Chi Pu ‘gây sốc’ cho V-net khi tiếp tục mạo hiểm trên sân khấu, được ví như ‘cỗ máy nhảy’ cực cháy

SVVN - Đứng trên sân khấu cùng Ella, đồng thời có sự hỗ trợ từ một người đầy "duyên nợ" là Jia - cựu thành viên Miss A, một lần nữa, Chi Pu đã tỏa sáng và có màn trình diễn cực ấn tượng tại "Đạp gió 2023".

Tại màn trình diễn Shut up and dance của Chi Pu, Ella (S.H.E) và Jia - tỷ tỷ hỗ trợ đã diễn ra đầy bùng nổ, thu hút sự chú ý của người hâm mộ ngay sau khi trình chiếu. Thời điểm nhận được ca khúc này, ngay từ chính tên bài hát các khán giả đã dự đoán màn trình diễn này đòi hỏi nhiều khả năng vũ đạo. Đây vốn là một thế mạnh của Chi Pu nên phần luyện tập đã được nữ ca sĩ nắm bắt nhanh chóng.

Sân khấu lần này được thiết kế với điểm nhấn những màn hình LED cực lớn, tạo hiệu ứng visual bắt mắt, ba tỷ tỷ Chi Pu - Ella - Jia mới là ‘spotlight’. Trên nền nhạc sôi động, cả ba thể hiện sự ăn ý trong từng ánh mắt, động tác.

Đặc biệt, Chi Pu từng ghi dấu ấn khi mỗi màn trình diễn đều mang lên sân khấu một điều đặc biệt, lần này cô và hai tỷ tỷ đã cùng nhau đu dây từ trên cao xuống mặt sàn. Khoảnh khắc này khiến các tỷ tỷ khác bất ngờ, bởi cả ba đều không mang thiết bị bảo hộ.

Nhóm cũng có một màn breakdance "cực cháy", không ngại lăn xả khi thực hiện động tác sải người cực sexy trên sân khấu. Phía dưới, khán giả đã hò reo cực phấn khích trước những động tác đẹp mắt và rất đồng đều của các tỷ tỷ. Trước màn trình diễn đầy ấn tượng, người từng được hạng nhất trong công diễn 3 - Maria chia sẻ: "Thực sự choáng ngợp và rất gợi cảm. Vũ đạo đều rất mạnh mẽ và gãy gọn. Nói ngắn gọn, cả ba như nữ hoàng vũ đạo vậy đó!".

Jessica - cựu thành viên nhóm nhạc SNSD thích nhún nhảy theo giai điệu của ca khúc. Mới đây, nữ ca sĩ cũng chia sẻ ảnh chụp cùng Chi Pu lên mạng xã hội. Các tỷ tỷ còn lại cũng rất bất ngờ, phấn khích trước sân khấu Shut up and dance ‘đã mắt, đã tai’ của Chi Pu và hai tỷ tỷ.

Màn trình diễn đã nhận về 839 điểm, đứng thứ 2 trong các màn trình diễn nhóm, đồng thời đưa liên minh Ella đồng điểm hạng nhất, cùng liên minh của Amber, với 1646 điểm bình chọn. Riêng các thứ hạng cá nhân sẽ được công bố vào tuần sau.

Có thể nói, so với các màn trình diễn trước, tâm trạng của Chi Pu đã thoải mái hơn nhiều ở vòng công diễn 4. Lý do được nhiều netizen đưa ra là vì cô nàng một lần nữa đồng hành của Ella - người tỷ tỷ cực kỳ thân thiết và rất tận tâm chăm sóc cho Chi Pu trong hành trình Đạp gió 2023. Ngoài ra, việc có sự hỗ trợ từ phía Jia - cựu thành viên Miss A cũng truyền thêm cho Chi Pu nhiều động lực.

Trong những ngày tập luyện, cả nhóm cũng rất vui vẻ, hay cùng nhau đùa giỡn. Thậm chí, không hẹn mà cả nhóm đều dùng chung một loại túi xách, ngay lập tức Chi Pu khẳng định với Jia rằng: "Chi nghĩ đây không phải là sự trùng hợp, mà đó là định mệnh của đời mình. Chi và Jia đã cùng nhau thể hiện bản nhạc trong phim FriendZone, Chi hát trước, Jia hát ngay sau đó".

Dù nhớ về việc cùng thể hiện bài hát, nhưng sau khi nghe Chi Pu kể việc hai người được xếp liền kề nhau trong MV, Jia cũng bất ngờ: "Thật á? Chúng ta đã cùng nhau ở phòng thu, lượt của tôi trước Chi Pu. Nhưng cả hai cũng chỉ tập trung làm việc mà không hề chạm mặt, việc có thể hội ngộ như vậy thực sự quá tuyệt vời". Jia còn nói thêm: "Đây đúng là duyên phận!".