'The Roundup 4: Punishment' lại trở thành bộ phim xác lập các kỷ lục nhanh nhất nửa đầu năm 2024

SVVN - Sau khi là bộ phim Hàn Quốc năm 2024 vượt 6 triệu khán giả nhanh nhất, 'The Roundup 4: Punishment' không hề có dấu hiệu chững lại, vượt qua 8 triệu lượt người xem chỉ sau 13 ngày ra mắt.

Kể từ khi phát hành vào ngày 24/4, phần mới nhất trong loạt phim đình đám The Outlaws (hay còn gọi: The Roundup) của Ma Dong Seok đã có chuỗi chín ngày liên tục ở vị trí số 1 tại phòng vé Hàn Quốc.

Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 2/5, The Roundup 4: Punishment đã chính thức đạt tổng cộng 6.040.908 khán giả xem phim sau 9 ngày, đánh bại siêu phẩm đình đám Exhuma (mất 11 ngày để đạt được cột mốc này). Và giờ chỉ mất thêm đúng 4 ngày để vượt qua 8 triệu lượt người xem, nhanh hơn cả The Roundup 3 (2023), phần phim vượt 8 triệu người xem trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử loạt phim (ngày thứ 14 ra mắt), và The Roundup 2, bộ phim có doanh thu cao nhất trong loạt series này (đã từng vượt mốc 8 triệu sau 18 ngày ra mắt), thiết lập kỷ lục phòng vé mới trong khoảng thời gian ngắn nhất trong loạt phim.

Phần thứ tư trong loạt phim nổi tiếng The Outlaws của Ma Dong Seok, The Roundup: Punishment kể về cuộc phiêu lưu đầy hành động của thám tử huyền thoại Ma Seok Do khi anh hợp tác với đội điều tra mạng để triệt phá một tổ chức cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Nếu số lượng người xem vượt quá 10 triệu, đây sẽ là bộ phim thứ hai cán mốc 10 triệu người xem trong năm nay. Nó lập kỷ lục trở thành bộ phim thứ 33 trong lịch sử đạt 10 triệu lượt xem. Trong loạt phim The Roundup, phần 1 đạt 6,88 triệu người xem, phần 2 được 12,69 triệu người xem và phần 3 được 10,68 triệu người xem.

Kể từ khi phát hành, The Roundup 4: Punishment gần như độc chiếm ngoài rạp, vượt quá 80% thị phần màn ảnh, điều này làm dấy lên mối lo ngại về sự độc quyền màn ảnh trong ngành công nghiệp điện ảnh. Các phim còn lại đang thua cuộc trong cuộc cạnh tranh giành suất chiếu và khó được khán giả chú ý. Trong đó, chỉ có mỗi trường hợp của Kung Fu Panda 4, bộ phim duy nhất giữ được thể diện khi có hơn 1,5 triệu người xem tích lũy trong Tháng Gia đình đặc biệt.

Mặc dù giá vé xem phim tăng nhưng giá vé vào cửa thực tế lại giảm do sự cạnh tranh giữa các rạp và khoản lỗ đang được chuyển cho các công ty sản xuất và nhà phân phối. Đơn giá là giá vé vào cửa trung bình thực tế trả cho mỗi khán giả. Trong trường hợp của bộ phim 'hit' Quật mộ trùng ma trước đó, các chuyên gia ước tính công ty sản xuất sẽ lỗ do giá vé giảm 10,5 tỷ won.