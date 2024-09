Bộ đôi 'ngập tràn visual' Đoàn Bảo Ân và Trương Thuỳ Trang lọt top, đoạt nhiều giải thưởng phụ tại một cuộc thi quốc tế

SVVN - Cả hai đại diện Việt Nam đã hoàn thành rất tốt vai trò của họ tại cuộc thi 'Miss & Mister Celebrity International 2024'. Trong khi đó, hai ngôi vị cao nhất thuộc về hai đại diện của Cu Ba và CH Dominica.

Vừa qua, chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu sao Quốc tế - Miss & Mister Celebrity International 2024 đã diễn ra, với sự tham gia của 58 hoa hậu và nam vương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là sự kiện sắc đẹp mang tầm quốc tế, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và tài năng mà còn là cầu nối quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Với chủ đề "Zero hate – Zero waste", vương miện Hoa hậu thuộc về Marian Pirez Sierra (Cu Ba), một gương mặt nổi bật với vẻ đẹp trí tuệ và lòng nhân ái. Á hậu 1 là Masyithah Binti Wan Mohd Nazri (Malaysia), còn Á hậu 2 thuộc về Sylavong Soutdala (Lào).

Trong phần thi Nam vương, Jonathan Warino Torres Sanchez (CH Dominica) đã xuất sắc đoạt ngôi Nam vương, theo sau là Á vương 1 Papungkorn Sakusong (Thái Lan) và Á vương 2 Zhou Chuanjun (Trung Quốc).

Riêng hai đại diện Việt Nam tại cuộc thi là Nam vương Đoàn Bảo Ân và Hoa hậu Trương Thuỳ Trang cũng 'in top' cao chung cuộc. Mặc dù đã nỗ lực hết mình nhưng cả hai chỉ đoạt một số giải thưởng phụ.

Đoàn Bảo Ân dừng chân tại top 5, trong khi Trương Thuỳ Trang lọt vào top 15. Sự tiếc nuối dành cho khán giả Việt Nam khi hai đại diện nước nhà không thể tiến xa hơn, nhưng những thành tích mà họ đạt được vẫn đáng được ghi nhận.

Người đẹp Trương Thuỳ Trang giành được giải "Best voice to the world" và giải "National costume".

Trong khi đó, Đoàn Bảo Ân cũng được vinh danh ở giải "Best voice to the world". Họ đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam qua cuộc thi này.

Cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam đã thành công rực rỡ, không chỉ trong việc tôn vinh sắc đẹp mà còn mang đến thông điệp ý nghĩa về một thế giới không thù hận, không lãng phí. Đây là một sự kiện đáng nhớ, khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ sắc đẹp quốc tế và mở ra những cơ hội mới cho ngành thời trang, văn hóa và du lịch.