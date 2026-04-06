Chuyên gia khí hậu hàng đầu thế giới về nước cống hiến sau 3 thập kỷ tại châu Âu

SVO - Theo Vietnamnet, sau hơn 30 năm khẳng định vị thế tại châu Âu, nhà khoa học lừng danh Trần Đức Lượng đã quyết định hồi hương để gia nhập Đại học Thanh Hoa. Ở tuổi 63, bước ngoặt trong sự nghiệp của ông không chỉ là một sự trở về đơn thuần mà còn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế.

Sinh năm 1961, Trần Đức Lượng từ lâu đã được công nhận là một trong những nhà khoa học khí hậu có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Ông theo học chuyên ngành khí hậu học tại Đại học Nam Kinh và sau đó làm nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Địa lý và Tài nguyên Thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Nhà khoa học khí hậu Trung Quốc - Thụy Điển Trần Đức Lượng gia nhập Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) sau hơn 3 thập kỷ ở châu Âu. Ảnh: Sohu.

Theo Beijing News, năm 1988, ở tuổi 27, Trần Đức Lượng quyết định ra nước ngoài, bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng ở châu Âu.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, ông đã xây dựng một sự nghiệp có tiếng tại châu Âu, đặc biệt là ở Đại học Gothenburg (Thụy Điển). Lĩnh vực chuyên môn của ông trải rộng từ biến đổi môi trường toàn cầu, tuần hoàn khí quyển, động lực học khí hậu đến mô hình hóa khí hậu.

Những nỗ lực của ông đã nhận được sự công nhận rộng rãi. Năm 2010, ông được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, sau đó là Chủ nhiệm Khoa Địa lý thuộc viện này. Cùng năm đó, ông được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Hội Khoa học và Văn học Hoàng gia Na Uy.

Trần Đức Lượng được xếp vào danh sách 1.000 nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới theo Reuters Hot List năm 2021 và trở thành một trong những nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất toàn cầu năm 2023.

Ông được Nhà vua Thụy Điển trao huân chương vì những đóng góp trong nghiên cứu khí hậu và công tác tư vấn chính sách. Những đóng góp của Trần Đức Lượng, đặc biệt là trong vai trò chuyên gia hàng đầu của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), đã giúp nâng cao nhận thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và thúc đẩy hành động quốc tế.

Năm 2024, ở tuổi 63, ông quyết định quay trở về Trung Quốc và gia nhập Đại học Thanh Hoa.

Sự trở về của Trần Đức Lượng diễn ra trong một thời điểm then chốt khi Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức môi trường ngày càng gia tăng. Là quốc gia dẫn đầu thế giới về phát thải khí nhà kính, các hành động của Trung Quốc có tác động quyết định trong việc thế giới liệu có đạt được các mục tiêu khí hậu.

Trong suốt thập kỷ qua, quốc gia này đã dồn lực đầu tư vào năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và các sáng kiến phục hồi môi trường. Tuy nhiên, để hiện thực hóa chính sách tham vọng này, Trung Quốc cần những đóng góp của nhà nghiên cứu xuất sắc như Trần Đức Lượng.

Theo thông báo của Đại học Thanh Hoa, ông sẽ dẫn dắt các sáng kiến nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề khí hậu cấp bách của Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn đào tạo thế hệ nhà khoa học khí hậu tương lai.