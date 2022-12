Chữa lành vết thương tâm lý thông qua workshop 502

SVVN - “502, where your soul will be consoled” là dự án tâm lý giúp các bạn trẻ hàn gắn những mối quan hệ đã và đang trên bờ vực rạn nứt, được thực hiện bởi nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với sứ mệnh giúp người tham gia chữa mối quan hệ, hàn gắn các vết thương và thấu hiểu cảm xúc của mình, Workshop "502, where your soul will be consoled" mong muốn mọi người nhận thức được những việc cần làm để giải quyết vấn đề ở các mối quan hệ xung quanh. Đồng hành cùng Workshop có thầy Phạm Ngọc Quang, Người sáng lập cộng đồng Life Support Life. Đây là cộng đồng cung cấp giải pháp tổng thể cho cuộc sống với 5 mục tiêu giúp bạn thành công trong cuộc sống: Sức khỏe; Bản thân trưởng thành; Mối quan hệ bình an, hạnh phúc; Cuộc sống sung túc; Sống theo sứ mệnh. Chia sẻ với nhóm phóng viên, thầy Phạm Ngọc Quang cho biết thêm: "Có quá nhiều lựa chọn trong đó nhiều lựa chọn tai hại và độc hại là một trong những vấn đề của Gen Z hiện nay. Gen Z có rất nhiều tiềm năng, nhiều bạn rất giỏi và thông minh nhưng các bạn đứng trước quá nhiều lựa chọn trong khi không được chuẩn bị về Trí tuệ cảm xúc, không biết về chính mình… để lựa chọn phù hợp với bản thân. Truyền thông thì ngày càng mạnh, "cài cắm" thông điệp mọi lúc, mọi nơi. Kết quả là nhiều bạn không còn mấy sức sống trong khi nhà có điều kiện mà vẫn đau khổ." Đối tượng hướng đến trong buổi Workshop đa dạng độ tuổi từ học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi. Họ đều có điểm chung là gặp những vấn đề tổn thương tâm lý mà nguyên nhân chính là vướng phải thất bại trong các mối quan hệ. Cô Nguyễn Thu Hằng (thành viên cộng đồng Life Support Life) chia sẻ thêm: "Việc chữa lành, hàn gắn các mối quan hệ là rất cần thiết đối với mọi người nhất là các bạn trẻ khi thế giới ngày nay mang đến nhiều vật chất, điều kiện sống. Nhưng các bạn trẻ không được chuẩn bị để hiểu mình thực sự muốn gì nên dễ rơi vào những cạm bẫy. Các bạn cần trải nghiệm và tìm hiểu về chính mình, về trí tuệ cảm xúc, về những điều xảy ra bên trong mình. Tuổi thơ của cô và của mọi người đều có những tổn thương… Sự cam kết, yêu thương bản thân là động lực để tham gia hành trình." Đến với buổi Workshop, người tham gia được chia sẻ, giao lưu, tâm sự cùng với diễn giả về câu chuyện của chính bản thân mình. Từ đó diễn giả sẽ đưa ra lời khuyên tích cực góp phần mở ra những nút thắt trong các mối quan hệ, đồng thời đem đến sự bình yên trong tâm hồn mỗi người. Dành ra ngày cuối tuần để tham gia workshop, Quỳnh Anh (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình cảm thấy rất hứng thú với những buổi Workshop về tâm lý như thế này. Mình cũng vừa trải qua một mối quan hệ không có kết quả tốt đẹp và luôn cảm thấy bản thân là người có lỗi. Thông qua chia sẻ từ thầy Quang và các khách mời, mình thấy được sự đồng điệu trong mỗi câu chuyện của mọi người và liên hệ với nút thắt trong lòng mình để hóa giải nó." Bên cạnh đó, Workshop trực tiếp mang đến cho người tham gia những trải nghiệm tìm về "đứa trẻ" bên trong mình thông qua các trò chơi kết nối. Đây là cơ hội mà mỗi người và mọi người cùng nhau sống chậm lại, học cách yêu bản thân và khám phá ra được những giá trị tiềm ẩn bên trong chính mình. Chữa lành vết thương, hàn gắn mối quan hệ là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại. "502, where your soul will be consoled", hy vọng góp phần giúp mọi người hàn gắn các mối quan hệ và tổn thương bên trong, tự tin tìm lại chính mình, yêu bản thân mình nhiều hơn trước khi tìm kiếm tình yêu thương ở người khác.