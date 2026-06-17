Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Cậu bé viết chữ bằng than củi trên đỉnh Lóng Sập và hành trình trở thành thủ lĩnh sinh viên

SVO - Từng phải lấy mặt bàn gỗ làm bảng, dùng than củi thay phấn trắng giữa lớp học dựng tạm trên đỉnh đồi lộng gió, Cà Văn Phan (sinh năm 2005) - chàng trai dân tộc Thái đến từ vùng biên giới Lóng Sập (Sơn La) chưa bao giờ để cái nghèo giới hạn giấc mơ của mình.

Cà Văn Phan hiện là sinh viên lớp K68QLKTA, Khoa Kinh tế và Quản lý, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nam sinh không chỉ gây ấn tượng bởi nghị lực vươn lên từ bản làng vùng biên giới, mà còn được biết đến với vai trò thủ lĩnh nhiệt huyết trong các phong trào tình nguyện của sinh viên.

Sinh ra và lớn lên tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tuổi thơ của Cà Văn Phan gắn liền với những thiếu thốn của một vùng quê đặc biệt khó khăn. Để có tiền trang trải việc học, từ năm lớp 9, mỗi dịp Hè, Phan đều theo người lớn xuống Hà Nội làm thợ sơn phụ.

Những đồng tiền kiếm được từ công việc lao động chân tay nhọc nhằn, với lưng áo luôn ướt đẫm mồ hôi, đã giúp cậu học trò nghèo mua được sách vở. Sự kiên trì bám lớp, bám trường ấy đã đưa Cà Văn Phan trở thành một trong những người đầu tiên của bản đỗ đại học, theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, hành trang xuống Thủ đô của Phan là khoản tiền ít ỏi gia đình chắt chiu từ nương rẫy. Để tiết kiệm chi phí đi lại, nam sinh xin đi nhờ xe của những người quen trong bản xuống xuôi làm công nhân. Bước vào môi trường đại học với xuất phát điểm nhiều hạn chế, Phan từng gặp không ít lúng túng trong giao tiếp, tiếp cận công nghệ và phương pháp học tập mới.

Để bám trụ lại thành phố và giảm gánh nặng tài chính, Phan làm thêm đủ nghề: chăm sóc vườn ươm tại Học viện, nhân viên bán hàng, phục vụ quán ăn. Lịch trình mỗi ngày thường kín đặc từ sáng đến đêm muộn. Bù lại, những đồng thù lao đầu tiên tự tay kiếm được giúp nam sinh thêm tự tin tự lập. Phan chia sẻ: “Mình luôn tâm niệm việc học không chỉ cho riêng bản thân, mà còn để bố mẹ bớt vất vả, xa hơn là để một ngày có cơ hội làm được điều gì đó thiết thực cho quê hương” .

﻿﻿ Từ cậu bé phụ hồ, làm thợ sơn để kiếm tiền mua sách vở, Cà Văn Phan hiện nỗ lực học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam với ước mơ mang tri thức trở về kiến thiết bản làng.

Bước sang năm thứ hai, Cà Văn Phan được tín nhiệm bầu làm Đội trưởng Đội Tình nguyện tại chỗ, Khoa Kinh tế và Quản lý, nhiệm kỳ 2025 - 2026. Tại đây, Phan đã điều hành nhiều chiến dịch thiện nguyện có tính thực tiễn cao. Nổi bật là chương trình Đông ấm - Xuân yêu thương tại Nghĩa Đô, nơi đội tình nguyện kết nối thành công với các doanh nghiệp và các mạnh thường quân để mang áo ấm đến trẻ em vùng cao. Hay trong chiến dịch Mùa Hè Xanh , Phan cùng các sinh viên khác tổ chức lắp đặt đèn đường năng lượng Mặt trời, xây dựng sân chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn... Và còn nhiều chiến dịch tình nguyện khác Phan đồng hành cùng với nhân dân vùng cao.

Đáng chú ý, xuất thân từ gia đình làm nông, hiểu rõ cảnh người dân bị thương lái ép giá, Phan cùng đội tình nguyện đã chủ động đứng ra làm cầu nối, tìm kiếm mạng lưới tiêu thụ nông sản, giúp bà con tại quê hương giảm bớt thiệt hại trong những thời điểm rớt giá. Không chỉ nỗ lực học tập, Cà Văn Phan còn lan tỏa tinh thần cống hiến mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành hạt nhân tích cực trong các phong trào thanh niên của Khoa.

Hành trình từ cậu bé viết chữ bằng than củi đến thủ lĩnh tình nguyện tại giảng đường đại học của Cà Văn Phan là một minh chứng rõ nét cho sự bền bỉ, tính kỷ luật và khát vọng thay đổi số phận bằng tri thức. "Mình muốn những đứa trẻ ở Lóng Sập không còn phải hỏi đại học là gì nữa. Mình muốn các em có cơ hội được học tập đầy đủ, để rồi quay về dựng xây bản làng", nam sinh vùng cao khẳng định .

Khép lại câu chuyện về hành trình vượt núi vươn lên, Cà Văn Phan không quên nhắc đến một "người bạn lớn" đã đồng hành và kiến tạo nên những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với nam sinh người Thái, nếu giảng đường đại học là mảnh đất ươm mầm tri thức, thì tổ chức Đoàn chính là dòng suối nuôi dưỡng những hạt giống của lòng nhân ái và tinh thần cống hiến bám rễ sâu vào đời sống.

“Đoàn đã cho mình một môi trường rèn luyện đầy lửa nhiệt huyết, nơi mình được dấn thân, rèn luyện và trưởng thành qua từng ngày” , Phan bộc bạch. Chính chiếc áo xanh tình nguyện đã chở che, rèn giũa một cậu bé dân tộc thiểu số nhút nhát ngày nào trở thành một thanh niên bản lĩnh, biết sống trọn vẹn vì cộng đồng. Nơi ấy không chỉ là bệ phóng vững chắc cho những ước mơ bay qua những vạt rừng Mộc Châu, mà còn là ngọn hải đăng thắp sáng lý tưởng của một thế hệ trẻ không ngừng vươn lên, mang trong mình khát vọng phụng sự Tổ quốc.

Ảnh: NVCC