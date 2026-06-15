LG ra mắt không gian sống của nam nghệ sĩ MINHO tại Another Saigon

Trong khuôn khổ chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”, LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu không gian sống lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động của nghệ sĩ MINHO (SHINee) tại Another Saigon by LG.

Chiến dịch 'Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn' tiếp tục giới thiệu không gian sống của MINHO tại Another Saigon by LG.

Tiếp nối không gian sống của nữ diễn viên Shin Ye Eun, LG tiếp tục mang đến trải nghiệm theo văn hóa 집들이 (Jibdeuri) – truyền thống tân gia của Hàn Quốc, nơi khách mời khám phá ngôi nhà mới và cảm nhận phong cách sống của gia chủ.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: “Another Saigon by LG không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà là điểm chạm nơi công nghệ hòa quyện tự nhiên vào nhịp sống hiện đại. Với Trí tuệ nhân tạo thấu cảm, LG hướng đến việc thấu hiểu, tùy biến và chăm sóc từng phong cách sống riêng biệt.”

Không gian sống của MINHO tái hiện một lối sống luôn vận động, kết nối và sáng tạo. Phòng khách kết hợp bếp mở trở thành trung tâm giải trí với TV LG OLED evo AI G6 và loa LG xboom Stage 501, trong khi gian bếp cùng tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView hỗ trợ tái tạo năng lượng sau những hoạt động cường độ cao. LG WashTower và LG Styler chăm sóc trang phục thông minh, còn góc làm việc với màn hình LG UltraGear OLED 5K2K và loa LG xboom mở ra không gian sáng tạo cá nhân.

Sau nhịp sống sôi động, phòng ngủ mang đến sự cân bằng với điều hòa LG DUALCOOL AI và máy lọc không khí LG PuriCare 360 Alpha PET, giúp tối ưu môi trường nghỉ ngơi và phục hồi.

Thông qua Another Saigon by LG, LG tiếp tục lan tỏa phong cách sống Hàn Quốc hiện đại, nơi công nghệ AI thấu cảm thích ứng với từng cá tính và nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.