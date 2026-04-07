Các nhà khoa học vừa phát hiện ra có thứ thực sự nhanh hơn tốc độ ánh sáng

Mọi người thường nói rằng, không gì có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng về kỹ thuật thì điều này không hoàn toàn đúng. Như Albert Einstein từng phát biểu vào năm 1905, thông tin không thể truyền đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng một thứ vừa không có khối lượng vừa không chứa thông tin vẫn có thể vượt qua giới hạn tốc độ vũ trụ, chẳng hạn như chính 'bóng tối'.

Tất nhiên, một nhóm các nhà khoa học quốc tế (dưới sự dẫn dắt của các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Israel–Technion tại Haifa, Israel) không thể trực tiếp đo bóng tối hay sự vắng mặt của các photon. Thay vào đó, họ dựa vào các “điểm tối” bên trong sóng ánh sáng. Bạn có thể hình dung những điểm này như các lỗ nhỏ trong cấu trúc sóng, nơi biên độ giảm về 0, vì vậy, chúng thường được gọi là “điểm không” trong sóng ánh sáng. Đây là những điểm tối hoàn toàn nằm gọn trong trường ánh sáng.

Những điểm này tạo ra các cấu trúc gọi là xoáy, và các tác giả mô tả hiện tượng này giống như một xoáy nước trong dòng sông vượt qua dòng chảy của nước, theo cách mà tốc độ của chúng về kỹ thuật là siêu ánh sáng (tức nhanh hơn ánh sáng): “Lý thuyết từ lâu đã dự đoán rằng, các dị thường quang học có thể biểu hiện chuyển động siêu ánh sáng, đặc biệt vào những thời điểm gần khi chúng được tạo ra hoặc bị hủy, khi tốc độ của chúng có thể trở nên không giới hạn. Chúng tôi quan sát động lực học siêu nhanh của các dị thường pha quang học với độ phân giải không gian sâu dưới bước sóng và độ phân giải thời gian sâu dưới chu kỳ, hé lộ sự gia tốc của chúng gần các sự kiện hủy diệt”.

Việc chứng minh rằng bóng tối có thể vượt ánh sáng không hề dễ dàng và đòi hỏi một hệ thống kính hiển vi đặc biệt. Sử dụng thiết lập laser tiên tiến này, kết hợp với một hệ thống quang cơ chuyên dụng, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu với độ chính xác không gian và thời gian cực cao. Thêm vào đó, thí nghiệm dựa vào một lớp mỏng hexagonal boron nitride (hBN), một vật liệu mà trong đó, ánh sáng chuyển hóa thành “sóng ánh-sóng âm”, được gọi là polariton. Hạt quasi này về cơ bản là một sự kết hợp giữa ánh sáng và vật chất, làm giảm tốc độ ánh sáng khoảng 100 lần so với ánh sáng di chuyển trong chân không (vẫn nhanh hơn nhiều so với tốc độ âm thanh). Chính trong trạng thái này, các xoáy “điểm tối” có thể được quan sát vượt qua tốc độ ánh sáng.