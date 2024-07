Chủ nhân của 'bản hit' từng gây chú ý 'Bồng bềnh bồng bềnh' thấy 'sốc' khi bị so sánh với Nam Em

SVVN - Nhạc sĩ - ca sĩ Vy Vy khởi động series trò chuyện cùng các nghệ sĩ về âm nhạc với khách mời Hoàng Dũng, cũng là thần tượng của cô trong âm nhạc. Cô cũng phát hành phiên bản mới của ca khúc 'Bồng bềnh bồng bềnh', bản nhạc vốn gắn liền với tên tuổi Nam Em.

Trước thềm phát hành album đầu tay, Vy Vy - tác giả 'bản hit' Bồng bềnh bồng bềnh - khởi động chuỗi chương trình talkshow nhạc mang tên Behind the song. Ở số phát sóng đầu tiên, Vy Vy dành vị trí khách mời cho Hoàng Dũng, một người anh, người tiền bối trong nghề mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Với cùng xuất phát điểm hát cover, rồi tự mình sáng tác và tạo dựng vị trí trong lòng khán giả, cả hai có những quan điểm tương đồng về hành trình làm nghề. Khả năng tự sáng tác là một lợi thế với các ca sĩ trẻ, khi kinh phí cũng như tên tuổi chưa đủ để mua được bài hát ưng ý.

Vy Vy nhắc về 'bản hit' đầu tiên của cô may mắn được 'viral' rộng rãi. Sau khi gây dấu ấn trong chương trình Big song big deal, Vy Vy được Nam Em ngỏ lời sử dụng ca khúc này trong chương trình The heroes 2022. Niềm vui khi 'đứa con tinh thần' của mình lần đầu được lên “top trending” còn chưa dứt, Vy Vy có 'cú sốc' đầu tiên khi phiên bản cô tự hát bị so sánh với màn trình diễn của Nam Em.

Những bình luận tiêu cực, chỉ trích chất giọng dày, khàn đặc trưng và thậm chí là ngoại hình từng khiến Vy Vy tự nghi ngờ chính mình. Với Vy Vy, ca hát là đam mê và ước mơ lớn nhất. Cô thú nhận: “Ngày mới bắt đầu, tôi không đủ tiền mua bài hát. Tôi tập viết nhạc chỉ với mục tiêu phục vụ đam mê ca hát của mình”.

Phiên bản mới của Bồng bồng bềnh bềnh mà Vy Vy ra mắt sẽ giữ nguyên tinh thần 'chữa lành' đầy êm dịu nhưng mới mẻ và dễ thẩm thấu vào tâm hồn người nghe hơn. Vy Vy cho biết: “Với bản phối này, tôi muốn mọi thứ mang hơi hướng của dòng nhạc folk và màu sắc tươi vui, giàu năng lượng tuổi trẻ hơn mà vẫn giữ sự dịu dàng tươi mát của mùa Hè. Phần giọng hát được xử lý tinh giản, sao cho mộc mạc và thật nhất kèm tiếng guitar chủ đạo. Tôi muốn tạo cảm giác gần gũi như hai người đang thủ thỉ kể chuyện, đàn hát cho nhau nghe”.

Hoàng Dũng cũng từng buồn khi một số khán giả nghe Hà Trần hát Nửa thập kỷ lại “chê” Hoàng Dũng “không đủ trải nghiệm”, dù đó là ca khúc do chính anh sáng tác. Với kinh nghiệm của người đi trước, Hoàng Dũng cho cô nhiều lời khuyên giá trị. Vy Vy cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của đàn anh: “Nghe và nói lên cảm nhận là quyền lợi của khán giả. Không cần phải buồn hay giận dữ vì sự tiêu cực. Chỉ cần đọc và xem xét điều nào là đúng, điều nào không”.

Vy Vy cũng tiết lộ, Hoàng Dũng giữ vai trò cố vấn âm nhạc cho album sắp ra mắt của cô. Anh đã tham gia trực tiếp quá trình sản xuất, góp ý để Vy Vy hoàn thiện các bản phối. Hoàng Dũng nhận xét: “Khi nhìn vào Vy Vy và album mới, tôi thấy nhiều điểm tương đồng với mình ngày trước, cũng phải gói ghém nhiều thứ để theo đuổi đam mê, cân nhắc từng câu chữ để vào từng bài hát”.