'Chàng trai nhà bên' của màn ảnh Nhật lần đầu thử sức trong vai trò này khiến netizen 'say như điếu đổ'

Kimi to Hanabi to Yakusoku to (tên gốc) được chuyển thể từ tiểu thuyết light novel của Nhật Bản do Kaori Mado viết và Akamoku minh họa, dự kiến ​​sẽ ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 7/2026. Tiểu thuyết này ban đầu được đăng nhiều kỳ trực tuyến trên trang web Note từ ngày 4/8 đến ngày 27/10/2025.

Makoto Natsume, một nam sinh lớp 10 ở Chōfu, Tokyo, bất ngờ được một bạn cùng lớp tên Aki Hayama tỏ tình. Aki nói rằng, bà của cô từng kể với cô về việc sẽ gặp một chàng trai tên Makoto Natsume trong tương lai. Vì chưa từng gặp nhau, Makoto tin chắc rằng Aki đã nhầm. Khi Aki nhắc đến một bức tranh vẽ pháo hoa, Makoto quyết định giúp cô tìm Makoto Natsume mà cô đang tìm kiếm. Năm sau, cả hai cùng đến Nagaoka, Niigata, để tham dự lễ hội pháo hoa nổi tiếng của thành phố, nghi ngờ rằng bức tranh có liên quan đến sự kiện này.