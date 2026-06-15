20.000 vé Concert 'Thanh xuân' được phát miễn phí, định danh chống phe vé

SVO - Ban tổ chức Concert 'Thanh xuân' chính thức công bố phát hành 20.000 vé hoàn toàn miễn phí. Để ngăn chặn nạn phe vé, toàn bộ vé sẽ được định danh qua căn cước công dân.

Không gian văn hóa của hơn 21 triệu thanh niên

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố thông tin về Đại nhạc hội - Concert Thanh xuân. Sự kiện nghệ thuật quy mô lớn này dự kiến diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Với Tiền Phong, Concert 'Thanh xuân' là một dấu mốc mới. Lần đầu tiên tổ chức một concert quy mô lớn, chúng tôi muốn thử một cách kể khác về tuổi trẻ Việt Nam - không chỉ trên mặt báo, mà bằng âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp. Chúng tôi mong rằng, khi đến với Concert 'Thanh xuân', mỗi khán giả sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình: một bài hát, một ký ức, một niềm tin, hoặc cảm giác được đứng giữa hàng vạn con người cùng chung một nhịp đập”.

Concert Thanh xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII (diễn ra vào ngày 24 và 25/6/2026). Tại buổi họp báo, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ. Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, đánh giá cao ý tưởng của chương trình. Theo anh, để tinh thần Đại hội đi vào đời sống, bên cạnh các phương thức tuyên truyền chính thống, rất cần những không gian văn hóa trẻ trung, hiện đại, có khả năng kết nối cảm xúc và chạm tới trái tim người trẻ.

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Thái An kỳ vọng, Concert 'Thanh xuân' sẽ trở thành không gian văn hóa nghệ thuật truyền cảm hứng, mời gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng “sống đẹp hơn, nghĩ lớn hơn, hành động nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn”.

Chương trình được dàn dựng thành ba phần: Ngọn lửa thanh xuân, Khát vọng thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ. Khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng, được phối khí mới mẻ, mang âm hưởng của pop đương đại, rock, rap, EDM kết hợp chất liệu dân gian. Đêm nhạc quy tụ những nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh và DJ Hoaprox.

Đăng ký qua nền tảng số, định danh chống "phe vé"

Trả lời câu hỏi về phương án phát vé, chị Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết, Ban tổ chức sẽ phát hành cả vé điện tử và một phần vé giấy. Đối với vé điện tử, cổng đăng ký chính thức mở từ 8h00 sáng ngày 16/6 thông qua nền tảng LaSoong. Mọi công dân từ 16 tuổi trở lên đều có thể đăng ký nhận vé hoàn toàn miễn phí.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho khán giả và uy tín của chương trình, khâu kiểm soát vé sẽ được siết chặt. “Để hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng vé trên thị trường, toàn bộ vé sẽ được định danh chính chủ bằng căn cước công dân”, chị Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Concert 'Thanh xuân' diễn ra ngày 27/6, tại Trường Đua F1 - Mỹ Đình, Hà Nội.

Tuy không bán vé thương mại, Ban tổ chức khuyến khích mỗi khán giả khi đăng ký thành công sẽ tự nguyện đóng góp 50.000 đồng cho các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới. Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Với khoản đóng góp này, các bạn không chỉ có cơ hội tham dự concert quy mô lớn với dàn nghệ sĩ đông đảo mà còn cùng chung tay thực hiện những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Đây cũng là mức đóng góp mà chúng tôi cho rằng phù hợp để kết nối đông đảo thanh niên Việt Nam”.

Về phương án giao thông và điều phối đám đông, Ban tổ chức đã lên kế hoạch bố trí các điểm trông giữ xe cách khu vực sân khấu một khoảng cách đi bộ phù hợp. Điều này không chỉ giúp giảm ùn tắc cục bộ quanh Trường đua F1 Mỹ Đình mà còn hỗ trợ phân luồng, giải tán đám đông nhanh chóng, an toàn sau khi sự kiện kết thúc.