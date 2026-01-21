Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng

SVO - Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, coi đây là nền tảng để bồi dưỡng thế hệ trẻ đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chiều 21/1, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trình bày tham luận với chủ đề tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế cận xuất sắc của Đảng.

Thay mặt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy cho biết, tuổi trẻ Việt Nam luôn vinh dự, tự hào nhận được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Hướng tới Đại hội XIV, Đoàn đã triển khai nhiều phong trào thi đua, chương trình hành động thiết thực, trong đó, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của thanh niên góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đợt sinh hoạt chính trị này được triển khai bài bản, khoa học, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước tham gia. Hơn 300.000 lượt ý kiến góp ý đã được tổng hợp đầy đủ, gửi tới Tiểu ban Văn kiện, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và tình cảm của thế hệ trẻ đối với Đảng và đất nước.

Đánh giá dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, anh Bùi Quang Huy cho rằng, Văn kiện tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ; nhấn mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức, tri thức, năng lực sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Nhiều nội dung được thể hiện ngắn gọn, rõ ràng, kế thừa và phát triển các quan điểm, tư tưởng của Đảng về công tác thanh niên qua các nhiệm kỳ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, trong nhiều lĩnh vực, dự thảo Văn kiện đã làm rõ vai trò của thanh niên trong việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia trong thời gian tới. Đây vừa là sự ghi nhận của Đảng, vừa đặt lên vai thế hệ trẻ sứ mệnh lớn lao trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo anh Bùi Quang Huy, hiện nay, Việt Nam có khoảng 20 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số. Thế hệ trẻ ngày nay đang kế thừa và phát huy những phẩm chất yêu nước, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đồng thời là thế hệ “công dân số”, được tiếp cận với nhiều thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại.

Thực tiễn cho thấy, thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ của đất nước, từ phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó thiên tai, cứu trợ đồng bào vùng bão lũ đến tham gia các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, một bộ phận thanh niên cũng đang đối mặt với những thách thức, như dễ bị tác động bởi các giá trị ngoại lai, thông tin xấu, độc; tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong giới trẻ có chiều hướng phức tạp.

Từ thực tiễn công tác, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã nêu 5 nhóm giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng kế cận của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nội dung và phương thức giáo dục; kiên định các giá trị nền tảng như chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời linh hoạt trong cách thức triển khai, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tương tác với thanh niên trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cần được thực hiện thông qua nhiều kênh, kết hợp báo chí, hệ thống cơ sở Đoàn, lực lượng cộng tác viên và ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy cũng khẳng định các phong trào hành động cách mạng tiếp tục là môi trường thực tiễn quan trọng để giáo dục, rèn luyện và tập hợp thanh niên; đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, nhất là trong các nhóm thanh niên đặc thù.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, tuổi trẻ Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã lựa chọn; sẵn sàng xung kích, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.