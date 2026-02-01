Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Yui Aragaki là nữ diễn viên Nhật Bản đẹp nhất ở độ tuổi ngoài 30

San San
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Các nữ diễn viên Nhật Bản nổi tiếng với vẻ ngoài tươi trẻ, duy trì được sự nổi tiếng và sức hút cao, ngay cả khi đã ngoài 30. Mới đây, trang web nổi tiếng Rankingoo của Nhật Bản đã công bố kết quả cuộc bình chọn 'Những nữ diễn viên đẹp nhất ở độ tuổi ngoài 30', với nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng.

Đáng chú ý, Kasumi Arimura, một ứng cử viên hàng đầu trong nhiều năm, bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 6, trong khi Yui Aragaki vượt qua Masami Nagasawa, Riho Yoshioka, Nozomi Sasaki và cựu thành viên nhóm Nogizaka46, Mai Shiraishi để giữ vững ngôi vị số một. Tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa trên ngoại hình, mà còn bao gồm khí chất, sự gần gũi và sự hiện diện lâu dài trên màn ảnh. Kết quả cho thấy "thế hệ trong sáng" của ngành giải trí Nhật Bản không hề phai nhạt theo tuổi tác, thay vào đó, họ đã đạt được vẻ ngoài trưởng thành và ổn định hơn ở độ tuổi 30.

yui.jpg
Yui Aragaki đã giữ vị trí số một trong danh sách những nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong lòng người hâm mộ Nhật Bản trong nhiều năm liền.
cap-vo-chong.jpg
Aragaki Yui sinh năm 1988, là nghệ sĩ đa tài của showbiz Nhật Bản. Năm 2007, sau vai nữ chính trong bộ phim Bầu trời tình yêu, cô được khán giả yêu mến gọi là "nữ thần quốc bảo", "ngọc nữ được cả nước Nhật khao khát"... Những tác phẩm tiêu biểu của cô còn có "Ranma ½", "My Boss", "Legal High", "Code Blue", "Zenkai Girl"... Aragaki Yui và Hoshino Gen phải lòng nhau sau khi hợp tác trong "The Full-Time Wife Escapist" năm 2016 và bí mật kết hôn vào tháng 5/2021. Hoshino Gen là diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ có lượng fan đông đảo tại Nhật Bản. Anh từng giành được nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá của xứ sở hoa anh đào.
San San
#Nữ diễn viên Nhật Bản ngoài 30 #Vẻ đẹp và sự nổi tiếng lâu dài #Chọn lựa dựa trên ngoại hình và tính khí #Yui Aragaki và vị trí số một #Ảnh hưởng của ngành giải trí Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục