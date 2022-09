Cách hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học đại học

SVVN - Bộ GD - ĐT quy định rõ về việc thông báo kết quả và xác nhận nhập học đại học, năm 2022. Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.

Theo quy định của Bộ GD – ĐT, thí sinh có thể xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Cụ thể, sau khi các cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Những thủ tục cần thiết sẽ được ghi rõ cho thí sinh khi nhập học cùng với hướng dẫn phương thức nhập học dành cho thí sinh.

Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định: Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận; Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau. Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

Từ ngày 18/9 đến 17h ngày 30/9, Bộ GD - ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển.

Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo.

Các trường đại học có thể bắt đầu tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học, hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.