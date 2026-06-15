Concert 'Thanh xuân' sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến của người trẻ

SVO - Concert 'Thanh xuân' được đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học kỳ vọng là không gian văn hóa truyền cảm hứng, nơi người trẻ thể hiện tinh thần cống hiến và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Tối 27/6 tới đây, tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), Báo Tiền Phong sẽ phối hợp cùng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại nhạc hội - Concert Thanh xuân. Sự kiện được thiết kế quy mô lớn nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Với sức chứa dự kiến hơn 20.000 khán giả, chương trình quyết định không bán vé thương mại mà vận động người tham dự đóng góp tự nguyện nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào tại các khu vực biên giới khó khăn. Tại buổi họp báo công bố sự kiện diễn ra chiều 15/6, đại diện tổ chức Đoàn, Hội của nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô đã có những đánh giá tích cực về quy mô, cũng như ý nghĩa xã hội mà chương trình mang lại.

Không gian văn hóa bồi dưỡng lòng yêu nước

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, chị Nguyễn Thị Khánh Trà - Bí thư Đoàn Đại học Phenikaa nhận định: "Giữa bối cảnh nhiều sự kiện giải trí hiện nay, Concert Thanh xuân mang điểm nhấn khác biệt khi dùng ngôn ngữ âm nhạc để kể lại câu chuyện lịch sử và khát vọng của thanh niên Việt Nam. Chương trình không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn tạo động lực để người trẻ sống trách nhiệm, dám ước mơ và cống hiến cho đất nước".

Đại diện Tuổi trẻ nhiều trường đại học tại Thủ đô có mặt tại họp báo Concert 'Thanh xuân'.

Cùng chung góc nhìn, anh Phạm Việt Hùng - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Phương Đông cho rằng, từ khâu tổ chức đến dàn nghệ sĩ khách mời, chương trình giống như một cuộc đối thoại của chính những người trẻ về lòng yêu nước. Qua đó, sự kiện góp phần giải đáp những trăn trở về cách giới trẻ hôm nay gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc.

Đặc biệt, thời điểm diễn ra sự kiện vào cuối tháng Sáu, cũng là lúc sinh viên các trường hoàn thành học kỳ. Chị Vũ Thùy Linh - Phó Bí thư Đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của đêm nhạc: "Không phải sinh viên nào cũng có điều kiện tài chính để mua vé xem các đêm nhạc lớn. Việc Báo Tiền Phong tổ chức một sự kiện quy mô, phát vé miễn phí là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ được tận hưởng một không gian nghệ thuật chất lượng, giải tỏa áp lực học tập và bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước".

Gắn kết nghệ thuật với hoạt động thiện nguyện

Khác với các chương trình ca nhạc thông thường, Concert Thanh xuân không phát hành vé thương mại. Khán giả khi nhận vé định danh được khuyến khích đóng góp tự nguyện (50.000 đồng/người) nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào khó khăn.

Chia sẻ về cách làm này, anh Phạm Minh Quang - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ sự ấn tượng: "Sự kiện mang thông điệp hành động rất rõ nét, khi dành nguồn lực từ việc đóng góp của khán giả để triển khai các dự án xây cầu, thiện nguyện ở những vùng khó khăn. Đây cũng là định hướng phong trào mà Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường luôn chú trọng. Tôi kỳ vọng đây sẽ là điểm khởi đầu, tạo ra những sân chơi thiết thực để thanh niên cả nước đóng góp sức mình vào các hoạt động chung của xã hội".

Anh Vũ Văn Quyền - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội nhấn mạnh, sự kiện không chỉ đa dạng hóa phong trào ngoại khóa mà còn mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. "Chương trình là một đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa ý nghĩa, khơi dậy khát khao cống hiến và tiếp thêm động lực để sinh viên rèn luyện chuyên môn. Thông qua đó, các bạn có thể trực tiếp chung tay góp sức cải thiện đời sống cho đồng bào vùng cao".

Anh Trịnh Văn Phương - Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định, sự kiện là trải nghiệm văn hóa bổ ích đối với sinh viên. "Hòa chung không khí hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường sẽ tích cực truyền thông, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên tham gia sự kiện văn hóa đặc biệt này".

Concert 'Thanh xuân' dự kiến quy tụ 20.000 khán giả.