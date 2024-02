'Bút nhóm Đồng Xanh': Nơi khơi nguồn những cây bút trẻ

SVVN - Với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đam mê sáng tác văn chương có sân chơi, 'Bút nhóm Đồng Xanh' (trường ĐH An Giang, ĐHQG TP. HCM) đã ra đời. Đây là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp đam mê, hứng thú văn thơ cho những cây viết trẻ.

Thành lập từ năm 2022, đến nay 'Bút nhóm Đồng Xanh' đã có cho mình một bề dày kinh nghiệm và thành tích đáng tự hào cùng với đó là những hoạt động bổ ích cho các bạn sinh viên đam mê văn chương, sáng tác văn học.

Bút nhóm là tập hợp các bạn sinh viên đa ngành tại trường ĐH An Giang và dưới sự cố vấn của nhà văn, giảng viên bộ môn Ngữ văn Trần Tùng Chinh. Thầy đã lên ý tưởng thành lập bút nhóm ngay từ những ngày đầu với mong muốn khơi dậy nguồn lực sáng tác trẻ phục vụ cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Từ khi thành lập cho đến nay, 'Bút nhóm Đồng Xanh' đã có cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm với các anh chị là những nhà văn, nhà thơ ở nhiều tỉnh thành khác nhau như: Nhà văn Hoài Hương, nhà văn Tống Phước Bảo, nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ, nhà văn Lê Quang Trạng, nhà văn trẻ Võ Đăng Khoa… Mỗi năm, Bút nhóm sẽ có từ 1 đến 2 buổi giao lưu với các anh chị nhà văn và sẽ thực hiện họp mặt định kỳ hằng tháng để tâm sự và cùng nhau đốt lên ngọn lửa viết.

Huỳnh Chí Thiện (Bút phó 'Bút nhóm Đồng Xanh', sinh viên năm thứ tư, ngành Ngữ văn) chia sẻ: “Chúng mình được sự tiếp sức của nhà văn, nhà giáo Trần Tùng Chinh, nhà văn Lê Quang Trạng (Chủ nhiệm CLB Văn học trẻ, thuộc Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh An Giang), sự quan tâm truyền lửa từ các nhà văn trong và ngoài tỉnh, như: Võ Diệu Thanh, Trương Chí Hùng, Hoài Hương, Tống Phước Bảo… Tham gia 'Bút nhóm Đồng Xanh', mình được nuôi dưỡng niềm đam mê qua những buổi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những cây viết có nghề”.

Một trong những hoạt động luôn được bút nhóm quan tâm đó chính là thực tế sáng tác, tháng 4/2022, Bút nhóm đã có cơ hội tham gia thực tế sáng tác tại huyện Phú Tân, với các hoạt động như tham quan nhà cổ, tham quan làng nghề làm chổi, làm bánh phồng… Gần đây, 'Bút nhóm Đồng Xanh' đã tổ chức hoạt động thực tế đan xen với chương trình thiện nguyện “Xuân yêu thương 2024”, tại Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và người già neo đơn tại TP. Long Xuyên (An Giang). Chính nhờ các hoạt động thực tế đã giúp các cây bút trẻ có thể cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt, cùng nghe những câu chuyện kể từ những con người chân thật… Những điều đó đã thôi thúc trí sáng tạo và sự rung cảm trong tâm hồn các bạn để rồi nhiều cây viết trẻ tạo ra những câu chuyện, những bài thơ ý nghĩa.

Một số thành viên 'Bút nhóm Đồng Xanh' đã gặt hái các giải thưởng đáng khích lệ, như: Lê Văn Nhân (giải Ba truyện ngắn Văn học trẻ ĐHQG TP. HCM; giải Nhất cuộc thi viết “Thương nhau đến ngày sau” do Sbooks tổ chức; Đạt giải thưởng Văn học trẻ An Giang 2023), Huỳnh Chí Thiện, Thanh Thảo, Thanh Tú (giải thưởng CLB Văn học trẻ An Giang), Nguyễn Thái Dương (giải thơ - Đại sứ văn hóa đọc)… cùng với đó là những cây bút đã có nhiều tác phẩm in trên các trang báo trong ngoài tỉnh như: Tạp chí Thất Sơn, Tạp chí Văn nghệ Thành phố, Báo Bình Định Cuối tuần…

“Sân chơi văn chương ở trường học dành cho các bạn trẻ là một sân chơi tinh thần rất đẹp, ý nghĩa, không chỉ để quan tâm chăm chút các năng khiếu văn chương mà còn để phát hiện và giới thiệu cho văn đàn Việt Nam những cây bút triển vọng. Ngoài ra, những sân chơi như vậy còn có những đóng góp âm thầm những giá trị trong việc bồi đắp tâm hồn và cảm xúc, tạo ra môi trường thấm đẫm chất văn để các bạn sống đẹp, tử tế hơn”, thầy Trần Tùng Chinh (cố vấn 'Bút nhóm Đồng Xanh') bày tỏ.