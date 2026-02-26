‘Chiến mã’ UFM và khát vọng phi nước đại năm Bính Ngọ

SVO - Từ cậu bé làng chài ven biển đến Quán quân "Nhà lãnh đạo tương lai", Bùi Xuân Khôi - sinh viên năm ba trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) không chỉ là một sinh viên xuất sắc, mà còn là một "đa nhiệm" thực thụ: gia sư, đồng sáng lập dự án khởi nghiệp công nghệ và giáo dục, KOC/MC, diễn giả tại các sự kiện sinh viên. Hành trình của Khôi là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi của thế hệ trẻ Việt Nam.

Từ một cậu bé lớn lên ở làng chài với sự tò mò trước những thứ mới, khát khao lớn nhất của Khôi lúc bấy giờ là được với tới những điều lớn lao hơn. Khi bước chân vào UFM, Khôi được tiếp xúc với môi trường năng động, đa dạng và gặp gỡ những người giỏi giang. Đây chính là động lực để anh nỗ lực chứng minh bản thân.

Bùi Xuân Khôi sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), hiện là sinh viên năm ba trường Đại học Tài chính - Marketing.

Năm nhất đại học, Khôi tập trung vào việc đạt học bổng và tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, dẫn chương trình. Đến năm hai, Khôi bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thực chiến qua các cuộc thi và mở rộng mạng lưới quan hệ. Năm ba, Khôi đã gặt hái được những thành tựu đáng kể trên hành trình theo đuổi tri thức.

Đến năm 2026, Khôi nhận ra rằng, thành công của bản thân có thể lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều người xung quanh, đặc biệt là các bạn sinh viên và người trẻ.

Anh tâm sự: "Mình thấy rằng, thành công của một tập thể khi được nhân rộng sẽ là kết quả mà bản thân mình hướng tới, để giúp đỡ những sinh viên có cùng niềm đam mê, cũng như giúp cho đất nước xã hội phát triển hơn trong kỷ nguyên vươn mình".

Khôi chia sẻ niềm đam mê lớn nhất của bản thân là khám phá cách vận hành của tư duy về những thứ mới. Đó là lý do Khôi thường xuất hiện sôi nổi ở những lĩnh vực mang tính kết nối cộng đồng như dẫn chương trình, hoặc đào sâu vào các nội dung về giáo dục và lãnh đạo. Ước mơ của Khôi là trở thành một lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực kinh tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ để làm giàu cho đất nước, xã hội.

Hành trình của Khôi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khôi thừa nhận, việc quá tập trung vào việc "với tới" đôi khi khiến bản thân đi quá nhanh so với nguồn lực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Có những lúc thất bại liên tiếp ở các cuộc thi khiến Khôi tự nghi ngờ chính mình.

Tuy nhiên, anh không hề nản lòng. Khôi học cách đối thoại với bản thân, chấp nhận những vết sẹo của sự thất bại và quay lại quỹ đạo. Anh cũng chia sẻ một lời khuyên chân thành đến các bạn trẻ đang tìm kiếm "ngọn tháp" của riêng mình: "Hãy cứ tìm ngọn tháp của riêng mình, nhưng đừng quên chuẩn bị một đôi chân vững chãi và một tâm thế biết chấp nhận để không bị ngã quỵ trước khi chạm đích, để trên hành trình đi tới đích các bạn vẫn sẽ đủ sức lực và đủ vững tin cho các bước đi của bản thân".

Bùi Xuân Khôi xuất sắc giành giải Quán quân Nhà lãnh đạo tương lai - The Future CEO 2025 (Mùa 2).

Mặc dù là quán quân cuộc thi "Nhà lãnh đạo tương lai", Khôi lại xuất thân từ một ngôi trường mạnh về Marketing. Song, anh cho rằng điều này không hề mâu thuẫn. Khôi nhấn mạnh: "Marketing bản thân là một yếu tố quan trọng trong vai trò lãnh đạo. Ở đây không phải là đánh bóng tên tuổi rỗng tuếch. Đối với một Leader, đó là việc xây dựng uy tín cá nhân thông qua giá trị thực. Bạn phải hiểu mình là ai, mình có thể đóng góp gì cho cộng đồng và thực hiện nó một cách nhất quán. Khi thương hiệu cá nhân của người lãnh đạo đủ mạnh và chân thành, nó sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút đội ngũ, tạo ra niềm tin và sự kết nối bền vững hơn bất kỳ quy trình quản lý khô khan nào".

Sau những va chạm với các dự án thực tế, Khôi tự nhận bản thân là một chú "chiến mã" thực thụ. Khôi chia sẻ: "Một chú chiến mã thực thụ là chú ngựa biết tăng tốc ở đường trường để tạo bứt phá, nhưng cũng biết ghìm cương, giảm tốc ở những khúc cua dốc đầy đá sỏi". Anh đang rèn luyện để trở thành một "chiến mã" linh hoạt: bền bỉ trong giai đoạn xây dựng nền móng và tốc độ trong giai đoạn thực thi để tối ưu kết quả.

Khôi thừa nhận, những thành công ở tuổi 20 dễ khiến chúng ta bị đắm chìm trong ánh hào quang. Anh cũng từng có lúc như vậy, nhưng chỉ là thoáng qua, vì vốn sinh ra từ vùng biển, vậy nên Khôi luôn nhớ rằng: Sóng càng cao thì lực va đập càng mạnh.

Để giữ được "cái đầu lạnh", Khôi chọn cách nhìn vào những mục tiêu lớn hơn. Khôi chia sẻ: "Khi so sánh những gì bản thân làm được với biển kiến thức ngoài kia, hay với những người giỏi hơn, mình thấy bản thân vẫn còn rất nhỏ bé. Vậy nên, mình chỉ tự nhủ với bản thân là biết ơn năm 2025 vì đã có những bước đầu tiên rực rỡ. Nó sẽ là thứ động lực để mình cố gắng cho một sân chơi lớn hơn sau này".

Năm 2026, Khôi đặt mục tiêu "phi nước đại" ở ba mặt trận chính:

Học thuật và xã hội: Hoàn thành tốt vai trò người truyền cảm hứng để mang những giá trị công nghệ, lãnh đạo, giáo dục đến gần hơn với sinh viên Việt Nam.

Sự nghiệp: Phát triển dự án công nghệ và giáo dục đi vào quỹ đạo ổn định và có sức ảnh hưởng thực tế trong việc đào tạo tư duy cho người trẻ.

Cá nhân: Tốt nghiệp với kết quả xuất sắc và chuẩn bị hành trang vững chắc nhất để chính thức bước chân vào thị trường kinh tế đầy biến động.

Khôi rất yêu thích câu nói của Ralph Waldo Emerson: "Life is a journey, not a destination" (Cuộc sống là một hành trình, không phải là đích đến).

Khôi đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực lãnh đạo, khởi nghiệp, học thuật, chuyên môn, nghệ thuật và cộng đồng: Google Student Ambassador 2026.

Quán quân Nhà lãnh đạo tương lai - The Future CEO 2025 (Mùa 2).

Giải Tư Học bổng UniTrain Scholarship.

Học bổng Khuyến khích loại Xuất sắc HK3-2023, HK1-2025, HK2-2025, loại Giỏi HK1-2024.

Danh hiệu Hình mẫu sinh viên và Sinh viên 5 Tốt cấp Trường 2023-2024, 2024 – 2025.

Khen thưởng loại Giỏi, Xuất Sắc trong các công tác phong trào thanh niên Đoàn - Hội 2023 -2024.

Khen thưởng danh hiệu thi đua Sinh viên Xuất Sắc năm 2024, 2025.

Top 3 Debate UFM tại The MoneyVerse.

Quán Quân The Fintech Area 2025.

Giải "Thí sinh có giọng đọc hay nhất" tại Micro Bay - Gương mặt MC nhân văn mùa 4 năm 2025.

