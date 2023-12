Chính thức gia hạn hợp đồng 'hoạt động nhóm' với YG nhưng điều này mới khiến thế giới 'sốc' hơn về BLACKPINK

SVVN - Cổ phiếu YG lập tức tăng 25% ngay sau khi BLACKPINK gia hạn hợp đồng 'hoạt động nhóm'.

Giá cổ phiếu của YG Entertainment tăng vọt. Điều này là do BLACKPINK đã ký hợp đồng gia hạn với công ty quản lý YG Entertainment để tiếp tục 'hoạt động nhóm'. Theo thông báo của YG vào ngày 6/12: "Chúng tôi đã hoàn tất nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng độc quyền nhóm cho cả 4 thành viên BLACKPINK. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng với BLACKPINK, chúng tôi đã ký hợp đồng độc quyền cho các hoạt động của nhóm dựa trên sự tin tưởng sâu sắc". Với điều này, YG đã bảo vệ được IP (quyền sở hữu trí tuệ) lớn nhất của mình. Theo đó, BLACKPINK dự kiến ​​sẽ tiếp tục các hoạt động nhóm như phát hành album mới và tổ chức tour lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn với sự hỗ trợ của YG. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các thành viên cá nhân chứ không phải hoạt động nhóm có ký hợp đồng độc quyền hay không?

Yang Hyun Seok, cựu chủ tịch kiêm người sáng lập ra công ty giải trí YG Entertainment cũng cho biết: "Chúng tôi rất vui khi tiếp tục mối quan hệ với BLACKPINK. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp BLACKPINK tỏa sáng hơn nữa trên thị trường âm nhạc toàn cầu trong tương lai".

Ngay lập tức, giá cổ phiếu của YG Entertainment tăng hơn 20% ngay đầu phiên giao dịch trước thông tin BLACKPINK gia hạn hợp đồng. Vào buổi chiều, giá cổ phiếu tăng thêm đà và tính đến 1h30 sáng, nó được giao dịch ở mức 60.400 won, tăng hơn 25% so với ngày hôm trước. Trước đó, giá cổ phiếu của YG Entertainment đã giảm trong 3 tháng qua, do khả năng BLACKPINK không gia hạn hợp đồng tăng lên. Ngay cả sau khi hợp đồng của BLACKPINK với công ty quản lý của họ hết hạn vào tháng 8 năm ngoái, mức 50.000 won/cổ phiếu đã sụp đổ do các cuộc đàm phán về hợp đồng mới không đạt được kết quả.

Liệu cách đối xử kiểu '2 full-album trong 7 năm" của YG với BLACKPINK có thay đổi?

Trên thực tế, việc gia hạn hợp đồng hoạt động nhóm của BLACKPINK không phải là một việc dễ dàng. Không chỉ là việc các thành viên theo đuổi những hướng đi riêng và hoạt động âm nhạc khác nhau mà một vấn đề lớn là sự hỗ trợ của YG rất yếu khi BLACKPINK ở vị thế của những 'ngôi sao toàn cầu' như ngày nay.

Kể từ khi ra mắt với Whistle và Boombayah vào tháng 8/2016, BLACKPINK chỉ phát hành được 7 album. Trong số đó, chỉ có hai album là full. Thậm chí, album dài thứ hai của họ chỉ được phát hành vào năm ngoái, 6 năm sau khi nhóm ra mắt. Nó chắc chắn là 'quá hẻo' so với việc Treasure, đàn em ra mắt vào năm 2020 của YG, đã phát hành 2 full-album. Ngay cả về số lượng bài hát, BLACKPINK cũng chỉ phát hành 33 bài hát trong 7 năm qua, so với các nhóm nhạc nữ thế hệ tư ra mắt sau BLACKPINK khá lâu như Aespa (29 bài), New Genes (20 bài), Le Seraphim (23 bài) thì kết quả khá thất vọng.

Xét về tiềm năng sức mạnh 'bom tấn' của BLACKPINK, nhóm nhạc đã biến tất cả các ca khúc phát hành của họ như Ice Cream, How You Like That, Ddu-du Ddu-du và Playing with Fire trở thành những bản 'siêu hit' toàn cầu, có thể thấy nếu YG chú ý hỗ trợ thì họ đã đạt được thành tích còn 'khủng' hơn đến như thế nào?

YG cho biết, sẽ tiến hành album và tour lưu diễn vòng quanh thế giới mới của BLACKPINK, tuy nhiên, vì các hợp đồng liên quan đến hoạt động cá nhân vẫn chưa được hoàn tất nên chưa rõ khi nào các hoạt động nhóm đầy đủ mới có thể bắt đầu. Ngoài ra, YG hiện đang ở giai đoạn không thể quảng bá BLACKPINK một cách hợp lý vì đang thực hiện chuyến lưu diễn thử giọng quy mô lớn trên toàn quốc mang tên 2024 YG National Audition Tour bắt đầu từ ngày 13/1/2024 cũng như chiến dịch quảng bá cho nhóm nhạc nữ mới ra mắt vào tháng trước Baby Monster để thay thế BLACKPINK nếu việc ký kết hợp đồng nhóm này thất bại, làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu YG có thể hỗ trợ đầy đủ cho BLACKPINK hay không?

Tuy nhiên, tin tốt là các thành viên đều có ý chí quảng bá mạnh mẽ và không còn nhiều thời gian cho YG. Có thể có một số khác biệt nhỏ vì thời hạn hợp đồng độc quyền của mỗi thành viên là khác nhau, nhưng hợp đồng thường được gia hạn hai năm một lần. Trước BLACKPINK, Big Bang cũng gia hạn hợp đồng độc quyền hai năm một lần. Hiện tại, nghệ sĩ duy nhất còn lại ở YG là Treasure, AKMU, Baby Monster nên hoạt động chiếm hơn một nửa lợi nhuận của công ty là không thể bỏ qua. Người ta đang chú ý đến việc liệu YG có dành cho BLACKPINK sự đối xử xứng tầm mà họ đáng nhận được hay không?