Chia tay Momo (TWICE) chưa bao lâu, Heechul (Super Junior) đã có bạn gái mới?

SVVN - Thậm chí, 'siêu sao 4D' còn tuyên bố lên kế hoạch kết hôn ngay năm 2023.

Trong tập mới nhất chương trình My Little Old Boy – một chương trình dành cho những ông chú 'ế vợ' K-pop, của đài SBS vừa được phát sóng, bữa tiệc mừng năm mới 2022 của những chàng trai trong đội ngũ tham gia đã được tổ chức. Khi có những chia sẻ về tương lai, Kim Jun Ho nói: “Về việc đảm bảo việc làm, tôi đã được đảm bảo rằng tôi có thể xuất hiện trên My Little Old Boy ngay cả khi tôi đã kết hôn”.

Tak Jae-hoon nhanh chóng hưởng ứng chủ đề này: “Mọi người, hãy tiết lộ bạn gái của chúng ta luôn và ngay đi rồi kết hôn. Không phải lo lắng về miếng cơm manh áo nữa rồi”. Khi nghe điều này, Kim Jong Min đã hét lên “Em yêu à”. Tiếp theo, Kim Heechul khiến mọi người bật cười khi nói: “Hãy mang tất cả họ đến chương trình để làm một buổi lễ ra mắt vào tuần sau. Các anh rể, chị dâu hãy cùng nhau tổ chức một đại hội luôn đi”.

Đặc biệt, các thành viên đã đề cập đến Kim Heechul, người đã chuẩn bị bước sang tuổi 40, 'nam thần tượng' chia sẻ suy nghĩ của mình: “Em cảm thấy nhiều sự khác biệt so với tuổi 39 và 40, nhưng điều mà bố mẹ em muốn là nhìn thấy tôi tốt nghiệp My Little Old Boy một cách đầy vinh dự. Em chưa bao giờ tận hưởng lễ tốt nghiệp đúng nghĩa kể từ khi còn đi học”.

Kim Heechul sau đó đã khiến mọi người ngạc nhiên khi tiết lộ kế hoạch độc đáo của mình: “Em sẽ mời toàn bộ các thành viên và ê kíp chương trình tới dự đám cưới của em vào đầu năm sau (2023), ngay sau khi dịch COVID-19 lắng xuống?”. Các thành viên khác xôn xao: “Thật á?”, “Thật sự em sẽ tổ chức đám cưới sao?”. Thông báo này còn gây 'chấn động' tới những bà mẹ tham gia chương trình: “Thằng bé nói sẽ kết hôn vào đầu năm tới á? Tôi có nghe nhầm không?”.

Các thành viên khác trong chương trình sau khi có chút 'sang chấn tâm lý' thì nhanh chóng 'định thần' lại và cho rằng 'siêu sao 4D' chỉ đùa mà thôi. Tuy nhiên, Kim Heechul không hề chần chừ, anh khẳng định: “Tôi thật sự có kế hoạch như vậy và đã chuẩn bị một số thứ rồi”.

Thông tin này đã gây lên một 'làn sóng' bình luận và trở thành chủ đề 'nóng hổi' trên các diễn đàn. Người ta cho rằng, đây là Heechul đang gián tiếp nói về tình trạng quan hệ hôn nhân sao? 'Nam thần tượng' đã không còn 'độc thân' nữa.

Có vẻ như Heechul ngàng càng 'sốt sắng' muốn ổn định và có một gia đình nhỏ để chăm sóc khi 'nam thần tượng' không ít lần đề cập đến việc kết hôn trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, với tính cách của Heechul, không ít fan hâm mộ của nam thần tượng vẫn 'bán tín bán nghi' cho rằng anh chàng có khi chỉ thật sự đang đùa mà thôi.

Và nếu là 'người chơi hệ tâm linh', chắc hẳn khán giả sẽ vẫn nhớ rằng, Heechul đã từng đi xem bói và được phán anh chàng sẽ phải đợi đến năm 45 tuổi mới có thể kết hôn được. Vậy nên, chắc hẳn nếu lời phán này hiệu nghiệm, 'nam thần tượng' sẽ phải đợi ít nhất 5 năm nữa mới có thể 'bình yên'.