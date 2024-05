'Bùng nổ' dàn 'sao' tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 60, Lee Do Hyun được đặc cách 'xuất ngũ' để tham dự

SVVN - Đội hình tham dự toàn 'sao' đã được xác nhận cho Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 60.

Giải thưởng nghệ thuật Baeksang (Hàn Quốc) là sự tôn vinh những thành tựu lớn nhất trong năm về nội dung phát sóng, truyền hình cáp và truyền hình trực tuyến, cùng với các bộ phim điện ảnh trong nước và tác phẩm sân khấu.

Tại buổi lễ năm nay, Moving nhận được 7 đề cử, sẽ có sự tham dự đầy đủ của đạo diễn Park In Je, biên kịch Kang Full và các diễn viên Ryu Seung Ryong, Lee Jung Ha và Go Yoon Jung đã xác nhận tham dự.

Cả ba đề cử của The Good Bad Mother là Ra Mi Ran, Kang Mal Geum và biên kịch Bae Se Young đều sẽ có mặt tại lễ trao giải năm nay.

Đạo diễn Han Dong Wook cùng các diễn viên Lee Shin Ki và BIBI sẽ tham dự cùng bộ phim The Worst of Evil.

Namgoong Min và Ahn Eun Jin trong My Dearest, Kim Soo Hyun trong Queen of Tears và biên kịch Kim Eun Hee của Revenant đều tham dự sự kiện này.

Các 'ngôi sao' của A Bloody Lucky Day Yoo Yeon Seok và Lee Jung Eun cũng sẽ có mặt tại sự kiện cùng với Uhm Jung Hwa của Doctor Cha, Honey Lee và Lee Jong Won của Knight Flower và Lim Ji Yeon của Lies.

Tất cả 10 đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đều có sự góp mặt của Ryu Kyung Soo (The Bequeathed), Ahn Jae Hong và Yeom Hye Ran (Mask Girl), Lee Yi Kyung (Marry My Husband), Lee Hee Joon (A Killer Paradox), Ji Seung Hyun (Korea-Khitan War), Joo Min Kyung (Behind Your Touch) và Shin Dong Mi (Welcome to Samdalri) đã xác nhận tham dự.

Kim Yo Han (A Killer Paradox), Lee Si Woo (Boyhood), Yoo Na (The Kidnapping Day), Lee Yi Dam (Daily Dose of Sunshine) và Lee Han Byul (Mask Girl) sẽ có mặt với tư cách đề cử ở hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Trong số các đề cử ở hạng mục Chương trình Giải trí xuất sắc nhất, Kian84, Na Young Suk, Yoo Jae Suk, Calm Down Man, Tak Jae Hoon, An Yu Jin của IVE, Lee Soo Ji, Jang Do Yeon và Hong Jin Kyung cũng sẽ tham dự sự kiện này.

Các đạo diễn của 12.12: The Day, Kim Sung Soo và Hong In Pyo, giám đốc trang điểm SFX Hwang Hyo Kyun, cùng các diễn viên Hwang Jung Min và Jung Woo Sung sẽ tham dự sự kiện này.

Từ Smugglers, đạo diễn Ryu Seung Wan sẽ có mặt cùng với các diễn viên Yum Jung Ah, người cũng được đề cử cho Alienoid 2, Kim Jong Soo, Park Jung Min và Go Min Si.

Đạo diễn Uhm Tae Hwa cùng các diễn viên Lee Byung Hun và Kim Sun Young sẽ đại diện cho Concrete Utopia tại lễ trao giải.

Song Jong Ki, BIBI, và đạo diễn Kim Chang Hoon của Hopeless, Ra Mi Ran, Yeom Hye Ran, và đạo diễn Park Young Joo của Citizen of a Kind, Krystal và giám đốc nghệ thuật Jung Yi Jin của Cobweb, Moon Seung Ah và đạo diễn Lee Ji Eun của The Hill of Secrets và Lim Sun Woo và đạo diễn Lim Sun Ae của Ms. Apocalypse đều sẽ có mặt.

Đạo diễn Cho Hyun Chul (The Dream Songs), giám sát VFX Jin Jong Hyun (The Moon) và các diễn viên Honey Lee (Killing Romance), Jung Yu Mi (Sleep), Lee Sang Hee (Tên tôi là Loh Kiwan), Kim Seon Ho (The Childe), Kim Young Sung (Big Sleep), Joo Jong Hyuk (Iron Mask) và Oh Woo Ri (Hail to Hell) cũng nằm trong danh sách tham dự lễ trao giải năm nay.

Được dẫn dắt bởi Park Bo Gum, Suzy và Shin Dong Yup, Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 sẽ diễn ra vào lúc 5h chiều ngày 7/5 (theo giờ địa phương) và sẽ phát sóng trực tiếp trên JTBC, JTBC2 và JTBC4.