Chú chó robot AI 'gây sốt' nhất hiện nay

Ly Ly
SVO - Maum AI (Hàn Quốc) vừa trình làng Jindobot như một khái niệm chó robot đồng hành dựa trên AI vật lý tại cường quốc robot Nhật Bản, có khả năng tự nhận biết và đánh giá môi trường.

Phù hợp với đặc điểm của thị trường Nhật Bản, nơi chấp nhận công nghệ như một người bạn đồng hành hằng ngày thay vì chỉ là một sản phẩm, Maum AI đã diễn giải lại Jindobot như một khái niệm chó robot đồng hành dựa trên AI vật lý có khả năng tự nhận biết và đánh giá môi trường.

Jindobot được trang bị AI trên thiết bị, cho phép trò chuyện bằng giọng nói và nhận dạng người dùng theo thời gian thực mà không cần kết nối với máy chủ bên ngoài. Đây là kết quả của việc triển khai chức năng 'tương tác cảm xúc' vượt xa việc xử lý dữ liệu đơn giản và phản hồi cũng như tương tác với tình huống của người dùng. Điểm mạnh của nó là thực hiện công việc tuần tra và quản lý an toàn chính xác tại các khu công nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm về các chức năng hướng dẫn và chăm sóc trong không gian hằng ngày, đồng thời có thể thực hiện nhiều vai trò với một nền tảng duy nhất.

Byeong Hee Son, người đứng đầu Viện nghiên cứu AI trí tuệ, đã xác định Jindobot là đối tác AI làm việc với con người chứ không chỉ là một cỗ máy và đề xuất xác minh toàn diện về tính khả thi của nó tại thị trường Nhật Bản. Đặc biệt, Kim Moon Hwan, nhà lãnh đạo cấp cao của MaumAI, giải thích rằng, khả năng cạnh tranh cốt lõi của Jindobot là công nghệ tương tác thời gian thực thích ứng tự nhiên với nhiều môi trường khác nhau dựa trên công nghệ nền tảng AI vật lý, đáp ứng cả mục đích công nghiệp và lối sống.

