20.000 vé Concert 'Thanh xuân' được phát miễn phí, định danh chống phe vé

Không gian văn hóa của hơn 21 triệu thanh niên
Chiều 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố thông tin về Đại nhạc hội - Concert Thanh xuân. Sự kiện nghệ thuật quy mô lớn này dự kiến diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.
Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (diễn ra vào ngày 24 và 25/6/2026). Tại buổi họp báo, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ. Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, đánh giá cao ý tưởng của chương trình. Theo anh, để tinh thần Đại hội đi vào đời sống, bên cạnh các phương thức tuyên truyền chính thống, rất cần những không gian văn hóa trẻ trung, hiện đại, có khả năng kết nối cảm xúc và chạm tới trái tim người trẻ.
Chương trình được dàn dựng thành ba phần: Ngọn lửa thanh xuân, Khát vọng thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ. Khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng, được phối khí mới mẻ, mang âm hưởng của pop đương đại, rock, rap, EDM kết hợp chất liệu dân gian. Đêm nhạc quy tụ những nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ Hoaprox.
Đăng ký qua nền tảng số, định danh chống "phe vé"
Trả lời câu hỏi về phương án phát vé, chị Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, Ban tổ chức sẽ phát hành cả vé điện tử và một phần vé giấy. Đối với vé điện tử, cổng đăng ký chính thức mở từ 8h00 sáng ngày 16/6 thông qua nền tảng LaSoong. Mọi công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé hoàn toàn miễn phí.
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho khán giả và uy tín của chương trình, khâu kiểm soát vé sẽ được siết chặt. “Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân”, chị Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.
Tuy không bán vé thương mại, Ban tổ chức khuyến khích mỗi khán giả khi đăng ký thành công sẽ tự nguyện đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới. Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Với khoản đóng góp này, các bạn không chỉ có cơ hội tham dự concert quy mô lớn với dàn nghệ sĩ đông đảo mà còn cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Đây cũng là mức đóng góp mà chúng tôi cho rằng phù hợp để kết nối đông đảo thanh niên Việt Nam”.
Về phương án giao thông và điều phối đám đông, Ban tổ chức đã lên kế hoạch bố trí các điểm trông giữ xe cách khu vực sân khấu một khoảng cách đi bộ phù hợp. Điều này không chỉ giúp giảm ùn tắc cục bộ quanh Trường đua F1 Mỹ Đình mà còn hỗ trợ phân luồng, giải tán đám đông nhanh chóng, an toàn sau khi sự kiện kết thúc.
Ban Tổ chức Concert 'Thanh xuân' 2026 sẽ bắt đầu mở đăng ký nhận vé đợt 1 từ 8h00 ngày 16/6/2026 trên nền tảng LaSoong.
Số lượng vé trong ngày có giới hạn và được phát hành theo kế hoạch của Ban tổ chức. Khán giả vui lòng truy cập https://lasoong.com, đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản, vào trang chương trình Concert 'Thanh xuân' 2026 và chọn “Đăng ký vé tại đây” để thực hiện các bước đăng ký.
Concert 'Thanh xuân' 2026 là chương trình miễn phí dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ quan tâm. Trong quá trình đăng ký, khán giả có thể lựa chọn mức đóng góp thiện nguyện phù hợp để đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng của chương trình.
Sau khi đăng ký thành công, vé điện tử sẽ được lưu tại mục “Vé của tôi” trên LaSoong và được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký. Khán giả vui lòng chuẩn bị sẵn vé điện tử có đầy đủ thông tin người đăng ký và mã QR trên điện thoại khi đến check-in.
Trường hợp số lượng vé của đợt phát hành hiện tại đã hết, khán giả vui lòng tiếp tục theo dõi các kênh thông tin chính thức của Ban tổ chức để cập nhật thông báo về các đợt phát hành tiếp theo.