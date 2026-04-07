Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra có thứ thực sự nhanh hơn tốc độ ánh sáng

Ly Ly

SVO - Các nhà khoa học vừa xác nhận bằng thực nghiệm điều mà chúng ta đã tin là đúng suốt nửa thế kỷ, bóng tối có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng.

Mọi người thường nói rằng, không gì có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng về kỹ thuật thì điều này không hoàn toàn đúng. Như Albert Einstein từng phát biểu vào năm 1905, thông tin không thể truyền đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng một thứ vừa không có khối lượng vừa không chứa thông tin vẫn có thể vượt qua giới hạn tốc độ vũ trụ, chẳng hạn như chính 'bóng tối'.

Tất nhiên, một nhóm các nhà khoa học quốc tế (dưới sự dẫn dắt của các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Israel–Technion tại Haifa, Israel) không thể trực tiếp đo bóng tối hay sự vắng mặt của các photon. Thay vào đó, họ dựa vào các “điểm tối” bên trong sóng ánh sáng. Bạn có thể hình dung những điểm này như các lỗ nhỏ trong cấu trúc sóng, nơi biên độ giảm về 0, vì vậy, chúng thường được gọi là “điểm không” trong sóng ánh sáng. Đây là những điểm tối hoàn toàn nằm gọn trong trường ánh sáng.

Những điểm này tạo ra các cấu trúc gọi là xoáy, và các tác giả mô tả hiện tượng này giống như một xoáy nước trong dòng sông vượt qua dòng chảy của nước, theo cách mà tốc độ của chúng về kỹ thuật là siêu ánh sáng (tức nhanh hơn ánh sáng): “Lý thuyết từ lâu đã dự đoán rằng, các dị thường quang học có thể biểu hiện chuyển động siêu ánh sáng, đặc biệt vào những thời điểm gần khi chúng được tạo ra hoặc bị hủy, khi tốc độ của chúng có thể trở nên không giới hạn. Chúng tôi quan sát động lực học siêu nhanh của các dị thường pha quang học với độ phân giải không gian sâu dưới bước sóng và độ phân giải thời gian sâu dưới chu kỳ, hé lộ sự gia tốc của chúng gần các sự kiện hủy diệt”.

Việc chứng minh rằng bóng tối có thể vượt ánh sáng không hề dễ dàng và đòi hỏi một hệ thống kính hiển vi đặc biệt. Sử dụng thiết lập laser tiên tiến này, kết hợp với một hệ thống quang cơ chuyên dụng, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu với độ chính xác không gian và thời gian cực cao. Thêm vào đó, thí nghiệm dựa vào một lớp mỏng hexagonal boron nitride (hBN), một vật liệu mà trong đó, ánh sáng chuyển hóa thành “sóng ánh-sóng âm”, được gọi là polariton. Hạt quasi này về cơ bản là một sự kết hợp giữa ánh sáng và vật chất, làm giảm tốc độ ánh sáng khoảng 100 lần so với ánh sáng di chuyển trong chân không (vẫn nhanh hơn nhiều so với tốc độ âm thanh). Chính trong trạng thái này, các xoáy “điểm tối” có thể được quan sát vượt qua tốc độ ánh sáng.

Popular Mechanics
#Phát hiện bóng tối vượt tốc độ ánh sáng #Hiện tượng siêu ánh sáng trong quang học #Điểm tối trong sóng ánh sáng và xoáy quang học #Nghiên cứu về dị thường quang học và tốc độ siêu ánh sáng #Ứng dụng kính hiển vi siêu phân giải trong vật lý quang học #Vật liệu polariton và giảm tốc độ ánh sáng #Các định luật tự nhiên về sóng và tốc độ vượt trội #Nghiên cứu về các hiện tượng quang học nhanh nhất #Tiến bộ trong kỹ thuật quang học và vật lý học #Khám phá mới về bóng tối và giới hạn tốc độ

