Yui Aragaki là nữ diễn viên Nhật Bản đẹp nhất ở độ tuổi ngoài 30

SVO - Các nữ diễn viên Nhật Bản nổi tiếng với vẻ ngoài tươi trẻ, duy trì được sự nổi tiếng và sức hút cao, ngay cả khi đã ngoài 30. Mới đây, trang web nổi tiếng Rankingoo của Nhật Bản đã công bố kết quả cuộc bình chọn 'Những nữ diễn viên đẹp nhất ở độ tuổi ngoài 30', với nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng.

Đáng chú ý, Kasumi Arimura, một ứng cử viên hàng đầu trong nhiều năm, bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 6, trong khi Yui Aragaki vượt qua Masami Nagasawa, Riho Yoshioka, Nozomi Sasaki và cựu thành viên nhóm Nogizaka46, Mai Shiraishi để giữ vững ngôi vị số một. Tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa trên ngoại hình, mà còn bao gồm khí chất, sự gần gũi và sự hiện diện lâu dài trên màn ảnh. Kết quả cho thấy "thế hệ trong sáng" của ngành giải trí Nhật Bản không hề phai nhạt theo tuổi tác, thay vào đó, họ đã đạt được vẻ ngoài trưởng thành và ổn định hơn ở độ tuổi 30.

Yui Aragaki đã giữ vị trí số một trong danh sách những nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong lòng người hâm mộ Nhật Bản trong nhiều năm liền.