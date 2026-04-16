BTS đối mặt với vấn đề rò rỉ thông tin

SVO - Một phần chưa được phát hành nằm trong album vừa ra mắt của BTS, 'ARIRANG' đã bị rò rỉ trên mạng, dẫn đến việc công ty quản lý của nhóm buộc phải khởi kiện.
Theo các nguồn tin, tài khoản này đã chia sẻ một phần các đoạn âm thanh, lời bài hát và hình ảnh từ album đầy đủ thứ năm của BTS hồi đầu tháng này. Đáp lại, Big Hit Music đã yêu cầu tòa án Mỹ triệu tập nhân chứng để xác định cá nhân đứng sau tài khoản này. Đồng thời, công ty cũng đang tìm cách khởi kiện dân sự tại Hàn Quốc sau khi danh tính người dùng được xác nhận. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về việc phát tán trái phép nội dung chưa được phát hành, trong bối cảnh công ty đang nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nhóm.