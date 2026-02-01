Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Chàng trai nhà bên' của màn ảnh Nhật lần đầu thử sức trong vai trò này khiến netizen 'say như điếu đổ'

San San
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sato Shori, thành viên của nhóm nhạc tám người timelesz, lần đầu tiên được chọn để lồng tiếng cho vai chính của phim hoạt hình 'You, Fireworks, and Our Promise'.

Kimi to Hanabi to Yakusoku to (tên gốc) được chuyển thể từ tiểu thuyết light novel của Nhật Bản do Kaori Mado viết và Akamoku minh họa, dự kiến ​​sẽ ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 7/2026. Tiểu thuyết này ban đầu được đăng nhiều kỳ trực tuyến trên trang web Note từ ngày 4/8 đến ngày 27/10/2025.

Makoto Natsume, một nam sinh lớp 10 ở Chōfu, Tokyo, bất ngờ được một bạn cùng lớp tên Aki Hayama tỏ tình. Aki nói rằng, bà của cô từng kể với cô về việc sẽ gặp một chàng trai tên Makoto Natsume trong tương lai. Vì chưa từng gặp nhau, Makoto tin chắc rằng Aki đã nhầm. Khi Aki nhắc đến một bức tranh vẽ pháo hoa, Makoto quyết định giúp cô tìm Makoto Natsume mà cô đang tìm kiếm. Năm sau, cả hai cùng đến Nagaoka, Niigata, để tham dự lễ hội pháo hoa nổi tiếng của thành phố, nghi ngờ rằng bức tranh có liên quan đến sự kiện này.

nu-chinh.jpg
sato.jpg
Sato Shori sẽ lồng tiếng cho nhân vật Makoto Natsume, và lần đầu tiên nam ca sỹ thử sức ở vai trò này: "Tôi luôn muốn được làm việc trong lĩnh vực hoạt hình. Đó là ước mơ của tôi từ lâu, vì vậy tôi thực sự rất vui khi được nhận vai trò này. Tôi cũng vô cùng biết ơn đội ngũ sản xuất đã chào đón tôi nồng nhiệt, dù đây là lần đầu tiên tôi thử sức với lồng tiếng. Tôi hy vọng có thể truyền tải được cảm xúc đó bằng cách lồng tiếng chân thành cho nhân vật Makoto Natsume. Và, một ngày nào đó, tôi rất muốn được đi xem pháo hoa Nagaoka".
﻿Makoto Natsume là một cậu học sinh trung học vụng về trong giao tiếp và thiếu tự tin. Nữ chính mà cậu yêu, Aki Hayama (do Hara Nanoka lồng tiếng), xinh đẹp, thông minh và nổi tiếng là lớp trưởng, nhưng số phận của cô nàng bị đảo lộn khi một bức tranh bí ẩn xuất hiện... Lễ hội pháo hoa Nagaoka ở Niigata là một trong ba lễ hội pháo hoa lớn nhất Nhật Bản, thu hút hàng trăm nghìn người mỗi năm đến xem màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Đây là một câu chuyện tình yêu thoáng qua nhưng đầy đau lòng vượt thời gian, được kết nối bởi một bức tranh pháo hoa.
San San
#Phim hoạt hình chuyển thể từ light novel #Vai trò lồng tiếng debut của Sato Shori #Câu chuyện tình yêu qua lễ hội pháo hoa #Nhật Bản lễ hội pháo hoa Nagaoka #Nhân vật chính Makoto Natsume và Aki Hayama #Tình cảm vụng về và tự tin trong tình yêu #Lồng tiếng và nghệ thuật biểu cảm trong hoạt hình #Chuyển thể từ truyện trực tuyến Note #Khám phá cuộc sống học sinh trung học Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục