệ thuật rõ nét của họ trong lịch sử phát triển của giải thưởng và nền âm nhạc nước nhà.

Khép lại một mùa giải đầy cảm xúc, Làn sóng Xanh tiếp tục khẳng định vai trò là một giải thưởng âm nhạc lâu đời và uy tín, nơi giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa đại chúng được đặt song hành.