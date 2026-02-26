Nguyễn Xuân Diệu: Hành trình lập nghiệp từ nền tảng Quản trị kinh doanh đến thực tiễn doanh nghiệp

SVO - Nguyễn Xuân Diệu, cử nhân Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (tốt nghiệp 9/2025), là gương mặt trẻ tiêu biểu với hành trình song hành học tập và khởi nghiệp. Từ quản lý đội ngũ bán hàng khi còn là sinh viên, thử sức môi giới bất động sản đến thành lập công ty riêng tại Bắc Ninh, Diệu cho thấy bản lĩnh “thực chiến”, vận dụng kiến thức giảng đường vào điều hành doanh nghiệp hiệu quả và có trách nhiệm với cộng đồng.

Từ giảng đường đến thương trường

Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, mình sớm được chứng kiến sự nỗ lực và bản lĩnh của bố mẹ trên thương trường. Chính điều đó nuôi dưỡng trong mình khát vọng làm giàu bằng con đường chính đáng. Tuy nhiên, mình hiểu rằng đam mê thôi là chưa đủ; muốn đi xa và phát triển bền vững, mình cần được đào tạo bài bản, có nền tảng tư duy quản trị chuyên nghiệp. Đó là lý do mình lựa chọn theo học Quản trị kinh doanh và xem Học viện là nơi bồi đắp tri thức nền tảng cho hành trình dài phía trước.

Nguyễn Xuân Diệu là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ngay từ năm 2021, khi mới bước chân vào giảng đường và cũng là thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mình đã bắt đầu làm cộng tác viên cho một công ty nội thất. Nắm bắt xu hướng mua sắm trực tuyến bùng nổ, mình nỗ lực học hỏi và làm việc nghiêm túc. Sau một thời gian, mình được giao quản lý đội ngũ sáu nhân sự bán hàng. Công việc này giúp mình hiểu rõ quy trình bán hàng, kỹ năng tư vấn – chốt đơn, quản lý nhân sự, điều phối kho bãi và đặc biệt là cách đọc vị nhu cầu khách hàng. Những trải nghiệm đó không chỉ mang lại cho mình nguồn vốn tài chính đầu tiên mà còn là “vốn sống” quý giá.

Giữa năm 2022, mình quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức trong lĩnh vực môi giới bất động sản tại Hà Nội. Đây là môi trường đòi hỏi uy tín, bản lĩnh và sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm có giá trị lớn. Là một sinh viên trẻ, mình đối diện không ít hoài nghi và áp lực. Tuy nhiên, quá trình làm việc cùng các anh chị giàu kinh nghiệm và tiếp xúc với nhóm khách hàng có tài sản lớn đã giúp mình nâng tầm tư duy, hoàn thiện phong thái, kỹ năng đàm phán và khả năng xử lý tình huống.

Nguyễn Xuân Diệu tham gia học tập và làm việc tại công ty Bất động sản ở Hà Nội năm 2022

Sau những năm tháng cọ xát bên ngoài, đầu năm 2023, mình trở về hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình và quyết định thành lập công ty riêng tại Bắc Ninh nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối sản phẩm. Đây là giai đoạn “thực chiến” toàn diện nhất, khi mình phải trực tiếp vận hành doanh nghiệp, từ quản trị nhân sự, tài chính, marketing đến các vấn đề thuế và pháp lý. Những kiến thức học trên giảng đường như Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Nguyên lý kế toán, Quản trị tài chính, Luật kinh doanh hay Quản trị nhân lực đã thực sự trở thành nền tảng giúp mình xây dựng hệ thống vận hành rõ ràng, hạn chế rủi ro và định hướng phát triển dài hạn.

Dù tham gia thương trường từ sớm, mình luôn xác định mục tiêu cốt lõi khi ra Hà Nội là học tập nghiêm túc. Mình duy trì việc lên lớp đầy đủ, tích cực thảo luận và tham gia các hội thảo, diễn đàn kinh tế do Học viện tổ chức. Việc được tiếp cận với các chuyên gia và doanh nhân đầu ngành giúp mình cập nhật xu hướng kinh tế số, phương pháp quản trị hiện đại và từng bước ứng dụng vào doanh nghiệp của bản thân.

Nguyễn Xuân Diệu tham gia "Diễn đàn đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025".

Giữ bản lĩnh giữa áp lực và chọn sống có trách nhiệm

Khó khăn lớn nhất trong quãng đời sinh viên của mình là cuộc chiến với thời gian và khoảng cách địa lý. Khi vừa học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, vừa điều hành công ty riêng, mình liên tục di chuyển giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Có những giai đoạn, việc thức trắng đêm để ôn thi rồi sáng hôm sau lại xử lý công việc kinh doanh đã trở thành điều quen thuộc. Áp lực chồng áp lực khiến mình nhiều lần rơi vào trạng thái mệt mỏi, nhưng cũng chính hoàn cảnh đó buộc mình phải trưởng thành nhanh hơn.

Nguyễn Xuân Diệu và các bạn nhóm sinh viên nhận giấy khen của Giảng viên TS. Nguyễn Thùy Dung, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Những cú vấp ngã đầu đời là bài học mình không bao giờ quên. Khi làm môi giới bất động sản, mình từng bị một khách hàng chê trách gay gắt vì thiếu chuyên nghiệp và ngay lập tức chặn liên lạc. Cảm giác khi ấy thực sự rất tồi tệ, nhưng thay vì tự ái, mình chọn cách nhìn thẳng vào hạn chế của bản thân. Mình bắt đầu rèn luyện tác phong, trau dồi kiến thức sản phẩm, học cách lắng nghe và tư vấn bài bản hơn.

Khi thành lập công ty riêng, thử thách còn khốc liệt hơn: thiếu vốn, thiếu nhân sự chuyên môn kế toán, rủi ro sản phẩm lỗi phải bồi thường, hay những lần khách hàng chậm trễ, thậm chí né tránh thanh toán công nợ. Đứng trước những áp lực đó, mình nhận ra rằng hoảng loạn không giải quyết được vấn đề. Bài học lớn nhất mình rút ra là phải giữ một cái đầu lạnh, bình tĩnh phân tích từng khâu, tìm nguyên nhân gốc rễ và chủ động học hỏi từ những người đi trước. Sự khiêm tốn cầu thị đã giúp mình từng bước tháo gỡ khó khăn và đưa doanh nghiệp vận hành ổn định hơn.

Nguyễn Xuân Diệu cùng nhóm sinh viên (Nguyễn Nhật Linh, Lê Thị Thùy Dương) tặng hoa giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp TS. Vũ Trọng Phong - Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nhân dịp này, mình muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô tại Học viện. Những bài giảng bám sát thực tiễn, đặc biệt ở các môn Quản trị tài chính, Luật kinh doanh, Kế toán hay Quản trị nhân lực, không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà thực sự trở thành công cụ mình áp dụng trong điều hành doanh nghiệp. Sự tận tâm, bao dung và tinh thần truyền lửa của thầy cô đã tiếp thêm cho mình sự tự tin để bước ra thương trường với nền tảng vững vàng. Đồng thời mình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và người thân đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong quá trình học tập, làm việc và khởi nghiệp, gia đình là điểm tựa vững chãi giúp mình có thêm tự tin trên hành trình này.

Nguyễn Xuân Diệu tham gia hỗ trợ lũ lụt tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Với mình, người trẻ muốn sống có ích trước hết phải sống có trách nhiệm với chính mình và gia đình, làm tốt công việc chuyên môn và tạo ra giá trị tử tế cho xã hội. Kinh doanh không chỉ là câu chuyện lợi nhuận, mà còn là khả năng giải quyết vấn đề và sẵn sàng sẻ chia khi cộng đồng cần.

Khi quê hương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mình đã tham gia hỗ trợ các hoạt động cứu trợ tại Thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Dù đóng góp còn nhỏ bé, nhưng những trải nghiệm đó giúp mình thấm thía hơn giá trị của sự đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái. Chính điều ấy càng thôi thúc mình phát triển doanh nghiệp bền vững hơn để có thêm nguồn lực đóng góp cho cộng đồng.

Nguyễn Xuân Diệu tại Diễn đàn tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Châm ngôn mình luôn tâm niệm là: “Vạn dặm đường bắt đầu từ một bước chân”. Mình tin rằng người trẻ không nên chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy dám bước đi, dám chấp nhận vấp ngã. Bởi sau mỗi lần đứng dậy, mình không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình.

