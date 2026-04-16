Park Ji Hoon chinh phục trái tim khán giả bằng tài nấu nướng

Dựa trên tiểu thuyết mạng và webtoon nổi tiếng, The Legend of Kitchen Soldier, bộ phim gốc của TVING (biên kịch Choi Ryong, đạo diễn Jo Nam Hyung) là một bộ phim truyền hình hài kịch giả tưởng kể về câu chuyện của đầu bếp quân đội Kang Sung Jae (Park Ji Hoon). Phim dự kiến ​​công chiếu trong nước và quốc tế vào ngày 11/5, đang thu hút sự chú ý khi tung ra video ghi lại sự thay đổi của Kang Sung Jae trước và sau khi nhập ngũ, từ một binh sĩ bình thường trở thành một đầu bếp huyền thoại được tôn kính.

Sau khi mất cha, Kang Seong Jae gia nhập quân đội để trốn tránh thực tại và nhanh chóng nổi tiếng là một "lính quậy phá". Nhưng một ngày nọ, màn hình "Nhiệm vụ Đầu bếp Quân đội" bí ẩn xuất hiện trước mắt anh. Chấp nhận thử thách, anh thức tỉnh "Nhãn quan Đầu bếp" và trở thành đầu bếp giỏi nhất của căn cứ. Khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ, Seong Jae khám phá ra một mạng lưới tham nhũng đen tối trong quân đội.

Đoạn teaser mới được phát hành bắt đầu với lời kể của Kang Sung Jae: “Cuộc đời tôi luôn là một cuộc đấu tranh khốc liệt,” miêu tả anh làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau, từ quản lý quầy thu ngân cửa hàng tiện lợi đến bốc dỡ hàng hóa nặng. Cuộc sống của Kang Sung Jae dường như có một bước ngoặt lớn trong quân đội khi một giọng nói nhận xét: “Cậu ấy là học viên giỏi nhất sao?”. Khoác lên mình chiếc tạp dề và mũ đầu bếp, Kang Sung Jae gây ấn tượng với kỹ năng nấu nướng của mình, khiến mọi người kinh ngạc bằng những món ăn ngon tuyệt vời, bao gồm cả Park Jae Young (Yoon Kyung Ho), Yoon Dong Hyun (Lee Hong Nae), Hwang Seok Ho (Lee Sang Yi), và nhiều người khác. Nhận được sự cổ vũ từ các đồng đội, Kang Sung Jae quyết tâm nấu những món ăn ngon cho các anh em của mình. Đoạn phim giới thiệu kết thúc với cảnh Kang Sung Jae bước vào bếp, nơi một hướng dẫn dạng trò chơi về con đường trở thành đầu bếp huyền thoại bắt đầu.

​

​