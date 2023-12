'Nữ thần không tuổi số 1 Hàn Quốc' khiến khán giả 'sốc nặng' trước visual 'cực chất' trong 'My happy ending'

SVVN - “My happy ending” vừa công bố poster và cộng đồng mạng lại được phen 'xôn xao' trước tạo hình cực lạ mắt của 'nữ thần không tuổi' Jang Nara.

My happy ending kể câu chuyện về một người phụ nữ tên Seo Jae Won (Jang Nara), CEO của một công ty nội thất lớn và là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn một triệu người theo dõi. Seo Jae Won luôn bị ám ảnh và theo đuổi thành công vì có một tuổi thơ bất hạnh. Cuộc sống của Jae Won sớm thay đổi khi bị phản bội bởi những người mình tin tưởng và phải đối mặt với những bí mật mà những người xung quanh giấu kín. My happy ending dự kiến khởi chiếu vào ngày 30/12 và sẽ có mặt trên Viki.

Son Ho Jun sẽ đóng vai Heo Soon Young, chồng của Seo Jae Won, người có trái tim ấm áp và hiếm khi nổi giận. Sau khi kết hôn, Soon Young ưu tiên gia đình hơn mọi thứ khác. Son Ho Jun và Jang Nara đã thể hiện sự ăn ý hoàn hảo trong vai một cặp vợ chồng trong phim truyền hình Go back couple năm 2017 và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.