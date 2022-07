Chàng chủ tịch tài năng cùng niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc

SVVN - Lê Chí Cường (sinh năm 2003) vừa kết thúc năm nhất chuyên ngành Khoa học máy tính tại VinUni. Chàng trai xứ Thanh đa tài coi âm nhạc như một liều thuốc tinh thần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Phần 1: Toán học - mảnh ghép của đam mê

Mình đam mê toán học từ nhỏ vì bản thân mình thích tìm hiểu sự thú vị của con số, sự biến đổi linh hoạt của hình học và sự sáng tạo vô biên của tổ hợp. Toán học đối với mình không chỉ là niềm đam mê mà còn là phương tiện giúp mình rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, khả năng xử lý tình huống nhạy bén qua những bài toán hóc búa và khả năng tự học, thứ mà đối với mình vô cùng quan trọng góp phần giúp mình đạt được những thành tích từ trước đến nay. Mình đã tham gia nhiều cuộc thi, trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với mình là khoảng thời gian làm hồ sơ xét tuyển vào VinUni vì đó là sự thay đổi ngoạn mục trong chính suy nghĩ của mình.

Lý do mình xét tuyển vào VinUni là vì chất lượng giảng viên rất tốt, được đào tạo ở các trường thuộc top 100 thế giới và chương trình học đạt chuẩn quốc tế. Không những thế VinUni còn có môi trường học tập năng động, luôn tạo mọi điều kiện cho sinh viên được áp dụng những kiến thức trên giảng đường vào thực tế đời sống từ đó sinh viên từ năm nhất đã có thể có các dự án cho riêng mình. Hơn nữa, VinUni còn có nhiều hoạt động giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp từ rất sớm và luôn thúc đẩy sinh viên đi thực tập và khởi nghiệp từ năm nhất.

Có một vấn đề mình luôn do dự khi làm hồ sơ xét tuyển vào VinUi đó chính là chương trình học 100% bằng tiếng Anh. Là một học sinh chuyên Toán, mình dành phần lớn thời gian học môn chuyên để thi các cuộc thi cấp quốc gia quốc tế, do đó khả năng tiếng Anh của mình khá hạn chế. Các kiến thức trên lớp học không đủ để mình có thể giao tiếp không nói đến việc phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Hơn nữa sau khi có kết quả là giải nhì trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 12 mình mới quyết định làm hồ sơ vào trường, thời gian để ôn tiếng Anh không được nhiều. Vì thế mình rất sợ rằng sẽ không thể qua được vòng phỏng vấn, và nếu được thì khó để học ở trường bằng tiếng Anh được. Nhưng khó khăn đó không hề làm mình chùn bước, mình biết nếu mình quyết tâm thì có thể làm được và thực tế đã chứng minh điều đó. Mình ôn tiếng Anh trong vòng 1 tháng để làm hồ sơ và chuẩn bị phỏng vấn cuối cùng hoàn thành khi nhận được học bổng 90% ngành Khoa học máy tính. Động lực để mình có thể quyết tâm như vậy là bởi vì mình muốn tạo cho bản thân cơ hội học ở một môi trường quốc tế mở để phát triển tốt hơn về mọi mặt, không chỉ về học thuật mà còn về các hoạt động ngoại khóa. Mình biết để thành công trong tương lai và có thể tạo ra giá trị cho xã hội thì mình không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn cần trau dồi bản thân về những kỹ năng mềm cần thiết. Do đó VinUni là một bệ phóng lý tưởng giúp mình đạt đến những mục tiêu cao và xa hơn.

Trước khi vào trường mình đã lên kế hoạch thành lập một câu lạc bộ về toán học vừa để được thỏa sức đam mê vừa để phát triển khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm. Sau một năm thì câu lạc bộ đã khá thành công khi hoàn thành được phần lớn những dự định đặt ra và cũng đã có tên tuổi trong trường. Ngoài làm chủ tịch câu lạc bộ toán thì mình còn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc dưới vai trò người chơi ghi-ta và 2 câu lạc bộ liên quan đến thể thao để trau dồi thể chất là câu lạc bộ cầu lông và bóng đá. Việc sinh hoạt trong câu lạc bộ đã giúp mình làm quen được rất nhiều bậc tiền bối và các bạn đồng trang lứa, từ đó giúp đỡ lẫn nhau trong việc học và cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa mình còn học được những kinh nghiệm quý báu trong cách điều hành một câu lạc bộ sao cho tốt nhất. Những kinh nghiệm đó không một trường lớp nào có thể dạy được và mình rất trân trọng điều đó.

Ngoài những việc trên, trong hè này mình còn sáng lập một chương trình khởi nghiệp nho nhỏ về giáo dục và đã kêu gọi được vốn đầu tư vòng đầu là 1000 đô. Khởi nghiệp là điều mà trường luôn dạy học sinh và có một khóa học về khởi nghiệp cho học sinh năm nhất. Cuối cùng về dự định tương lai thì mình muốn áp dụng những kiến thức học được trên trường lớp và những kỹ năng trau dồi qua những hoạt động ngoại khóa vào việc tìm ra một giải pháp giúp giải quyết khó khăn mà người dân đang mắc phải, nhất là vấn đề về môi trường.

Phần 2: Âm nhạc - mảnh ghép của cảm xúc

Mình bắt đầu tập chơi đàn vào mùa hè chuẩn bị lên lớp 9 một phần vì mình muốn phát triển bản thân một cách năng động hơn bằng một bộ môn nghệ thuật mới, một phần vì thời gian này mình phải ôn thi cấp tỉnh với mức tập trung cường độ cao vào ôn luyện nên muốn có một hình thức giải trí ngoài sách vở và máy tính để thư giãn đầu óc sau những giờ học căng thẳng. Và thực sự âm nhạc đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc giảm bớt căng thẳng và áp lực.

Lên cấp 3 mình đã có một quyết định làm thay đổi con người là tham gia vào câu lạc bộ đầu tiên, chính là câu lạc bộ âm nhạc của trường. Qua những lần đứng trên sân khấu đã giúp mình tự tin hơn trước đám đông và sống cởi mở, năng động hơn với mọi người. Âm nhạc như là một cầu nối giúp mình được thoải sức bộc lộ cá tính của bản thân. Nó còn như một liều thuốc giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ đồng hồ vùi đầu vào sách vở. Bên cạnh đó, nó còn là sợi dây liên kết giữa mình với những người bạn trí cốt, hay còn gọi là đồng âm đã đi với mình suốt 3 năm cấp 3 trên con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật. Có thể nói rằng âm nhạc như một quả cân để đối trọng với những kiến thức khô khan trong sách vở giúp kéo cán cân trong người mình trở về trạng thái cân bằng. Nhờ có âm nhạc mà mình học thoải mái hơn, tạo bàn đẩy để phát triển bản thân xa hơn và đạt được các thành tích cao trong học tập.