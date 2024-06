‘Trường học hay Trường đời’ ra mắt bản in năm 2024 vào Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

SVVN - Tựa sách best-seller của báo Tiền Phong “Trường học hay Trường đời” dự kiến sẽ ra mắt bản in năm 2024 vào Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Cuốn sách chính thức được giới thiệu đến bạn đọc vào ngày 22/6/2024 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện âm nhạc, giải trí quy mô lớn thu hút hàng vạn sinh viên tham dự.

Trường học hay Trường đờibản in năm 2024 do báo Tiền Phong và Nhà xuất bản Thanh Niên phối hợp xuất bản và phát hành. Sách gồm 200 trang ruột được chia thành 5 phần: Trước ngưỡng cửa tự lập; Đọc nhiều sách không thể là người xấu!; Trường học hay Trường đời; Hiếu đúng về thành công và hạnh phúc; 20 năm trước tôi đã nghĩ ..., 20 năm sau tôi thấy mình đã sai. Sách có giá bìa 100.000 đồng.

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Năm 2019, tôi xuất bản cuốn Trường học hay Trường đời lần đầu tiên. Một trong những lý do quan trọng là để đánh dấu quãng thời gian gần 20 năm tôi làm việc tại báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò, vì từ đầu năm 2020 tờ báo được sáp nhập vào báo Tiền Phong. Cuốn sách may mắn được bạn đọc đón nhận, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhiều bạn đọc còn nhiệt tình đóng góp ý kiến tâm huyết cho những lần tái bản sau để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, các phiên bản Trường học hay Trường đời được ra mắt trong các năm 2020, 2021 có nhiều sự điều chỉnh về nội dung, đặc biệt là có sự tham gia của nhiều tác giả uy tín. Các cuốn sách này tiếp tục thành công trên nhiều phương diện, nhưng những bạn đọc đã yêu thích phiên bản đầu tiên vẫn thường xuyên giữ liên lạc với tôi, mong muốn được đọc một phiên bản mới với những nội dung và hình thức như họ đã tâm huyết góp ý.

Sau gần 5 năm, tôi đã xuất bản thêm nhiều cuốn sách mới, nhận thức của tôi về thế giới xung quanh cũng đã phong phú hơn, và cơ duyên làm một bản in mới với đúng những góp ý của bạn đọc từ bản in năm 2019 đã đến”.

Nhận xét về bản in năm 2024, tác giả, diễn giả Nguyễn Mến - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GBM Group – cho biết: “Tôi may mắn là một trong những người đầu tiên được tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh mời đọc và góp ý cho bản thảo Trường học hay Trường đời bản in năm 2024. Nhiều nội dung được tác giả bổ sung phù hợp với thời điểm hiện tại và vẫn thể hiện rõ nét phong cách gần gũi, chân thành của anh dành cho thế hệ trẻ, nhất là sinh viên. Và quan trọng hơn cả là cảm xúc của người đọc được tác giả chú ý chăm chút đến tận những trang cuối cùng”.

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đang là Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong, có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Anh là người phụ trách các dự án truyền thông lớn giữa báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò với các đối tác uy tín như Liên minh châu Âu (EU), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC)...

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh là tác giả của nhiều cuốn sách best-seller như: Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất, 6 bước tự xuất bản một cuốn sách, Trường học hay Trường đời... Anh cũng là người chấp bút, biên tập sách cho nhiều nhân vật nổi tiếng trong và ngoài nước như Tiến sĩ Lê Thẩm Dương (Chuyên gia kinh tế, diễn giả hàng đầu Việt Nam), Tiến sĩ Alok Bharadwaj (Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Giám đốc Marketing châu Á)...

Tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh là diễn giả, khách mời được yêu thích tại nhiều trường Đại học, Học viện uy tín như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Đại học Anh quốc Việt Nam, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thuỷ Lợi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Hàng hải Việt Nam...