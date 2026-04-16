Lee Dong Wook 'bén duyên vợ chồng' với 'Ảnh hậu Rồng Xanh'

Bộ phim mới của đạo diễn Mo Wan Il, người từng chỉ đạo The World of the Married, Ice Adonis, kể về câu chuyện cuộc sống của bốn con người bị đảo lộn hoàn toàn sau một đêm khó quên bên nhau ở một nơi xa lạ.

Kim Ji Hun (Lee Dong Wook) và Kong Hu Gyeong (Jeon So Nee), hai người xa lạ ở một đất nước khác, tình cờ gặp nhau và trải qua một ngày đêm khó quên, như trong mơ. Mặc dù biết rằng mối quan hệ của họ nên kết thúc khi trở về Hàn Quốc, họ không thể cưỡng lại sức hút ngày càng lớn giữa hai người. Trở về nhà, điều vốn chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua lại ám ảnh họ, và cuộc hội ngộ này khởi đầu một chuỗi biến động bắt đầu làm lung lay sự ổn định trong cuộc sống của họ. Ji Hun, một người đàn ông có sự nghiệp ổn định và cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhận thấy thế giới của mình bắt đầu sụp đổ, trong khi vợ anh, Lee Seon Hui (Jung Yu Mi), phải đối mặt với những sự thật gây 'sốc' về mối quan hệ của họ. Đồng thời, em trai của Seon Hui, Dae Hui (Lee Jong Won), lại vướng vào một mối quan hệ bất ngờ với Hu Gyeong. Khi hậu quả của cuộc gặp gỡ đó lan rộng, cuộc sống của Ji Hun, Hu Gyeong, Seon Hui và Dae Hui dần dần bị lung lay và đảo lộn. Cốt truyện chính tập trung vào quá trình rạn nứt trong các mối quan hệ của họ khi Ji Hun và Hu Kyung, những người tình cờ gặp nhau, nhận thấy mình không thể ngừng bị thu hút lẫn nhau ngay cả sau khi trở về Hàn Quốc.