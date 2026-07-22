BLive Mart khai trương tại Phan Thiết, tăng tốc mở rộng hệ thống siêu thị trên toàn quốc

Ngày 16/07 vừa qua, BLive Mart chính thức khai trương siêu thị tại địa chỉ 369 – 371 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ, hướng tới mục tiêu mang mô hình mua sắm hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước.

Blive Mart tại địa chỉ 369 – 371 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng

Ngay từ sáng sớm, lễ khai trương đã thu hút đông đảo sự tham dự của đại diện đối tác, khách hàng và đông đảo người dân địa phương đến tham dự. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như tiệc trà đón khách, biểu diễn văn nghệ, nghi thức khai trương, tham quan cửa hàng và giới thiệu định hướng phát triển của BLive Mart trong giai đoạn mới.

Blive Mart tại địa chỉ 369 – 371 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng

Không chỉ là sự kiện ra mắt một điểm bán mới, lễ khai trương còn là dịp để BLive Mart gửi lời tri ân đến các quý đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Sự hiện diện và ủng hộ của khách mời tại buổi lễ là nguồn động lực để Blive Mart tiếp tục đầu tư và phát triển hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Blive Mart đã có mặt tại Phan Thiết và được đông đảo khách hàng tin tưởng.

Đại diện BLive Mart cho biết, siêu thị tại Phan Thiết được xây dựng theo định hướng trở thành điểm mua sắm tiện lợi, hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân địa phương. Hệ thống chú trọng đa dạng ngành hàng, nâng cao trải nghiệm mua sắm, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ đang chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại hóa, BLive Mart lựa chọn chiến lược phát triển mạng lưới tại nhiều địa phương, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng với các sản phẩm chất lượng và dịch vụ mua sắm thuận tiện.

Sau dấu mốc tại Phan Thiết, BLive Mart sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch khai trương các siêu thị mới tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây là bước đi nằm trong chiến lược xây dựng hệ thống bán lẻ quy mô lớn, hướng tới mục tiêu phục vụ ngày càng nhiều khách hàng, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp, doanh nghiệp và đối tác tại từng địa phương.

Việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bán lẻ hiện đại, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn mua sắm thuận tiện hơn trong thời gian tới.

BLive Mart Phan Thiết thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong ngày khai trương.

Với sự kiện khai trương thành công tại Phan Thiết, BLive Mart tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng mở rộng mạng lưới để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành chuỗi siêu thị phủ sóng trên toàn quốc.

Blive Mart cho biết định hướng phát triển của doanh nghiệp không dừng ở mô hình bán lẻ truyền thống mà tập trung xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng O2O (online kết hợp offline), kết nối giữa nhà máy sản xuất, cửa hàng địa phương, công nghệ hiện đại và người tiêu dùng.

Blive Mart tin rằng với chiến lược này sẽ giúp tối ưu chuỗi cung ứng, tăng khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý cho người dân tại nhiều khu vực trên cả nước.

Công ty cổ phần tập đoàn Blive

Cửa hàng BLive Mart Phan Thiết: 369 – 371 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng.

Website: www.blive.com.vn