Ca sĩ Kuun Đức Nam đồng hành với chuỗi chương trình tọa đàm 'Trường học hay Trường đời' do báo Tiền Phong tổ chức

SVVN - Kuun Đức Nam là một chàng nghệ sĩ trẻ tràn đầy năng lượng với những sản phẩm âm nhạc được các bạn trẻ yêu thích như: Tình cờ yêu em, Yêu nhau xong rồi, 5 tháng bên em,… Anh sẽ cùng người anh trai, ca sĩ Xuân Đức đồng hành với chuỗi chương trình tọa đàm hướng nghiệp “Trường học hay Trường đời” do báo Tiền Phong tổ chức tại nhiều trường đại học, học viện trong thời gian tới.

Trả lời về lý do đồng hành với chuỗi chương trình, ca sĩ Kuun Đức Nam cho biết: “Các bạn sinh viên chính là những người sở hữu năng lượng lớn nhất, năng lượng của nhiệt huyết và tuổi trẻ. Tọa đàm hướng nghiệp “Trường học hay trường đời” là một chuỗi chương trình vô cùng ý nghĩa, mang tới cho các bạn sinh viên những thông điệp giá trị để các bạn có thể khai thác và tận dụng được những năng lượng và nhiệt huyết to lớn ấy. Kuun Đức Nam may mắn được đồng hành cùng báo Tiền Phong để gửi trao những giá trị đó. Qua đây, Kuun Đức Nam cũng mong muốn gửi tới các bạn sinh viên những thứ năng lượng tích cực và tươi mới thông qua âm nhạc của mình”.

Kuun Đức Nam đã được mời tham gia nhiều chương trình dành cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Giao thông Vận tải; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Đại học Văn hóa TP.HCM; Học viện Tài chính…

Khán giả yêu thích ca sĩ Kuun Đức Nam sẽ được gặp lại anh vào 18:00 ngày 18/9/2024 tại Hội trường 700 Học viện Tài chính, 58 phố Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội trong chương trình số 1 của chuỗi chương trình tọa đàm hướng nghiệp “Trường học hay Trường đời” do báo Tiền Phong tổ chức. Hai diễn giả chính của chương trình là nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Tác giả sách best-seller Trường học hay Trường đời và Thạc sĩ Vũ Anh Đức – Giám đốc Đào tạo Hệ thống Arena Multimedia. Đây là hai diễn giả được sinh viên yêu thích trong hàng loạt chương trình tọa đàm được báo Tiền Phong tổ chức tại các trường đại học, học viện trong thời gian vừa qua.

“Kuun Đức Nam mong muốn được đồng hành cùng báo Tiền Phong mang tới các bạn sinh viên năng lượng tích cực và giá trị bằng kiến thức, thông điệp và âm nhạc”.

(Ảnh: NVCC)