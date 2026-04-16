BTS đối mặt với vấn đề rò rỉ thông tin

SVO - Một phần chưa được phát hành nằm trong album vừa ra mắt của BTS, 'ARIRANG' đã bị rò rỉ trên mạng, dẫn đến việc công ty quản lý của nhóm buộc phải khởi kiện.

Theo các nguồn tin, tài khoản này đã chia sẻ một phần các đoạn âm thanh, lời bài hát và hình ảnh từ album đầy đủ thứ năm của BTS hồi đầu tháng này. Đáp lại, Big Hit Music đã yêu cầu tòa án Mỹ triệu tập nhân chứng để xác định cá nhân đứng sau tài khoản này. Đồng thời, công ty cũng đang tìm cách khởi kiện dân sự tại Hàn Quốc sau khi danh tính người dùng được xác nhận. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về việc phát tán trái phép nội dung chưa được phát hành, trong bối cảnh công ty đang nỗ lực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nhóm.

Nacard vừa phân tích dữ liệu thanh toán từ 30.000 người nước ngoài mua vé xem các buổi hòa nhạc BTS World Tour 'ARIRANG', diễn ra vào ngày 9 và 11-12/4, thông qua NolUniverse. Khách du lịch nước ngoài mua trung bình 2,1 vé và chi tiêu 55,5 tỷ won. Xét theo quốc gia, Nhật Bản chiếm thị phần lớn nhất trong số các giao dịch mua vé (32%). Tiếp theo là Đài Loan (12%), Philippines (7%) và Hồng Kông (Trung Quốc) (5%), các quốc gia châu Á chiếm 75% tổng số.

Trong khi đó, BTS một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình bằng việc nhận được ba đề cử tại giải thưởng âm nhạc Mỹ, "American Music Awards", một trong những lễ trao giải âm nhạc hàng đầu tại Hoa Kỳ. Sau khi từng giành được giải thưởng "Nghệ sĩ của năm" vào năm 2021 với tư cách là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên làm được điều đó, nhóm hiện đang thu hút sự chú ý cho một chiến thắng tiềm năng lần thứ hai. Họ sẽ cạnh tranh với các nghệ sĩ toàn cầu nổi tiếng như Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift và Lady Gaga. Ngoài ra, BTS còn được đề cử cho 'Nghệ sĩ nam K-pop xuất sắc nhất' và 'Bài hát của mùa Hè', với ca khúc mới 'Swim'. Ca khúc này đang cạnh tranh với "American Girls" của Harry Styles và "Elizabeth Taylor" của Taylor Swift, và việc được đề cử chỉ chưa đầy một tháng sau khi phát hành cho thấy sự đón nhận mạnh mẽ trên toàn cầu.

