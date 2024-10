Nữ sinh Vĩnh Phúc nỗ lực vượt khó khăn thử sức trên nhiều lĩnh vực mới

SVVN - Dương Thị Thảo Vân (sinh năm 2004) quê Vĩnh Phúc đang là nữ sinh năm 3 chuyên ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Sở hữu cho mình kho thành tích khủng, quán quân ‘Ngày hội diễn thuyết’ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội, phát triển bản thân toàn diện cả về kiến thức và kĩ năng không chỉ trong lĩnh vực khoa học xã hội mà còn là cả các lĩnh vực ngoài chuyên ngành khác nữa.

Từ cô bé nhút nhát thép đã tôi thế đấy!

Sinh ra trong một gia đình nông thôn không khá giả, Dương Thị Thảo Vân từ những năm cấp 2 cấp 3 đã luôn cố gắng chăm chỉ học tập đạt được những thành tích tốt với mong muốn nhỏ nhoi là không để bố mẹ phiền lòng.

Đặc biệt hơn, vào cuối những năm lớp 12 Thảo Vân phát hiện mình bị rối loạn tâm lý lo âu. Điều đó khiến sức khỏe tinh thần của Vân bị ảnh hưởng đáng kể, Vân luôn trong trạng thái lo lắng, bồn chồn và áp lực với mọi thứ xung quanh. Đối diện với khó khăn ấy, Vân nhận thức được cần tự động viên chính mình, xây dựng lại một lối sống lành mạnh và tích cực hơn. Sự kiên trì đã mỉm cười, tinh thần của Thảo Vân thoải mái trở lại. Vân tiếp tục học tập chăm chỉ và đỗ vào ngành học có chỉ tiêu đầu vào cao nhất khối C00 toàn quốc.

Bước chân đến cánh cổng đại học với bao bỡ ngỡ lo toan, Vân mang trong mình hoài bão thực hiện ước mơ càng mãnh liệt. Biết gia đình khó khăn, cô luôn tự động viên mình chăm chỉ học tập, ngoài giờ học cô cũng kiếm những công việc làm thêm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt giúp bố mẹ.

Không có người dìu dắt, Vân phải tự phấn đấu trong tất cả mọi việc, có những hôm cả đi học, đi làm và tham gia các hoạt động ngoại khóa gần 11h đêm Vân mới có mặt tại phòng trọ. “Có hôm mình sáng đi học, chiều đến công ty làm và tối lại tham gia các hoạt động, cuộc thi sinh viên thì gần nửa đêm mới có mặt ở nhà để tắm rửa nghỉ ngơi. Mệt thì mệt thật, nhưng vừa được trau dồi mình vừa kiếm ra những đồng tiền đỡ đần được cho bố mẹ phần nào về chi phí học của bản thân là mình cũng thấy vui lòng”, Vân chia sẻ.

Từ một cô bé luôn thu mình lại và cảm thấy sợ sệt trước mọi thứ xung quanh. Trải qua nhiều thử thách và những cơ hội va đập, Thảo Vân đã trở nên mạnh mẽ, cứng cáp trước những giông tố của cuộc đời.

Khó khăn là bước đệm để gặt hái thành công

Vân là một cô gái hiểu chuyện, vì vậy khi nhìn thấy gia đình mình còn vất vả nhưng chưa bao giờ bố mẹ để Vân và các em thiếu thốn, Vân càng biết ơn và ý thức được trách nhiệm của mình. Thảo Vân chăm chỉ không để thành tích học tập của mình sa sút, luôn cố gắng trong quá trình rèn luyện. Từ nền tảng ấy nữ sinh quê Vĩnh Phúc sở hữu cho mình loạt thành tích đáng nể. Tại ngôi trường đại học của mình, Vân luôn là sinh viên tiêu biểu xuất sắc của lớp của trường, thầy cô và bè bạn đều rất quý mến Vân. Nỗ lực của Thảo Vân đã được minh chứng bằng GPA tổng các kỳ học gần đây đạt loại xuất sắc, hơn nữa Vân còn đoạt được những suất học bổng giá trị dành cho sinh viên.

Vân tự nhận mình là ‘Người có duyên với cầm mic’. Cô tham gia nhiều chương trình, cuộc thi và ẵm về rất nhiều giải thưởng như: Quán quân cuộc thi ‘Ngày hội Diễn thuyết 2023’; á quân cuộc thi ‘Tôi Bản lĩnh 2023’; giải 3 cuộc thi ‘Ý tưởng khởi nghiệp Nhân S- Star 2024’; top 6 cuộc thi ‘MIC VÀNG - Tìm kiếm người dẫn chương trình toàn năng’; thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất tại MIC VÀNG - Cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình toàn năng; top 10 cuộc thi MC on the Mic; top 12 cuộc thi ‘Beyond The Limits 2023’; top 15 cuộc thi ‘Nhà Diễn thuyết Tiềm năng’; đạt học bổng Danko năm học 2023-2024; á quân lễ tổng kết chuỗi đào tạo New Flight’ của PEM - Câu lạc bộ thuyết trình MC,...

Không ngủ quên trên chiến thắng, Vân vẫn luôn tự nhận mình còn nhiều thiếu sót, chính vì vậy mà từng ngày qua Vân vẫn luôn luôn học hỏi trau dồi làm đầy bản thân. Trong tương lai gần, Thảo Vân muốn được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động hơn để vừa có thể rèn luyện kiến thức vừa trau dồi kỹ năng một cách toàn diện.

Thử sức trên nhiều lĩnh vực mới

Mang trong mình sự năng động của tuổi trẻ Nhân văn, Dương Thị Thảo Vân luôn tìm kiếm các cơ hội ngoài vùng an toàn khác để thử sức và trải nghiệm. Vân chia sẻ: “Mình là người rất thích học, ngay từ bé mình đã chăm đọc sách. Mình thích tìm tòi những tri thức mới mẻ rồi dần dần áp dụng cho cuộc sống của chính mình. Từ năm nhất đại học, mình cũng đã bỏ ra số tiền lớn mà mình tích góp cả năm mới có để đầu tư các khóa học cho bản thân”.

Mỗi tháng Vân làm thêm ở nhiều chỗ cũng kiếm được một khoản tiền có thể chi trả cho sinh hoạt và phòng ốc của chính mình. Nhưng đôi lúc, nữ sinh còn chi tiêu ‘bóp bụng’ để dùng số tiền đó đi học. Trả lời phỏng vấn, Thảo Vân vui vẻ khi nhắc về điều này: “Nghĩ lại hồi đó đến giờ mình vẫn chưa bao giờ hối hận về những quyết định bản thân đã lựa chọn, mình đã được gặp các anh chị tiền bối rất giỏi, ở mọi người có sự tự tin mà mình luôn ao ước. Được mọi người chỉ dạy những kinh nghiệm thực tế tích lũy hàng mấy năm trời, có thêm những mối quan hệ chất lượng. Mình cảm thấy mình thật sự may mắn”.

Không chỉ học truyền thông, cô gái đa tài Dương Thị Thảo Vân còn học về quản lý, kinh tế, khởi nghiệp. “Mình sẽ không biết bản thân thích gì, cho tới khi mình thử nó, mình làm nhiều công việc, thử sức nhiều lĩnh vực khác nhau, và mình nhận ra mình có nhiều thế mạnh hơn mình tưởng. Mình tham gia các lớp học quản lý tài chính cá nhân rồi bén duyên dần với kinh tế, với khởi nghiệp, thế là mình lại thử sức. Mình không thích bó hẹp bản thân trong những vòng an toàn hay để bản thân ngủ quên quá lâu trong những thành tích cũ”, Vân chia sẻ.

Thảo Vân đã có cơ hội thử thách mình với vai trò là đại sứ truyền thông cho các cuộc thi, các sự kiện lớn. Điều này khiến Thảo Vân nhận ra rằng, muốn truyền cảm hứng cho người khác, trước hết bản thân phải là hiện thân cho những điều đang nói. Được hỏi về động lực lớn nhất khiến Vân cố gắng là gì? Thảo Vân đã chẳng đắn đo mà kể rằng: “Gia đình chính là động lực lớn nhất để thôi thúc mình. Trước hết là khiến bố mẹ tự hào, sau mình muốn làm gương cho các em. Mình thích nghe em mình kể về việc học ở trường được các thầy cô giáo nhắc về chị Vân, khiến em cảm thấy tự hào và muốn cố gắng để trở nên xuất sắc. Mình không bắt các em phải làm gì, mình là người làm trước và cho các em thấy kết quả để chúng noi theo”.

Đối với Vân, tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian để ‘làm điều mình muốn và theo đuổi những thứ mình yêu’. Vân chính là tấm gương sáng về sự nỗ lực và dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử cái mới. Tinh thần ấy sẽ truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên khác dám vượt chướng ngại vật, vươn tới đỉnh cao cuộc đời.

(Ảnh: NVCC)